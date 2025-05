Paluckas apie didesnius mokesčius: ši visuomenė dalis to nepajus

„Pateikti siūlymai mokesčių naštos silpniausioms, ekonomiškai, finansiškai visuomenės grupėms nedidina“, – partijos suvažiavime Vilniuje šeštadienį teigė premjeras.

Pasak jo, visi politikai nori būti populiarūs, o didesni mokesčiai populiarumo nedidina, tačiau šiandien „renkamės tarp pigios mažų mokesčių šalies koncepcijos ir subalansuotų finansų“.

„Kas moka už mažos mokesčių šalies viziją? Kaip jums atrodo? Važiuodami čia, ypač iš nutolusių rajonų, jūs matėte, kas moka. Moka visuomenė. Per prastesnius kelius, per nesutvarkytas ligonines, per menkesnes viešąsias paslaugas. Kas gauna naudą? Naudą gauna tie, kas tų mokesčių nemoka“, – kalbėjo ministras pirmininkas.

Jis teigė, kad didesnį gyventojų pajamų mokestį (GPM) dėl siūlomų pokyčių mokės apie 10–15 proc. visuomenės, kuri yra turtingesnė.

Pasitiki savivalda

Premjeras taip pat sakė pasitikintis savivalda, kuri teisingai apmokestins nekilnojamąjį turtą, Vyriausybei pasiūlius laisvę savivaldybių taryboms įvedant mokesčius už pirmąjį būstą.

„Aš nemėgstu pavaldumo grandinių. Todėl visuomenėje taip pat stengiuosi rodyti dialogo praktiką, kalbėjimąsi, klausymąsi, įsiklausymą. Ir net jeigu mes kartais dėl kažko nesutariame, nesutariame garbingai ir argumentuotai“, – kalbėjo G. Paluckas.

„Norėčiau, jog visuomenėje formuotųsi pasitikėjimo saitai, kurie būtų grįsti sutarimu, o jeigu tas nesutarimas ir yra, tai vis tiktai patikėti, jog tos deleguotos atsakomybės, jog tos deleguotos pareigos yra atliekamos sąžiningai ir atsakingai“, – pridūrė jis.

BNS rašė, kad valdančiųjų kompromiso dėl nekilnojamojo turto (NT) mokesčio siekianti Vyiausybė šią savaitę pasiūlė Seimui leisti savivaldybėms pačioms nustatyti neapmokestinamą pirmojo būsto vertę, vadinamąsias grindis, o virš jų būtų taikomi 0,1–1 proc. tarifai. Antrasis ir paskesnis būstas būtų apmokestinami pagal Seimo nustatytą tvarką.

Taip pat siūloma nustatyti tris 20–32 proc. progresinius gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifus, įvedant naują 25 proc. tarifą.

Be to, siūloma 1 proc. punktu iki 17 proc. tarifo padidinti pelno mokestį, apmokestinti visas ne gyvybės draudimo sutartis, išskyrus asmeninių automobilių civilinę atsakomybę, įvesti vadinamąjį „cukraus mokestį“.

Pakeitimus ketinama priimti iki liepos, kad jie įsigaliotų nuo kitų metų.

Priėmus siūlomą mokesčių pakeitimų paketą, 2026 metais planuojama į valstybės biudžetą papildomai surinkti 278,8 mln. eurų, 2027 metais – 551,9 mln. eurų. Didžiąją dalį šių lėšų žadama skirti krašto apsaugai.