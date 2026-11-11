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„Orlen“ nutraukia vieną iš dviejų SGD tiekimo sutarčių su „QatarEnergy“

2026-11-11 11:14 / šaltinis: PAP-BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: PAP-BNS / aut.
2026-11-11 11:14
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Lenkijos valstybinė naftos ir dujų grupė „Orlen“ antradienį pranešė nutraukianti vieną iš dviejų suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) tiekimo sutarčių su Kataro bendrove „QatarEnergy“, nes pastaroji dėl nenumatytų aplinkybių negali vykdyti sutarties sąlygų.

Dujų terminalas. Asociatyvi archyvo nuotrauka (SCANPIX).

Lenkijos valstybinė naftos ir dujų grupė „Orlen“ antradienį pranešė nutraukianti vieną iš dviejų suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) tiekimo sutarčių su Kataro bendrove „QatarEnergy“, nes pastaroji dėl nenumatytų aplinkybių negali vykdyti sutarties sąlygų.

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Tai pirmasis žinomas ilgalaikės „QatarEnergy“ SGD sutarties nutraukimas nuo to laiko, kai karas su Iranu sutrikdė eksportą iš antros pagal dydį SGD eksportuotojos pasaulyje.

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Nutraukta sutartis numatė milijoną tonų SGD per metus

Pagal nutrauktą sutartį, kurią 2009 metais pasirašė Lenkijos naftos ir dujų bendrovė PGNiG, buvo numatytas kasmetinis 1 mln. tonų SGD tiekimas (tai atitinka maždaug 15,3 TWh) pagal su žalios naftos kainomis susietą kainodaros formulę. Numatoma jos vertė 2026 metais siekė 570 mln. eurų.

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Tiekimas pagal šią sutartį prasidėjo 2016-aisiais ir turėjo tęstis iki 2034 metų. „Orlen“ nurodė, kad po pranešimo apie nutraukimą sutartis dar galios 60 dienų.

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Bendrovė pridūrė, kad jos antroji sutartis su „QatarEnergy“, pagal kurią kasmet tiekiama iki 1 mln. tonų SGD pagal su dujų kainomis susietą formulę, galios iki 2034 metų.

„Orlen“ patikino, kad „sprendimas nutraukti sutartį neturi įtakos dujų tiekimo saugumui“, ir pridūrė, jog grupės poreikius visiškai patenkina nuosava dujų gavyba bei galiojančios ilgalaikės sutartys.

„QatarEnergy“ kovo mėnesį paskelbė apie nenumatytas aplinkybes po to, kai Irano dronai surengė išpuolius prieš SGD įrenginius Ras Lafano pramoniniame mieste, o tanklaivių eismas per Hormuzo sąsiaurį buvo smarkiai sutrikdytas.

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