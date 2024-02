Pasitraukus šalčiams 7 proc. sumažėjo elektros vartojimas, ji atpigo 21 proc.

Vasario 12-18 dienomis vidutinė didmeninė elektros kaina „Nord Pool“ biržos Lietuvos kainų zonoje, palyginti su ankstesne savaite, mažėjo 21 proc. iki 76,22 euro už megvatvalandę (MWh).

Latvijoje ir Estijoje vidutinė didmeninė elektros kaina buvo tokia pat, kaip Lietuvoje.

„Praėjusią savaitę Lietuvoje įsivyravę šiltesni orai lėmė mažėjantį elektros suvartojimą. Keičiantis orams taip pat šiek tiek augo ir vėjo jėgainių gamyba, kuri per savaitę siekė apie 70 GWh ir sudarė daugiau nei pusę visos vietinės generacijos Lietuvoje“, – pranešime sako „Litgrid“ Rinkos plėtros skyriaus vadovė Aistė Krasauskienė.

Pasak jos, dėl šių priežasčių labai sumažėjo gamtines dujas deginančių šiluminių elektrinių gamyba, o elektros kaina sumažėjo ketvirtadaliu.

REKLAMA

REKLAMA

„Panašios tendencijos vyrauja visoje Europoje, o dėl mažėjančios paklausos traukiasi gamtinių dujų kaina“, – pridūrė A. Krasauskienė.

Anot jos, paaiškėjo, kad Suomijos-Estijos elektros jungtis bus remontuojama ilgiau nei planuota anksčiau.

REKLAMA

„Mūsų regionui svarbi Suomijos-Estijos jungtis „EstLink 2“ bus remontuojama ilgiau nei buvo vertinta iš pradžių. Sausio pabaigoje sugedusią 658 MW jungtį planuota sutvarkyti iki kovo 1 dienos, tačiau dabar įjungimas nukeltas iki balandžio 1 dienos“, – pastebėjo A. Krasauskienė.

Elektros suvartojimas Lietuvoje praėjusią savaitę mažėjo 7 proc. nuo 260 gigavatvalandės (GWh) iki 242 GWh. Vietos elektrinės užtikrino 52 proc. viso šalies suvartojimo. Iš viso šalyje pagaminta 126 GWh elektros – 17 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę (152 GWh). Daugiausiai jos pagamino vėjo jėgainės – 11 proc. daugiau – 71 GWh.

REKLAMA

REKLAMA

Šiluminės elektrinės generavo 62 proc. mažiau – 18 GWh. Hidroelektrinių gamyba sumažėjo 17 proc. iki 21 GWh. Vėjo jėgainės pagamino 56 proc. elektros, šiluminės elektrinės – 14 proc., hidroelektrinės – 17 proc., o kitos elektrinės – 12 procentų.

Bendras importo kiekis per savaitę mažėjo 9 proc. iki 166 GWh: 68 proc. buvo importuota iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį, 10 proc. iš Latvijos, o likę 22 proc. elektros į šalį pateko per sieną su Lenkija.

Bendras elektros srautas iš Lietuvos mažėjo 72 proc. iki 20 GWh. 36 proc. eksporto buvo nukreipta į Latviją, o 64 proc. į Lenkiją „LitPol Link“ jungtimi.