Padangų užstato sistema: ar išvalysime Lietuvos pamiškes nuo išmestų padangų?

Lietuva tampa naudotų padangų sąvartynu

Didelis kiekis padangų, už kurių utilizavimą nemokami jokie mokesčiai, atkeliauja iš užsienio šalių su naujais ar dėvėtais automobiliais. Dalis naudotų automobilių prekeivių įsigudrina „savo reikmėms“ naudotų padangų parsivežti užsienyje pirktų automobilių bagažinėse ir salonuose. Nemaža dalis naudotų padangų atkeliauja iš Vokietijos ir Skandinavijos šalių. Apeinant muitinės procedūras į šalį vilkikais patenka dideli kiekiai naudotų padangų, kuriuos vėliau realizuojamos turguose ar talpinant skelbimus internete. Aplinkosauginiai mokesčiai dažniausiai nemokami ir padangas perkant internetu iš kitų šalių.

Muitinės procedūras apeinantys verslininkai ne tik nesumoka mokesčių, už kuriuos vėliau atliekomis virstančios padangos būtų utilizuotos. Dažniausiai asmenys, nelegaliai gabenantys padangas į šalį vėliau nemoka PVM, GPM ir kitų mokesčių. Maža to, valstybė turi sumokėti už nelegaliai į šalies rinką atvežtų padangų sutvarkymą. Kalbama ne tik apie mokesčių vengimą, tačiau ir apie žalą valstybės biudžetui.

Lietuvoje sukurta naudotų padangų tvarkymo sistema užtikrina, kad padangų į automobilių servisą atvykę keisti vairuotojai, pirkdami naujas padangas, servise gali neatlygintinai palikti nebenaudojamas senąsias. Nebenaudojamas padangas galima palikti ir naujas perkant kitose padangų prekybos vietose. Keturias padangas per metus vienas asmuo nemokamai gali palikti ir didelių gabaritų atliekų aikštelėse. Valstybės sukurta sistema turėtų užtikrinti atlieka tampančių padangų surinkimą, tačiau jos vis tiek atsiduria ten, kur jų neturėtų būti.

Miškuose – rekordinis išmestų padangų kiekis

Už padangų utilizavimą nenorintys mokėti asmenys jomis atsikrato palaukėse, negyvenamose sodybose, komunalinių atliekų surinkimo vietose ar miškuose, kur toliau nuo žmonių akių yra išverčiami ir paliekami milžiniški kiekiai atliekomis virtusių padangų.

Apie tai, kad nelegaliai į šalį atvežtų ir atliekomis virstančių padangų sutvarkymas virsta didele problema, kalba ir šalies miškininkai, kuriems 2020 metai buvo rekordiniai pagal miškuose surinktų išmestų padangų kiekius. Valstybinių miškų urėdijos duomenimis, vien per pirmąjį 2020 m. pusmetį miškininkai surinko ir išvežė utilizuoti 173 tonas miškuose išmestų nebenaudojamų padangų. Palyginimui, 2019 m. miškininkai per visus metus surinko 157 tonas, o 2018 m. – beveik 100 tonų. Juolab, kalbama tik apie valstybinius miškus. Įstatymo leidėjo nustatyta prievolė sutvarkyti atliekas miškuose įteisinta visiems miško savininkams, o tai reiškia, kad valstybiniuose miškuose surinktą padangų kiekį reikėtų dauginti iš dviejų. Ekspertų skaičiavimais, vien per pirmąjį 2020 m. pusmetį miškuose galėjo atsidurti tiek padangų, kiek užtektų bent 10 tūkstančių lengvųjų automobilių.

Valstybinių miškų urėdijoje dirbantys miškininkai neslepia, kad tvarkant neteisėtai valstybiniuose miškuose išmestas padangas, nebelieka laiko atlikti kasdienius, įprastus miškininko darbus, kuriems šiandien turėtų būti skiriamas didžiausias prioritetas. Kovodami su klimato kaitos padariniais, šalies miškininkai turėtų visą dėmesį skirti ne atliekų rinkimui iš miškų, o miškingumo didinimui.

Miške išmestos padangos ne tik apkrauna miškininkus papildomu darbu, tačiau ir kelią didelį pavojų gamtai. „Įprastai miškuose daugiausiai padangų randama jų keitimo sezonu – pavasarį ir rudenį. Esant karštiems orams kyla ir nemenkas gaisrų pavojus, o deganti guma skleidžia itin toksiškus medžiagas. Tokie gaisrai yra sunkiai gesinami ir gali užsitęsti net iki kelių savaičių. Tą matėme Alytaus padangų gaisro atveju“, – sako Valstybinių miškų urėdijos miško apsaugos specialistas Jonas Bacevičius.

Padangų užstato sistema gali pakeisti situaciją

Daroma prielaida, kad kaštus, tenkančius valstybei už nelegalių atliekų sutvarkymą būtų galima padengti padidinus aplinkosauginius mokesčius, įskaičiuojamus į padangų kainą, tačiau tokiu atveju padangų kaina neišvengiamai kiltų, o tai sudarytų dar didesnes prielaidas klestėti šešėlinei padangų prekybai. Tikėtina, kad ir nelegaliai susidarančių atliekų kiekiai nemažėtų, o atvirkščiai, į šalį įvežant dar daugiau neapmokestintų, pigesnių padangų, jų valstybei tektų tvarkyti dar daugiau nei šiandien.

Vienas iš sprendimų, kuris galimai išspręstų neteisėtą naudotų, atlieka tapusių padangų surinkimą – naudotų padangų užstato sistema. Matant sėkmingą pakuočių depozito sistemos įdiegimą Lietuvoje, pasigirsta diskusijų, kad tokia sistema galėtų būti veiksminga ir surenkant nebenaudojamas motorinių transporto priemonių padangas.

Užstato suma galėtų būti įskaičiuota į padangų kainą, o pirkėjui sugrąžinta pridavus nebenaudojamas padangas. Manoma, kad veikiant tokiai sistemai, būtų galima surinkti net iki 95 procentų su užstato sistema parduotų padangų.

Sprendimas – atsakingas vartojimas

Tačiau, kur kas didesnis iššūkis nei surinkti oficialiai padangų gamintojų ar importuotojų parduotas padangas sutvarkymui, šiandien yra nelegalus naujų ir dėvėtų padangų srautas, už kurių sutvarkymą nemoka niekas. Net ir sukūrus padangų užstato sistemą, į ją nepakliūtų padangos į šalies rinką patenkančios nelegaliai.

Kovoje už švaresnę aplinką nuo gamtoje išmestų padangų atliekų, prie aplinkosaugininkų turėtų prisijungti tiek Muitinė, tiek Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekcija ir kitos institucijos, kurių glaudesnis bendradarbiavimas ir bendras darbas duotų apčiuopiamų rezultatų.

Gamintojų ir importuotojų asociacijos vadovė Asta Pakštaitė-Marcinkienė mano, kad gamtoje išmetamų padangų kiekiai mažėtų, jei naudotas padangas priduoti būtų patogu ir tai nieko nekainuotų. „Tam, kad išvengtume aplinkos taršos ir nuošaliose vietose išmestų padangų, reikėtų teisės aktuose numatyti pareigą visiems padangų gamintojams ir importuotojams, nepriklausomai nuo padangų tiekimo rinkai būdo, organizuoti ir finansuoti padangų sutvarkymą pagal užimamą rinkos dalį. Būtina sudaryti sąlygas, kad senų padangų turėtojams (gyventojams, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto įmonėms, padangų pardavėjams) šių atliekų pridavimas nieko nekainuotų ir jas būtų patogu priduoti“, – įsitikinusi Asta Pakštaitė-Marcinkienė.

Nelegalių atliekų kiekiai mažėtų ir dėl atsakingesnio gyventojų vartojimo. Gyventojai turi žinoti ne tik apie savo teisę į galimybę priduoti nebenaudojamas padangas, bet ir atsakingai rinktis padangų prekybos vietas.