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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

P. Masiulis apie „Tele2“ partnerystę su „Jaunimo linija“: verslas gali padėti, kad daugiau jaunų žmonių būtų išklausyti

REKLAMA / 2026-10-26 17:35 / šaltinis: tv3.lt
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„Tele2“ grupės viceprezidentas ir generalinis direktorius Baltijos šalims Petras Masiulis neslepia, kad anksčiau ir pats laukdavo dienos, kai visi darbai bus baigti ir pagaliau galės atsikvėpti. Tačiau ilgainiui suprato, kad sunkumų išvengti nepavyks, o pats tikina atradęs savitą emocinio atsparumo receptą. „Tele2“ rūpinasi ir jaunimo emociniu atsparumu – jau daugiau kaip 15 metų remia „Jaunimo liniją“, kuri rūpinasi, kad kuo daugiau jaunų žmonių būtų išklausyti, kai jiems to labiausiai reikia.

Petras Masiulis

„Tele2“ grupės viceprezidentas ir generalinis direktorius Baltijos šalims Petras Masiulis neslepia, kad anksčiau ir pats laukdavo dienos, kai visi darbai bus baigti ir pagaliau galės atsikvėpti. Tačiau ilgainiui suprato, kad sunkumų išvengti nepavyks, o pats tikina atradęs savitą emocinio atsparumo receptą. „Tele2“ rūpinasi ir jaunimo emociniu atsparumu – jau daugiau kaip 15 metų remia „Jaunimo liniją“, kuri rūpinasi, kad kuo daugiau jaunų žmonių būtų išklausyti, kai jiems to labiausiai reikia.

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Sunkumų neišvengsime, bet galime padėti vieni kitiems

P. Masiulis prisimena, kad karjeros pradžioje tikėjosi, kad ilgainiui darbų ir rūpesčių sumažės. Tačiau patirtis parodė, kad naujų iššūkių atsiranda nuolat. 

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„Anksčiau galvodavau: padarysiu vieną darbą, paskui kitą, ir tada jau viskas bus ramu. Bet niekada viskas nevyksta pagal tavo tvarką. Būna, kad ir naktį atsibundu galvodamas apie rūpesčius. Ilgainiui supratau vieną dalyką – problemų visada bus, o sunkumai yra gyvenimo dalis. Tiesą sakant, jie reiškia, kad judi pirmyn ir eini teisingu keliu. Kaskart keliesi ir judi toliau“, – pasakoja P. Masiulis.

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Pasak vadovo, toks požiūris padeda lengviau priimti kasdienę įtampą. Vis dėlto jis pabrėžia, kad jaunam žmogui sunkumų nereikia įveikti vienam – kartais svarbiausia turėti žmogų, kuris išklausytų.

„Ryšys mums nėra vien technologija. Norime prisidėti prie to, kad kuo daugiau jaunų žmonių turėtų su kuo pasikalbėti, kai jiems sunku“, – sako P. Masiulis.

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„Tele2“ su „Jaunimo linija“ bendradarbiauja nuo 2009 metų. Bendrovės parama prisideda prie naujų savanorių rengimo. Būtent jie išklauso jaunus žmones, išgyvenančius emocinius sunkumus. 

Svarbu ne tik pasikalbėti, bet ir būti išgirstam

„Jaunimo linijos“ vadovė Diana Bukantaitė sako, kad ilgalaikis bendradarbiavimas su verslu padeda organizacijai siekti, jog emocinė pagalba būtų prieinama kuo daugiau žmonių.

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„Džiaugiamės, kad „Tele2“ mus palaiko jau daug metų. Toks bendradarbiavimas padeda siekti svarbiausio mūsų tikslo – kad kuo daugiau emocinės pagalbos ieškančių žmonių būtų išklausyti. Kartu norime priminti, kad dėmesys vieni kitiems svarbus ir kasdien. Kartais paprastas pokalbis gali būti gera pradžia“, – sako D. Bukantaitė.

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„Tele2“ užsakymu atliktas tyrimas parodė, kad beveik 9 iš 10 18–29 metų jaunuolių turi arba greičiausiai turi žmogų, kuriam galėtų atvirai išsipasakoti. Vis dėlto maždaug kas penktas po paskutinio pokalbio apie emocinę savijautą ar asmeninius sunkumus jautėsi išklausytas tik iš dalies arba visai neišklausytas.

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Tyrimo duomenimis, 6 iš 10 jaunų žmonių per pastarąjį pusmetį bent kartą naudojosi dirbtinio intelekto (DI) pokalbių įrankiais kalbėdamiesi apie savo jausmus ar sunkumus.

Neatsitiktinai ir šių metų „Jaunimo linijos“ akcijos „Žalia šviesa gyvenimui“ šūkis – „JausmAI – ne AI. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti.“ 

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Prisidėti gali kiekvienas

Apie emocinį atsparumą „Tele2“ kalba ir savo įmonės viduje. Jau kelerius metus iš eilės operatorius jungiasi prie „Jaunimo linijos“ akcijos „Žalia šviesa gyvenimui“, į kurią įtraukia darbuotojus: pavyzdžiui, šiemet akcijos dieną kvietė vaišintis žaliais spragėsiais ir rasti progų pasikalbėti su kolegomis, taip pat visą mėnesį darbuotojų laukia įtraukiančios paskaitos apie emocinę sveikatą, laimę ir atsparumą.

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„Jaunimo linijos“ duomenimis, vieno savanorio veiklai per metus reikia 1 455 eurų. Per šį laiką jis atsiliepia į šimtus kreipimųsi, todėl organizacijai svarbi ir mažesnė parama.

Prisidėti prie „Jaunimo linijos“ veiklos gali ne tik įmonės, bet ir kiekvienas. Organizaciją galima paremti finansiškai, o norintys skirti savo laiko gali tapti savanoriais.

Daugiau informacijos – www.jaunimolinija.lt.

Straipsnį parengė: UAB, Tele2.

Gairės:
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