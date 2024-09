Pavyks sutaupyti net iki 50 proc. – į „Iki“ grįžo pirkėjų pamėgta akcija

REKLAMA

Suskubti pasinaudoti „Gyvūnų fiestos“ pasiūlymais kviečia ir tinklo ambasadorė mopsė Bulvė, instagrame pavergusi internautų širdis. Jei savo gyvūniukus mylit taip, kaip ir stebėti Bulvės šunybes socialiniuose tinkluose – bėkit į „Iki“, nes dideles nuolaidas su „Iki“ kortele suteikianti akcija galioja ribotą laiką, iki rugsėjo 29 dienos.

„Dažnas šeimininkas pasakys, kad savam augintiniui nieko negaila, tačiau visai nebūtina be reikalo išlaidauti. Nesvarbu, ar ieškote kokybiško šunų ar kačių ėdalo, skanėstų, žaislų, higienos priemonių ar priežiūros reikmenų – „Gyvūnų fiesta“ siūlo platų asortimentą ir suteikia progą stipriai sutaupyti. Žinome, kad daug gyvūnų augintojų su nekantrumu laukia būtent šios teminės savaitės, nes tuomet gali gerokai pigiau ilgesniam laikui apsirūpinti visomis reikalingomis prekėmis savo augintiniams. Be to, tą padaryti arčiau namų, kartu su kasdieniu apsipirkimu“, – sako „Iki“ komunikacijos vadovė.

„Gyvūnų fiestos“ metu „Iki“ parduotuvėse galite įsigyti populiariausių gyvūnų prekių ženklų produktų už itin patrauklias kainas: „Pedigree“, „Whiskas“, „Sheba“, „Felix“, „Gourmet“, „Club 4 Paw“, taip pat vis populiarėjančios „ZooRoyal“ produkcijos.

„Tik „Iki“ parduotuvėse Lietuvoje randamą „ZooRoyal“ prekės ženklą atranda vis daugiau augintinių šeimininkų. Jo populiarumo priežastis visai paprasta: „ZooRoyal“ ėdalas yra toks pats visavertis ir kokybiškas, tik siūlomas patrauklesne kaina. Mums svarbu, kad kiekvienas pirkėjas galėtų tinkamai pasirūpinti savo augintiniu, net ir turėdamas ribotą biudžetą tam“, – pažymi G. Kitovė.

Negana to, „Gyvūnų fiesta“ atneša nuolaidas ir buityje ypač praversiančioms priemonėms, kai namuose laikomi augintiniai. Lengviau namų švara pasirūpinti ir su gyvūnų plaukais susitvarkyti padės „Vileda Pet Pro“ priemonės, kurios akcijos metu su „Iki“ kortele kainuoja perpus mažiau.

Savaitgalio pietūs – ištaigingai, bet taupiai: pasinaudokite „Iki“ akcija lašišai

„Pirkėjai žino, kad „Iki“ yra tas tinklas, kuriame jie visuomet jie ras agresyvių ir itin naudingų nuolaidų. Kas savaitę jų skelbiame net apie 5 tūkstančiams pačių įvairiausių prekių – šviežiems vaisiams ir daržovėms, mėsai, žuviai, bakalėjos, namų apyvokos, higienos prekėms. Kad sutaupyti galima visai lengvai ir solidžiai, byloja ir statistika. Nuo tada, kai liepą pradėjome Taupymo žaidynes, pirkėjai jau yra sutaupę apie 7 mln. eurų“, – sako G. Kitovė.

G. Kitovė primena, kad nuo ketvirtadienio taip pat prasidėjo ir pirkėjų pamėgtos „IKI savaitgalio nuolaidiškės“ su aibe naujų nuolaidų ištisoms prekių kategorijoms.

Iki sekmadienio, rugsėjo 22 d., su „Iki“ kortele galima sutaupyti net 40 proc. perkant įvairius šaltai ir karštai rūkytus mėsos gaminius, taip pat arbatą, sausainius, meduolius, vaflius. Negana to, solidžios nuolaidos skelbiamos ir „Grill Party“ marinuotiems mėsos gaminiams, sūriams „Pieno žvaigždės“, konservuotiems vaisiams ir daržovėms, sultims ir nektarams, moterų higienos priemonėms.

Jeigu esate saldžiųjų melionų gerbėjai, nedelskite irgi – iki sekmadienio lojaliems pirkėjams kilogramas jų „Iki“ kainuoja vos 66 centus.

Dar daugiau, šį savaitgalį „Iki“ parduotuvėse net 50 proc. nuolaida skelbiama ir pirkėjų mėgstamiausiai žuviai – lašišai. Skrostos atlantinės lašišos su galva 3 širdelių „Iki“ parduotuvėse su šviežios žuvies ledo vitrina tekainuoja 6,99 Eur/kg. Tereikia nepamiršti panaudoti „Iki“ programėlės arba kortelės kasoje, o namuose lašišą iškepsite visai paprastai.

Kepta lašiša su šviežiomis petražolėmis ir graikiniais riešutais

Ši skani kepta lašiša su petražolėmis ir graikiniais riešutais yra įspūdingas patiekalas šeimos vakarienei ar susibūrimui su draugais. Tereikės kelių minučių darbo, ir su minimaliomis pastangomis bei visai trumpu ingredientų sąrašu paruošite sotų ir sveiką patiekalą. Sutaupysite ir laiko, ir pinigų!

Reikės: 3-4 kg šviežios visos lašišos, 1 puodelio „Iki“ graikinių riešutų, ryšulėlio šviežių petražolių, 3 šaukštų ypač tyro alyvuogių aliejaus, 3 citrinų, druskos, šviežiai maltų juodųjų pipirų.

Gaminame:

Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C temperatūros. Nuplaukite lašišą ir nusausinkite ją popieriniu rankšluosčiu iš vidaus ir iš išorės. Aštriu peiliu padarykite kelis įpjovimus lašišoje ir įdarykite juos petražolėmis bei graikiniais riešutais. Ant didelės kepimo skardos padėkite folijos lakštą ir ant jo – žuvį. Lašišą apšlakstykite aliejumi bei vienos citrinos sultimis. Į lašišos vidų ir ant viršaus uždėkite keletą citrinos griežinėlių, pagardinkite druska ir pipirais. Suvyniokite žuvį į foliją ir kepkite apie 30 min. arba kol žuvis bus paruošta. Nuimkite foliją ir ant žuvies išspauskite dar šiek tiek citrinos bei apšlakstykite alyvuogių aliejumi.

G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.