„Ookla“ pripažino „Tele2“ 5G greičiausiu: kas šiandien iš tiesų lemia ryšio kokybę?

„Mobiliojo ryšio greitį lemia ne viena technologija ar dažnis. Svarbus visas derinys – turimas radijo spektras, bazinių stočių tankis, jų pajėgumas ir tai, kaip efektyviai valdomas duomenų srautas. Visa tai galiausiai virsta vienu dalyku – didesne sparta vartotojui“, – sako „Tele2“ technikos direktorius Baltijos šalims Valerij Kovzan.
Greitas – pagal vartotojų matavimus
Mobiliojo interneto naudojimas auga sparčiai. Vien per pirmąjį šių metų ketvirtį „Tele2“ tinkle perduotų duomenų kiekis, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo maždaug penktadaliu.
Daugėja aukštos raiškos vaizdo turinio, debesijos paslaugų, nuotolinio darbo įrankių, internetinių žaidimų, o mobilusis internetas vis dažniau naudojamas ir kitiems įrenginiams prijungti. Su augančiu vartojimu, auga ir klientų lūkesčiain interneto greičiui.
„Tele2“ strategija nuo pat pradžių buvo investuoti į greitą 5G. Matome, kad tai atsiperka – greičiausio 5G apdovanojimas skiriamas vertinant realių vartotojų matavimų duomenis platformoje „Speedtest”, todėl atspindi kasdienę žmonių patirtį naudojantis mobiliuoju internetu. Ir toliau nuolat didiame tinklo pajėgumus ir investuojame ten, kur poreikis didžiausias, kad didelę spartą būtų galima išlaikyti toliau augant klientų poreikiams“, – aiškina V. Kovzan.
Operatoriaus duomenimis, „Tele2“ 5G ryšys pasiekiamas jau 91,5 proc. Lietuvos gyventojų. Bendras bendrovės bazinių stočių skaičius viršija 1600, iš jų daugiau kaip 1220 jau palaiko 5G ryšį. Daugiau kaip penktadalis viso „Tele2“ tinkle perduodamo mobiliojo interneto srauto jau keliauja 5G tinklu.
Daugiau dažnių – daugiau greičio
Vienas būdų didinti tinklo spartą – papildomas radijo spektras. Šiemet „Tele2“ užsitikrino papildomus 1500 MHz ir 700 MHz dažnius.
Skirtingi dažniai tinkle atlieka skirtingą vaidmenį: žemesni 700 MHz dažniai padeda užtikrinti platesnę aprėptį ir geresnį ryšį pastatų viduje, o papildomas spektras suteikia daugiau pajėgumo ir leidžia perduoti daugiau duomenų vienu metu.
„Dažnius galima palyginti su eismo juostomis kelyje. Kuo jų daugiau, tuo daugiau duomenų vienu metu gali judėti tinklu. Papildomas spektras leidžia didinti tinklo spartą ten, kur duomenų srautas yra didžiausias“, – sako V. Kovzan.
Investicijos į greitį tęsiamos
Vien per pirmąjį 2026 m. ketvirtį „Tele2“ į ryšio kokybę investavo 5,8 mln. eurų – ketvirtadaliu daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Nuo 2021 m. investicijos į 5G tinklą Lietuvoje jau siekia beveik 14 mln. eurų.
Bendrovė toliau modernizuoja bazines stotis, didina jų pajėgumą ir diegia papildomus dažnius. Taip siekiama ne tik plėsti 5G tinklą, bet ir išlaikyti aukštą jo spartą augant duomenų kiekiui.
„Greičiausio 5G įvertinimas mums nėra finišo linija. Duomenų vartojimas auga, todėl ir tinklas turi stiprėti kartu. Mūsų tikslas – ne tik šiandien būti greičiausiems, bet ir išlaikyti šį pranašumą ateityje“, – sako V. Kovzan.
Straipsnį parengė: UAB, Tele2.