Paskola per 5 minutes? Įmanoma!

Vienas iš būdų atsitikus netikėtai situacijai ir prireikus papildomų pinigų yra galimybė skolintis iš draugų ar artimųjų, tačiau greičiausiai šis variantas jūsų tikrai nežavi, nes ne visada norisi pasakoti artimiesiems apie savo finansinius rūpesčius, o tuo labiau tapti jiems skolingu. Kitas būdas išspręsti netikėtas gyvenimiškas situacijas, tai paskola per 5 minutes! Tai ne tik greitas būdas papildyti savo piniginę ir išspręsti netikėtą situaciją, bet ir visiškas konfidencialumas, todėl jūsų artimieji ar draugai nesužinos apie jus užklupusią netikėtą finansinę situaciją ir jums nereikės turėti nemalonių pokalbių, prašant dar kartą paskolinti pinigų. Jeigu antras variantas yra tai, ko jums reikia, tuomet aptarkime galimybes, kaip galima gauti paskolą per labai trumpą laiką ir kokios yra siūlomos sąlygos.

Kaip gauti paskolą per 5min?

Per 5 minutes skamba neįtikėtinai? Patikėkite, paskola internetu per 5 minutes - tai realus, greitas ir patogus būdas pasiskolinti pinigų, kai jų reikia! O geriausia tai, kad jums neprireiks laukti kelių dienų, kol pinigus gausite į savo sąskaitą ir galėsite išspręsti iškilusią netikėtą situaciją, pinigai pasieks jus greitai ir paprastai. Kai tik paraiška bus patvirtinta, reikės palūkėti vos kelias minutes, kad pinigai pasiektų jūsų sąskaitą. Klausiate, kaip pasinaudoti paslauga – paskola per 5 minutes? Apžvelkime šią paslaugą ir visą paskolos paraiškos pildymo procesą, norint pasiskolinti pinigų iš kredito bendrovės:

· Pasiskaičiuokite, kiek pinigų norite pasiskolinti – pradėkite nuo skaičiavimo, įvertinkite, kiek pinigų jums reikia ir skaičiuoklėje pažymėkite sumą, kurią norite pasiskolinti bei paskolos grąžinimo laikotarpį. Pažymėję šiuos du dalykus, iškart galėsite matyti pirminę minimalią mėnesio įmokos sumą, kurią tektų mokėti per mėnesį. Ji gali keistis, atsižvelgiant į jūsų finansinę situaciją bei kredito istoriją. Tikslią įmokos sumą sužinosite tuomet, kai kredito bendrovė įvertins jus. Atkreipkite dėmesį, kad kuo ilgesnį laikotarpį rinksitės, tuo mažesnės bus mėnesio įmokos, todėl įsivertinkite, kad mokama suma netaptų per sunkia našta jums;

· Įvertinote, kokią sumą norite pasiskolinti ir per kokį laikotarpį planuojate grąžinti? O rodoma preliminari mėnesio įmoka yra jums tinkama? Tuomet spauskite mygtuką gauti paskolą ir tęskite paraiškos pildymo procesą;

· Jeigu esate „Bobutės paskola“ klientas prisijunkite prie savo turimos paskyros, kad galėtumėte pateikti paraišką. Jeigu pirmą kartą pildote paraišką, tuomet pateikiant paraišką jums reikės susikurti savo asmeninę paskyrą. Nauji klientai registruodamiesi turi pervesti 0,01 €, kad patvirtintų savo asmeninę banko sąskaitą. Kuo greičiau atliksite pavedimą, tuo greitesnis bus pinigų gavimo procesas, todėl jeigu pinigų reikia skubiai, rekomenduojame pavedimą atlikti iškart, kai pildote paraišką. Būtinai pavedimą atlikite pagal nurodytą informaciją;

· Pateikiant kredito paraišką reikės užpildyti visus reikiamus laukelius, įrašant asmeninius duomenis ir kitą svarbią informaciją, kuri aktuali vertinant jūsų finansinę situaciją. Tai tikrai greitas ir paprastas procesas, kuris nesukels jums nepatogumų. Net ir pildant kredito paraišką pirmą kartą, neturėtų būti sudėtinga ar iškilti neaiškumų. Susidūrus su jais, visados galite kreiptis į klientų aptarnavimo centrą, kuris pagelbės pildant paraišką internetu.

Pildyti paraišką jūs galite savo telefone, kompiuteryje ar planšetėje, jums nereikia niekur vykti ar stovėti ilgose eilėse, kad galėtumėte pasinaudoti šia paslauga. Pildyti paraišką galite jums patogioje vietoje ir patogiu metu, todėl prireikus pinigų, galite iškart pateikti prašymą, kurį užpildyti užtruksite vos kelias minutes. Užpildžius paraišką, šiek tiek palūkėkite ir būsite netrukus informuotas, ar prašoma paskolos suma bus jums suteikta. Jeigu nutiktų taip, kad prašoma suma neatitiktų reikiamų sąlygų, tuomet bus pateiktas kitas patrauklus pasiūlymas. Žinoma, jeigu atitiksite kredito gavimo sąlygas. Patvirtinus jūsų prašymą, pinigai vos per kelias minutes pasieks jūsų asmeninę sąskaitą, todėl paskola internetu per 5 minutes tikrai įmanoma!

Kokie reikalavimai, norint pasiimti greitąjį kreditą?

Nusprendėte prireikus skubiai pinigų skolintis ne iš artimųjų ar draugų, o rinktis saugų ir konfidencialų - pasiskolinti iš kredito bendrovės? Apžvelkime, kokie reikalavimai yra būtini, norint gauti greitąjį kreditą. Ką konkrečiai tikrina kredito bendrovės, svarstydamos ar asmeniui, teikiančiam prašymą galima suteikti kreditą ir ką reikia žinoti planuojant imti paskolą? Visų pirma ne paslaptis, kad pateikus prašymą paskolai, kredito bendrovė turi įsitikinti, kad sugebėsite grąžinti pasiskolintus pinigus ir paskola netaps jums papildomu rūpesčiu, su kuriuo bus sunku susitvarkyti. Taigi, kredito bendrovė prieš skolindama pinigus, turi įvertinti jūsų esamą finansinę situaciją, susipažinti su jūsų kredito istorija bei sužinoti, su kokiais piniginiais sunkumais esate susidūręs praeityje ir ar turite finansinių problemų dabar. Kredito bendrovė, analizuodama pateiktą paraišką, vertina šiuos kriterijus:

· Ar paskolos paraiškos teikimo metu turite aktyvių paskolų ir kokią bendrą įmokų sumą jos visos kartu sudaro;

· Ar turimi įsipareigojimai ir naujai gautas kreditas neviršija 40 procentų visų jūsų gaunamų mėnesio pajamų;

· Ar turite įmokų vėlavimų, pradelstų skolų. Tai labai svarbus kriterijus, parodantis kredito bendrovei, kad laiku sumokate savo turimus įsipareigojimus ir gautas kreditas jums nesukels papildomų problemų. Vėlavimai ir pradelstos skolos yra svarbus signalas kredito bendrovei, jog nesilaikote terminų, todėl teikdami prašymą, įsitikinkite, kad visos įmokos sumokėtos;

· Ar esate šiuo metu oficialiai dirbantis. Jeigu neseniai pakeitėte darbą, tai turite būti išdirbęs bent 4 mėnesius naujoje darbovietėje. Tai reiškia, kad negalite gauti kredito, jeigu darbovietėje jums yra bandomasis laikotarpis. Taip pat turite žinoti, kad jeigu jūs gyvenate ir dirbate užsienyje, paskola irgi nebus suteikiama;

· Ar esate pilnamečiai ir Lietuvos Respublikos piliečiai. Deja, bet užsieniečiams greitasis kreditas nėra išduodamas;

· Ar jūsų asmens dokumentas galiojantis. Tai irgi svarbi priežastis dėl kurios jums gali būti neišduodamas kreditas, todėl nepamirškite pasikeisti dokumentų, jeigu jų galiojimas yra pasibaigęs ar baiginėjasi.

Tai įprastas kredito istorijos patikrinimas, kuris leidžia kredito bendrovei pažinti jūsų finansinę situaciją ir užtikrinti, kad išduota paskola nesukels jums nepatogumų ir rūpesčių ją išmokant. Paskolos yra išduodamos kiekvieną dieną nuo 7 iki 22 valandos, todėl pateikus prašymą net ir savaitgalį, nereikės laukti pirmadienio, kol bus įvertinta jūsų finansinė situacija ir suteiktas kreditas. Jeigu prašymas bus pateiktas po 22 valandos, tai paskola bus išduota sekančią darbo dieną.

Skubiai reikia pinigų? Kreipkitės į „Bobutės paskola“, kuri išduoda greituosius kreditus nuo 50 € iki 10 000 €, pasirinktam grąžinimo terminui nuo 3 iki 72 mėnesių.