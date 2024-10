Nuolaidos, loterijos ir siurprizai: „Rimi“ kviečia švęsti gimtadienį visą mėnesį – laimės kiekvienas pirkėjas

REKLAMA

REKLAMA

Skaičių magija leis apsipirkti pigiau

Skaičius „27“ taps ypatingu visiems „Rimi“ pirkėjams, o tie, kuriems šiuo metu yra 27 metai, sulauks dar daugiau naudų: jų krepšeliui bus suteikta papildoma 27 proc. nuolaida. Tuo „Rimi“ siurprizai nesibaigia: lojalūs pirkėjai galės dalyvauti gimtadienio žaidime, kuriame kiekvieną dieną net 27 „Mano Rimi“ kortelės turėtojai, apsipirkę už ne mažiau kaip 27 eurus, laimės po 50 eurų „Mano Rimi“ pinigų, kurie bus pervesti tiesiai į laimėtojų lojalumo korteles.

REKLAMA

Pirkėjai mielai švenčia kitų gimtadienius

Prekybos tinklo „Rimi“ surengtos apklausos duomenimis**, didžioji dalis apklaustųjų kasmet švenčia savo gimtadienius (74 proc.), tačiau dar daugiau gyventojų laukia ir švenčia kitų gimtadienius (81 proc.). Labiausiai per sukaktis džiugina artimųjų sveikinimai ir linkėjimai (48 proc.). Apklausa parodė ir dar vieną tendenciją – ženkli dalis savo šventei linkę skirti 50–200 Eur biudžetą (63 proc.).

REKLAMA

REKLAMA

Pasak „Rimi“ rinkodaros ir viešųjų ryšių skyriaus vadovės Dalios Čenkienės, didžioji dalis apklaustųjų dažniausiai savo gimtadienius mini namuose su artimaisiais (71 proc.) bei palepina save nusipirkdami dovaną (35 proc.) ar skiriant daugiau laiko buvimui su brangiais žmonėmis (30 proc.).

„Džiugina ir tai, jog žmonėms svarbus prasmingas šventės laikas. Jie nepamiršta pasveikinti ir skirti laiko bei dėmesio savo draugams, kolegoms ar artimiesiems. Tad tikimės, jog ne tik asmeninės progos, bet ir 27-asis „Rimi“ gimtadienis paįvairins kiekvieno kasdienybę“, – sako D. Čenkienė

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kadangi dažniausiai šventei skiriamas biudžetas yra iki 200 Eur, atstovė rekomenduoja pasinaudoti ne tik „Rimi“ gimtadienio pasiūlymais, bet ir lojalumo programos teikiamomis gimtadienio naudomis – tai padės šventei pasiruošti gerokai pigiau. „Pavyzdžiui, net 68 proc. apklaustųjų svečius vaišina gimtadienio tortu, o mūsų lojalumo programos dalyviams per jų gimtadienį kaip tik taikoma 20 proc. nuolaida. Be to, galima pasinaudoti ir kitomis nuolaidomis sūriui, ledams, šviežiems vaisiams bei daržovėms“, – atkreipia dėmesį D. Čenkienė.

REKLAMA

Gimtadienis – vienas, o nuolaidos ir pasiūlymai – ištisus metus

Rekomenduojama pasinaudoti ir kitomis „Mano Rimi“ lojalumo kortelės teikiamomis naudomis, kurios galioja ne tik prekybos tinklo gimtadienio laikotarpiu, bet ir ištisus metus. Be to, lojalumo programos privalumai ir partnerystės yra nuolat atnaujinami, todėl verta nuolat sekti naujienas ir išnaudoti visas siūlomas lojalumo programos galimybes.

REKLAMA

„Mano Rimi“ lojalumo programos dalyviai kiekvieną savaitę gali naudotis įvairiais kuponais, specialiais pasiūlymais, skirtais šeimoms, o pirmadieniais senjorai gauna papildomą 10 proc. nuolaidą savo pirkinių krepšeliui. Be to, lojaliems pirkėjams teikiami asmeniniai pasiūlymai, pritaikyti pagal jų apsipirkimo įpročius, taip suteikiant galimybę apsipirkti ne tik pigiau ir sutaupyti, bet ir užtikrina, kad kiekvienas pirkėjas gautų jam aktualiausias nuolaidas“, – vardija D. Čenkienė

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Lojalumo programos dalyviai taip pat gali pasinaudoti nuolaidomis ne tik „Rimi“ parduotuvėse, bet ir partnerių pasiūlymais: „Mano Rimi“ kortelės turėtojai gauna iki 7 proc. nuolaidą paslaugoms „Affidea“ klinikose, 10 proc. nuolaidą „Lemon Gym“ metinei narystei, o perkant „Cinamon“ kino bilietus, 2 proc. sumos grįžta į jų lojalumo kortelę. Be to, nuolaidos taikomos siunčiant siuntas per „Omnivos“ paštomatus, pilant degalus „Neste“ degalinėse bei apsiperkant „Benu“ vaistinėse. Visas lojalumo programos naudas galima peržiūrėti „Rimi“ programėlėje ar svetainėje.

REKLAMA

Neša pokyčius visuomenėje

Jau 27 metus prekybos tinklas, kuriame dirba daugiau nei 3 300 darbuotojų, ne tik vysto socialines iniciatyvas, bet ir puoselėja skandinavišką darbo kultūrą, taip svariai prisidėdamas prie pokyčių visuomenėje skatinimo. Viena reikšmingiausių įmonės iniciatyvų – #AmžiusNesvarbu, pelniusi Nacionalinį lygybės ir įvairovės apdovanojimą, paskatino darbdavius permąstyti savo požiūrį į vyresnio amžiaus žmonių įdarbinimą.

REKLAMA

„Taip pat esame ir „Lietuvos įvairovės chartijos“ ambasadoriai. Ne viena įmonės iniciatyva, siekiant įdarbinti klausos, regos, judėjimo sutrikimų bei autizmo spektro žmones, jau sulaukė pripažinimo ir apdovanojimų. Šiuo metu „Rimi“ sėkmingai dirba nemažai darbuotojų, turinčių tam tikrų negalių, o jų pavyzdys įkvepia ir kitas Lietuvos bei užsienio organizacijas, į kurias mūsų darbuotojai dažnai kviečiami atvykti ir pasidalinti patirtimi“, – vardija ryšių su visuomene ir korporatyvinės atsakomybės vadovė Eglė Krasauskienė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Be to, „Rimi“ prekybos centruose dirba nemažai užsieniečių, kurie sėkmingai integravosi į kolektyvus įvairiuose Lietuvos miestuose. Jų gerovę užtikrina ne tik konkurencingas darbo užmokestis, bet ir draugiška, tolerantiška darbo aplinka. Taip pat „Rimi“ yra viena iš nedaugelio Lietuvos įmonių, viešai išreiškusi paramą LGBTQ+ bendruomenei ir taikanti jai specialias socialines garantijas bei išmokas.

REKLAMA

Šiais metais „Rimi Lietuva“ antrus metus iš eilės buvo apdovanota prestižiniu „Top darbdavio“ sertifikatu, kurį suteikė nepriklausomas „Top Employers“ institutas, įsikūręs Olandijoje. Šis apdovanojimas įvertino ženklų prekybos tinklo indėlį į darbuotojų gerovę.

„Aukščiausią „Verslo žinių“ tvarumo indekso įvertinimą gavusi ir 27 metus švenčianti „Rimi“ kasdien stengiasi užtikrinti, kad pirkėjai, įsigydami kasdienes maisto prekes, galėtų rinktis iš gausaus asortimento ir sutaupyti. Vienas sėkmingiausių pastarųjų metų projektų – tai oranžiniai lipdukai, kuriais žymimi nukainoti besibaigiančio galiojimo produktai. Šis projektas pirkėjams padėjo sutaupyti daugiau kaip 4 mln. eurų, taip pat prisidėjo prie maisto švaistymo mažinimo. Dėl tokių iniciatyvų esame nominuoti „Atliekų kultūros“ apdovanojimuose, „Metų įkvėpimo“ kategorijoje“, – sako E. Krasauskienė.

*Akcija galioja nuo spalio 22 iki lapkričio 18 dienos.

** Prekybos tinklo „Rimi“ spalio mėn. atlikta pirkėjų apklausa, kurioje dalyvavo 1 117 respondentų.