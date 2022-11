„Orlen“ stato pirmąją Lenkijoje didelę biometano gamyklą

Pasak „Orlen“ vadovo Danielio Obajteko, šio projekto įgyvendinimas sukurs aplinkai nekenksmingų energijos išteklių tiekimą, sumažins gamtinių dujų importo poreikį bei sustiprins šalies energetinį saugumą.

„Būtina panaudoti Lenkijos žemės ūkio potencialą biometano gamybai“, – pabrėžė jis.

Gamyklą Glabove numatyta baigti statyti 2024 metais, jos pajėgumas sieks 7 mln. kubinių metrų biometano per metus. Ši vieta pasirinkta neatsitiktinai – Mozūrijos regione gerai išplėtotas žemės ūkis, o šalutiniai žemės ūkio produktai yra geras biodujų šaltinis. Be to, biometano gamybos šalutinis produktas – digestatas – gali būti naudojamas kaip trąšos.

Biometanas – tai iš atsinaujinančiųjų šaltinių gaminamos dujos, panašių parametrų kaip gamtinės dujos. Biodujos, kurios susidaro fermentuojant įvairias organines medžiagas (pavyzdžiui, silosą ar mėšlą), išvalomos nuo tokių teršalų kaip anglies dioksidas ir sieros junginiai. Biometanas gali būti skystinamas.