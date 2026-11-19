Keliaujant po pasaulį, prekybos tinklų lentynos gali tapti savotišku vartojimo kultūros žemėlapiu. Jose atsiskleidžia, kokius produktus renkasi skirtingų šalių gyventojai, kokios tendencijos vyrauja ir kuo skiriasi net iš pirmo žvilgsnio panašios rinkos. Tačiau rinkodaros profesionalui ypatingą reikšmę turi akimirka, kai tarp vietinių ir tarptautinių gamintojų produktų pamatai lietuvišką gėrimą, prie kurio plėtros prisidėjai pats.
„Kai keliaudamas pamatai kitos šalies lentynoje prekės ženklą, prie kurio kūrimo ir plėtros prisidėjai nuo pirmųjų žingsnių, apima didžiulis profesinis pasitenkinimas. Sukūrei idėją, įvedei produktą į rinką, o vėliau matai, kaip jis pasiekia vis daugiau vartotojų skirtingose šalyse“, – pasakoja L. Grumčiuvienė.
„MV GROUP Production“ portfelyje – stiprieji gėrimai, kokteiliai, putojantys ir ramūs vynai, alus, sidras bei nealkoholiniai gėrimai. Įmonės gamyklose „Stumbras“, „Alita“, „Anykščių vynas“ ir „Gubernija“ kuriami produktai eksportuojami į 50 pasaulio šalių.
Toks platus portfelis rinkodaros komandai atveria galimybę dirbti su skirtingomis produktų kategorijomis, gerai žinomais Lietuvos prekių ženklais ir naujomis jų plėtros kryptimis. Kategorijų vadovai čia prisideda prie viso prekės ženklo vystymo proceso – nuo naujų produktų idėjų ir strateginių sprendimų iki jų įgyvendinimo skirtingose rinkose.
„Kiekviena produktų kategorija turi savo vadovus, kurie atsakingi ne tik už esamų prekių ženklų plėtrą, bet ir už naujų augimo galimybių paiešką. Tai suteikia erdvės iniciatyvai, aktyviam įsitraukimui į strateginių sprendimų priėmimą ir galimybei tiesiogiai prisidėti prie verslo rezultatų. Mums svarbu, kad žmonės ne tik įgyvendintų numatytus planus, bet ir patys siūlytų, kur galime judėti toliau“, – sako L. Grumčiuvienė.
Universalaus recepto nėra
Šiandien bendrovės portfelyje – ne vienas prekės ženklas, kurį drąsiai galima vadinti tarptautiniu. Tačiau tai nereiškia, kad tie patys sprendimai visur veikia vienodai. Skiriasi vartotojų skoniai, produktų rūšys, pakuotės talpos pasirinkimai, vartojimo ir kultūriniai įpročiai, prekybos kanalai, komunikacijos galimybės ir teisinis reguliavimas.
Pavyzdžiui, kai kuriose Balkanų regiono šalyse, Graikijoje ar Vengrijoje vartotojai vertina RTD kategorijos kokteilius buteliukuose su užsukamais kamšteliais. Tuo tarpu Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje ir kitose Vakarų Europos rinkose labiau įprasti paruošti kokteiliai skardinėse.
„Negalima daryti prielaidos, kad vienoje rinkoje pasiteisinęs sprendimas bus toks pat veiksmingas ir kitoje, net jei šalys yra kaimynės. Todėl kiekvienu atveju svarbu suprasti, kas lemia vartotojų pasirinkimus ir kokį produktą jiems galime pasiūlyti. Ypač svarbi ir teisinė aplinka – ji gali lemti net tai, kokį produktą konkrečioje rinkoje apskritai verta pristatyti“, – pabrėžia L. Grumčiuvienė.
Tarptautinę sėkmę kuria konkretūs sprendimai
Vienas ryškiausių tokio darbo pavyzdžių – šiandien į 31 užsienio rinką eksportuojamas „MIX“ prekės ženklas, kurio nealkoholinių kokteilių linijos pardavimai visame pasaulyje augo net 150 procentų.
Už šių rezultatų – nuoseklus darbas su vietos partneriais, skirtingoms rinkoms pritaikyti produktų formatai ir kryptingi rinkodaros sprendimai. Tarptautinė plėtra reikalauja ne tik gebėjimo pastebėti galimybes, bet ir priimti sprendimus, kurie padėtų jas paversti realiu verslo augimu.
Dar viena „MV GROUP Production“ eksporto žvaigždė – „Stumbro“ gamykloje gaminama degtinė, kurios net 82 proc. eksportuojama. Pernai „Stumbre“ gaminama degtinė pateko į tarptautinį gėrimų industrijos „milijonierių klubą“, vienijantį prekių ženklus, kurių metiniai pardavimai viršija milijoną 9 litrų gėrimo dėžių.
„Kauno „Stumbro“ gamykloje gaminama degtinė yra viena žinomiausių, o pati gamykla siejasi su šimtamete istorija, tarpukario Kauno tradicijomis. Tačiau tarptautinėje arenoje vien to nepakanka. Vartotojui, kuris niekada nėra girdėjęs „Stumbro“ gamyklos vardo, reikia aiškiai atsakyti, kuo čia gaminami gėrimai jam aktualūs šiandien. Čia ir prasideda mūsų komandos darbas – atrasti, kaip prekės ženklo stiprybes paversti konkurenciniu pranašumu skirtingose rinkose“, – dalinasi L. Grumčiuvienė.
Pasak jos, tokie iššūkiai rinkodaros specialistams atveria galimybę ne tik įgyvendinti esamas strategijas, bet ir prisidėti prie naujų verslo augimo krypčių formavimo. Kuriant naujus produktus ar vystant esamus prekių ženklus, glaudžiai bendradarbiauja rinkodaros, produktų kūrimo, pardavimų, technologijų, pirkimų ir net inžinerijos specialistai.
Tarptautinei plėtrai svarbūs ne tik rinkodaros sprendimai, bet ir produkto kokybė. Per 2026 m. „MV GROUP Production“ produktai tarptautiniuose konkursuose pelnė 45 apdovanojimus. Tokie pasiekimai tampa papildomu argumentu pokalbiuose su eksporto partneriais ir produkto vertės įrodymu. Kitaip tariant, čia dirbama su prekių ženklais, kurių kokybę vertina ne tik vidinė komanda ar vietos vartotojai, bet ir tarptautiniai gėrimų industrijos profesionalai.
Nuo rinkos duomenų iki strateginių sprendimų
Darbas su tarptautinėse rinkose veikiančiais prekių ženklais reiškia ne tik didelę atsakomybę, bet ir galimybę nuolat augti profesiškai. Skirtingos produktų kategorijos, vartotojų poreikiai ir konkurencinė aplinka kelia iššūkių, kuriems ne visada yra iš anksto paruoštų atsakymų. Būtent todėl čia svarbūs žmonės, gebantys ne tik analizuoti situaciją, bet ir įžvelgti naujas verslo plėtros galimybes.
Sprendimai dėl naujų produktų, rinkų ir prekių ženklų plėtros prasideda nuo nuoseklios analizės. Komanda vertina rinkų potencialą, pardavimų rezultatus, vartotojų elgsenos pokyčius ir konkurencinę aplinką, stebi pasaulines tendencijas, atlieka tyrimus, lankosi tikslinėse rinkose ir dalyvauja tarptautinėse parodose.
„Duomenys suteikia pagrindą sprendimams, tačiau patys savaime krypties nenubrėžia. Svarbiausia – gebėti įžvelgti galimybes, slypinčias už skaičių. Todėl kategorijų vystymas reikalauja plataus požiūrio, kuriame susijungia analitinis mąstymas, strateginė vizija, produkto vystymo ir rinkodaros kompetencijos. Tai gebėjimas ne tik identifikuoti augimo galimybes, bet ir sutelkti skirtingų sričių ekspertus, kad jos virstų konkurencingais produktais ir ilgalaikę vertę kuriančiais verslo sprendimais“, – teigia L. Grumčiuvienė.
Ambicija kurti daugiau
„MV GROUP Production“ nuolat stiprina rinkodaros komandą ir ieško žmonių, norinčių prisidėti prie lietuviškų prekių ženklų plėtros tarptautinėse rinkose. Pasak L. Grumčiuvienės, šioje srityje svarbi ne tik ankstesnė profesinė patirtis, bet ir gebėjimas mąstyti strategiškai, domėjimasis vartotojų tendencijomis, smalsumas, iniciatyvumas bei asmeninė ambicija prisiimti atsakomybę už kuriamus projektus ir prekių ženklus bei jų sėkmę.
„Mums svarbios degančios akys, ambicija ir noras kurti pokytį. Į komandą kviečiame profesionalus, kurie neapsiribotų jam patikėtomis užduotimis, o gebėtų matyti platesnį paveikslą, ieškoti naujų galimybių ir kelti klausimus: kur dar galime augti, kokių poreikių rinka šiandien neatliepia, kokius naujus produktus ar prekės ženklus galime sukurti“, – sako ji.
Tai galimybė dirbti su Lietuvoje sukurtais prekių ženklais, kurių ambicijos peržengia vietos rinkos ribas. Prisidėti ne tik prie šiandienos rezultatų, bet ir prie ilgalaikių sprendimų, formuojančių prekių ženklų pozicijas tarptautinėse rinkose. O svarbiausia – matyti, kaip strateginės įžvalgos ir drąsios idėjos tampa realiais produktais, pasiekiančiais vartotojus skirtingose pasaulio šalyse.
Straipsnį parengė: MV GROUP Production.