Opozicija iš naujos Nausėdos kadencijos tikisi mažiau pykčių su Vyriausybe

G. Nausėda ir jo patarėjai po pirmojo prezidento rinkimų turo sakė, kad grąžinus įgaliojimus, jos sudėtyje galėtų keistis daugiau nei keli ministrai.

Opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio Sauliaus Skvernelio teigimu, bent keli ministrai turėtų būti pakeisti, nors iki kadencijos pabaigos ir liko vos keli mėnesiai.

„Greičiausiai, galime įtarti, tai būtų žemės ūkio ministras, jam bus sudėtinga tuos įgaliojimus atgauti atgal, galbūt bus sprendimų dėl vidaus reikalų ar sveikatos ministrų, ten tos sritys, kur tikrai daug problemų yra“, – dėstė demokratų lyderis.

Savo ruožtu socialdemokratas Algirdas Sysas teigė, kad prezidento kalbėjimas apie galimus kelių ministrų pokyčius buvo rinkiminis pasisakymas.

„Ar tai duoda naudos Lietuvai, gyventojams? Jeigu ministrai nepadarė per ketverius metus, tai per tris mėnesius tikrai nei kanalą iškas, nei kalną supils, nei kažką tokio. Ką gali per tris mėnesius nepadaryti? Tik nepagadini dar daugiau. Vienintelį dalyką“, – žurnalistams sakė A. Sysas.

„Ko gero reikėtų, kad pabaigtų (ministrai – BNS) savo kadencijas iki pabaigos. Naujas atėjęs nieko nespės. Nekeičiau nieko, palikčiau taip kaip yra“, – socialdemokratui antrino Lietuvos regionų partijos frakcijos seniūnas Jonas Pinskus.

Tuo metu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė teigė mananti, jog šalies vadovas nuo savo žodžių neatsitrauks bei kelis ministrus pakeis.

„Aš bent jau manyčiau, kad žemės ūkio ministrą tikrai reikėtų keisti. Galbūt dėl sveikatos reikėtų... Aš girdėjau prezidento tokius pamąstymus, kad ten ne viskas yra taip gerai, bet ar, ar tam ryšis, nežinau. Nežinau, ir ar tie du mėnesiai kažką keistų“, – BNS kalbėjo ji.

Kritikos iš Prezidentūros anksčiau sulaukęs žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas ir sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys penktadienį žurnalistams sakė nesiimsiantys vertinti savo galimybių likti Ministrų kabinete.

Penktadienį Vyriausybė prezidentui grąžins įgaliojimus ir tada G. Nausėda paves Ministrų kabinetui laikinai eiti pareigas, kol Seimas iš naujo nenubalsuos dėl Ingridos Šimonytės kandidatūros toliau dirbti premjere.

Išgirdo planus būsimai Vyriausybei

S. Skvernelis linkėjo G. Nausėdai antroje kadencijoje glaudžiau bendradarbiauti su Vyriausybe.

„Manau, kad reikėtų susivokti, kad valstybėje yra vienas ministras pirmininkas, viena Vyriausybė ir bendradarbiauti glaudžiau su ja. (...) To bendradarbiavimo reikia palinkėt“, – sakė jis.

Be dėmesio užsienio ir saugumo politikai, demokratų lyderis antrojoje kadencijoje iš prezidento tikisi daugiau aktyvumo teisingumo srityje.

„Kalbant apie teismus, jų reformą, teisėjų atranką“, – kalbėjo S. Skvernelis.

A. Sysas teigė išgirdęs prezidento pageidavimus, ką turėtų nuveikti būsima Vyriausybė, kuri bus suformuota po Seimo rinkimų, o ne priekaištus dabartinei.

„Iš dalies priminė kalba metinį pranešimą, bet jis nubrėžė savo penkerių metų siekius. Kalbėjo labai teisingai: labai daug teisingų žodžių, teisingų faktų konstatavimas, bet vien žodžių neužtenka. Šitoje kalboje išgirdau, galbūt, ne tiek priekaištus dabartinei Vyriausybei, kiek ateities planus būsimai, ką reikėtų padaryti, kad po penkerių metų prezidentas galėtų pasakyti: Valio, ką pasakiau per inauguraciją, viskas pasiekta ir pasidėti riebius didelius pliusiukus“, – teigė jis.

„Jis (prezidentas – BNS), kaip ir Seimas bei Vyriausybė, turi įstatymų leidybos galią, bet aš per pirmus penkerius (kadencijos – BNS) metus pasigedau mokestinių pasiūlymų. Nieko neteikė, išskyrus mažų pensijų didinimą iš vienų vargšų paimant ir kitiems atiduodant“, – pridūrė parlamentaras.

Kalbą vertino kaip išsamią

Prezidentas penktadienį parlamente davė priesaiką ir taip pradėjo eiti šalies vadovo pareigas antrąją kadenciją.

Savo inauguracijos kalboje jis žadėjo stiprinti Lietuvos saugumą, mažinti socialinę atskirtį, kurti šeimoms, senjorams palankesnę aplinką, skirti dėmesį regionams, kultūrai ir švietimui, taip pat ginti šalies interesus užsienio politikoje, remti Ukrainą, puoselėti ryšius su Jungtinėmis Valstijomis.

„Kalba, sakyčiau, netgi, kaip priesaikos dienai, labai išsami, nueinanti galbūt kartais net į smulkmenas. Labai aiškiomis gairėmis, kur turėtumėme eiti“, – sakė A. Norkienė, pabrėždama, jog šalies saugumas buvo tapo svarbiausiu kalbos akcentu.

Tuo metu Mišrios Seimo narių grupės frakcijos narė Agnė Širinskienė teigė, jog kalboje buvo nubrėžtos pagrindinės kryptis tiek tose srityse, kur prezidentas turi tiesioginę atsakomybę, tiek ir tose srityse, kur jis gali pasiekti tam tikrų rezultatų, jau bendradarbiaudamas su parlamentu ir Vyriausybe.

„Labai gera kalba. Labai gerai atspindi mūsų partijos programines nuostatas. Viską apie kalbame išgirdome prezidento kalboje. Iš metinės prezidento kalbos buvo paimta daug aspektų. Labai panašu“, – kalbėjo J. Pinskus.

Prisiekęs antrai kadencijai, G. Nausėda prezidento pareigas eis iki 2029 metų.