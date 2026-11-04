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Nuo kitų metų – nauja kelių rinkliavos sistema

2026-11-04 15:32 / šaltinis: ELTA
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2026-11-04 15:32
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Nuo kitų metų pradėsiančioje veikti elektroninėje kelių rinkliavos sistemoje „Via Toll“ pradėta pirmojo Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos (EERP) teikėjo integracija – „Via Lietuva“ pasirašė akreditavimo sutartį su Vokietijos bendrove „Toll4Europe“.

Transportas, eismas (nuotr. Andrius Ufartas, ELTA)
GALERIJA (34)

Nuo kitų metų pradėsiančioje veikti elektroninėje kelių rinkliavos sistemoje „Via Toll“ pradėta pirmojo Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos (EERP) teikėjo integracija – „Via Lietuva“ pasirašė akreditavimo sutartį su Vokietijos bendrove „Toll4Europe“.

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Kaip skelbia valstybinių kelių operatorė, pasirašius sutartį, pradedamas įmonės akreditavimo ir jos sprendimų integravimo į „Via Toll“ procesas.

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Jį sėkmingai užbaigusi „Toll4Europe“ galės teikti paslaugas savo klientams pagal „Via Toll“ nustatytus reikalavimus.

(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Transportas, eismas, spūstys

Teigiama, jog EERP paslaugų teikėjai leidžia vežėjams už naudojimąsi mokamais keliais skirtingose Europos šalyse atsiskaityti per vieną bendrovę. Jie aprūpina transporto priemones specialiais įrenginiais, kurie fiksuoja rinkliavai apskaičiuoti reikalingus duomenis, surenka mokėjimus iš klientų ir perveda juos kelių rinkliavos rinkėjams.

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„EERP partnerio prisijungimas yra svarbus žingsnis siekiant, kad „Via Toll“ sistema būtų patogi naudotis ir Lietuvos, ir kitų valstybių vežėjams. Ši integracija sudarys papildomų galimybių tarptautiniams vežėjams rinktis jiems pažįstamus sprendimus, patogų atsiskaitymo būdą ir sudarys sąlygas paprasčiau administruoti Lietuvos kelių rinkliavos mokėjimus“, – pranešime cituojamas „Via Lietuvos“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.

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Bendrovė planuoja plėsti partnerių tinklą ir sudaryti galimybes prie sistemos prisijungti kitiems EERP paslaugų teikėjams.

Spalį „Via Lietuva“ skelbė pasirašiusi pirmąsias sutartis su transporto priemonėse montuojamos įrangos (TPMĮ) teikėjomis – įmonėmis „Magveda“ ir „Simbiotecha“.

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ELTA primena, kad nuo 2027 m. sausio 1 d. pradėsianti veikti „Via Toll“ pakeis dabartines vinjetes. 

M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijų sunkiasvorių transporto priemonių valdytojai kelių rinkliavą mokės pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą mokamais magistraliniais ir krašto keliais – tai leis užtikrinti proporcingesnį sunkiasvorio transporto indėlį į kelių infrastruktūros finansavimą.

Susisiekimo ministerijos duomenimis, įdiegus naująją sistemą kitąmet iš kelių rinkliavos planuojama surinkti 110 mln. eurų. Naudojantis vinječių sistema iš šio mokesčio buvo surenkama apie 70 mln. eurų per metus.

indeliai.lt

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