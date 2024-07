Nuo pirmadienio uždaromas eismas Sargėnų viaduku Kaune

Eismas viaduku stabdomas dėl sijų remonto, pradėto birželio viduryje – siekiant užbaigti darbus uždaryti tiltą būtina dėl eismo dalyvių ir darbuotojų saugumo.

Transporto srautas liepos 8–21 dienomis bus nukreiptas apylanka per Sargėnų sankryžą, o lengvinant eismą juostos bus išplatintos.

„Važiuojant apylanka už Sargėnų sankryžos eismo srautams susijungiant su įvažiavimu į Kaunas–Marijampolė–Suvalkai kelią, esamas eismo juostų susiaurinamas bus panaikintas, užtikrinant sklandesnį eismo judėjimą“, – pranešė „Via Lietuva“.

Sargėnų viaduko remontas po pertraukos buvo atnaujintas gegužę, tačiau darbai buvo sustoję nustačius, kad būtina papildomai remontuoti estakados perdangos sijas.

Pasak įmonės, baigus remontuoti sijas ir kolonas tiltas bus atnaujinmas dviem etapais – pirmiausia dešinėje jo pusėje, eismo srautą nukreipiant kaire tilto puse, vėliau – atvirkščiai.

„Via Lietuvos“ teigimu, Kaune toliau rekonstruojamas A. Meškinio tiltas per Nerį bei Marvelės viadukas – darbus numatoma baigti metų pabaigoje.

Be to, kelių ir tiltų statybos bendrovė „Tilsta“ už 24 mln. eurų (su PVM) iki 2027-ųjų pabaigos rekonstruos tiltą per Kruną netoli Kauno.