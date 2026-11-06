Nuo pirmadienio – svarbūs pokyčiai Vilniuje: palies daugelį

Nuo lapkričio 9 dienos bus koreguojami šių maršrutų autobusų tvarkaraščiai: 6G, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 30, 55, 57, 58, 78, 89, 114, 116. Pokyčių bus ir 12 maršruto troleibusų judėjime.
Nuo pirmadienio keičiasi dalies Vilniaus viešojo transporto maršrutų tvarkaraščiai
Prieš planuojant kelionę keleiviams rekomenduojame pasitikrinti atnaujintus konkrečių maršrutų tvarkaraščius.
Aktualią informaciją apie viešojo transporto tvarkaraščius galima rasti judu.lt ir stops.lt interneto svetainėse. Viešojo transporto judėjimą realiuoju laiku galima stebėti JUDU švieslentėje ir JUDU programėlėje.