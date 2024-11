Oficialu: daugeliui gyventojų nuo kitų metų brangs elektra ir dujos – dalis kainų didės ir 77 proc.

Dėl jų elektra ir dujos nuo 2025 m. pradžios tūkstančiams gyventojų pabrangs.

Kiek brangs elektros energija

Iš VERT skelbiamos posėdžio medžiagos matyti, kad priklausomai nuo pasirinkto plano vartotojams elektros energijos kaina didės iki 4,82 proc. arba iki 1,1 ct už kilovatvalandę.

Paprasčiausio vienos laiko zonos plano „Standartinis“ tarifas didės per 4 proc. arba 0,8 ct ir sieks 20,5 ct už kilovatvalandę.

Pasirinkusiems dviejų laiko zonų planą, dieninė elektra brangs 3,56 proc. arba 0,8 ct ir sieks 23,3 ct už kilovatvalandę, o naktinė ir savaitgalio – 4,51 proc. arba 0,6 ct iki 13,9 ct/kWh.

Turintys planą „Namai“, be 3 eurų mėnesinio mokesčio, už vienos laiko zonos elektrą mokės po 18,9 ct už kWh, o dviejų zonų – po 21,5 ct dieną ir 12,9 ct naktį ir savaitgaliais.

Pasirinkę planą „Namai plius“ su mėnesiniu 6 eurų mokesčiu už vienos zonos elektrą mokės po 18,5 ct/kWh, o už dvi – po 21 ct/kWh dieną ir 12,7 ct/kWh naktį ir savaitgaliais.

Galiausiai turintys planą „Išmanus“ mokės nuo 13,3 ct/kWh rytą iki 23,9 ct/kWh vakarą.

Mažiau dujų – didesnis mokestis

Bene didžiausią naujų kainų poveikį pajus dujas vartojantys gyventojai.

Mažiausiai jų suvartojantiems mėnesinis mokestis padidės 76,79 proc. arba 0,43 euro daugiau, nei jie moka dabar.

Nuo kitų metų pradžios mėnesinis mokestis už dujas bus 0,99 euro.

Tiesa, pačios dujos šiai vartotojų grupei kiek atpigs.

Primename, kad visuomeniniam elektros tiekimui priklauso tie vartotojai, kurie suvartoja iki 1000 kWh energijos per metus arba vidutiniškai iki 83,3 kWh per mėnesį.

Šiems vartotojams elektros kainas nustato VERT. Tačiau iki 2025 m. gruodžio 18 d. jie turės pasirašyti sutarties su tiekėjais dėl nepriklausomo tiekimo.

Šiuo metu yra virš 500 tūkst. vartotojų, kurie turi visuomeninį elektros tiekimą ir kurie iki kitų metų pabaigos turės pasirinkti nepriklausomą elektros tiekimą.

Tokiu atveju elektros kainą siūlys vienas iš trijų nepriklausomų elektros tiekėjų – „Ignitis“, „Elektrum“ arba „Enefit“. Jie siūlo fiksuotus tarifus arba kintamus, kurie yra susieti su didmenine kaina energijos kaina biržoje.

Dujų vartotojai skirstomi į tris grupes pagal tai, kiek dujų suvartoja per metus.

I grupę sudaro vartotojai, kurie suvartoja iki 300 kubinių metrų dujų per metus (iki 25 kubų per mėnesį), II grupę – nuo 301 iki 20 tūkst. kubinių dujų per metus, o III grupę – virš 20 tūkst. kubų.