Pasaulio inovacijų indekse Lietuva pakilo į 34 vietą

Palyginti su praėjusiais metais, didžiausią progresą pagal Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) skaičiuojamą indeksą pasiekė ir 28 vietomis šoktelėjo vidaus pramonės diversifikavimas, 22 vietomis pakilo verslo aplinkos vykdymo politika. Bendrojo kapitalo formavimas pakilo per 18 vietų, klasterių plėtros ir išsivystymo būklė – per 16 vietų. Taip pat per metus pakilo tokie rodikliai kaip prekyba, diversifikacija ir rinkos dydis, verslo finansuojami MTEP projektai bendroje išlaidų struktūroje, logistikos našumas, verslumo skatinimo politika ir verslumo kultūra bei teisėkūros aplinka.

Lietuva taip pat gali didžiuotis pirma vieta pasaulyje pagal aukštąjį išsilavinimą turinčių moterų užimtumo lygį. Aukšti minėtų rodiklių rezultatai rodo akivaizdų Lietuvos inovacijų aplinkos progresą ir įmonėse sudaromas lygias darbo bei karjeros augimo galimybes.