Nukentėjusia laikomos ir paramą gaunančios ISM pirkinys – prabangus visureigis vadovui

Seimo narių prašymu, šiuo metu Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), ar daugiau kaip 1,2 tūkst. prabangių automobilių pernai nusipirkusios įmonės tuo pačiu metu negavo valstybės paramos kaip nukentėjusios nuo Covid-19.

Tačiau jau dabar aišku, kad net netiesiogiai valstybei priklausančios įstaigos tokius automobilius perka, pavyzdžiui, savo vadovams.

Su galinga garso įranga ir pasoste vaikui

Kaip skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, bendrovė „ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“ (ISM) praėjusių metų gruodžio 22 d. lizingo būdu iš bendrovės „Sostena“ nusipirko naują visureigį „Volvo XC90“.

Dyzelinis, visais ratais varomas automobilis su automatine pavarų dėže turi daugybę įvairių privalumų ir papildomai pasirinktos įrangos, pvz.: premium garso sistemą su 600W stiprintuvu ir 14 garsiakalbių, integruotą vaikišką pasostę, panoraminį stoglangį ir kt.

Standartinė tokios komplektacijos visureigio kaina yra beveik 84 tūkst. eurų. Tačiau per „Luminor lizingą“ ISM jį nusipirko už 66,1 tūkst. eurų.

Nuo praėjusiais metais prasidėjusios pandemijos ISM laikoma nukentėjusia bendrove. Kaip rodo Užimtumo tarnybos duomenys, iki šiol vien subsidijų darbo užmokesčiui ji yra gavusi beveik tiek, kiek kainavo naujas automobilis – 63,8 tūkst. eurų. Be to, Valstybinė mokesčių inspekcija ISM yra atidėjusi mokesčių mokėjimą.

Registrų centro duomenimis, mokesčių mokėtojų paremtos ISM akcininkai yra Kauno technologijos universitetas (79 proc. akcijų), „Investicijų ir inovacijų fondas“ (20 proc.), taip pat Norvegijos „Stiftelsen Handelshoyskolen“ (1 proc.).

Automobilis – atlygio paketo dalis?

ISM vadovauja žinomas verslininkas, aukštas pareigas įvairiose įmonėse užėmęs Dalius Misiūnas. Jis neslėpė, kad netiesiogiai valstybei arba mokesčių mokėtojams priklausanti įmonė automobilį nupirko jam.

Pats visureigio pirkimo sutartį pasirašęs D. Misiūnas pripažino, kad ISM gavo subsidijas darbuotojų atlyginimui prastovų metu. Naujos mašinos įsigijimą jis pakomentavo taip:

„Automobilis nėra naujai įsigytas, jis yra vietoje prieš tai buvusio. Lizingo įmokų skirtumą dengiu iš savo atlygio.“

Pasak D. Misiūno, dėl to pačiam ISM sąnaudos, susijusios su automobilio pirkimu nesikeitė. Rektorius paprastai paaiškino, kodėl jo asmeniam naudojimui automobilį pirko įmonė, o ne jis pats iš savo atlyginimo ir patikino, kad viskas daroma legaliai.

„Pajamos natūra (gaunamos naudojantis įmonei priklausančiu automobiliu) deklaruojamos kaip to reikalauja įstatymai. O automobilis tarnybinis, jo naudojimas asmeninėms reikmėms buvo numatytas kaip atlygio paketo dalis“, – komentavo D. Misiūnas.

Beje, prieš 4 metus, vadovaudamas tuometinei „Lietuvos energijai“ jis gana kategoriškai pasisakė apie tarnybinius prabangius automobilius.

„Kai 2010 m. pradėjau dirbti valstybės valdomose įmonėse (jungiant RST ir VST į „Lesto“), supratau, kad automobiliai yra vienas iš dalykų, kuris (šalia kitų, ženkliai blogesnių) motyvavo „senuosius“ vadovus. Biuro kieme pamatęs išrikiuotą eilę didžiulių juodų „Mitsubishi Pajero“, supratau, koks bus pirmas mano darbas. Pavyko, nors ir nebuvo lengva“, – asmeninėje paskyroje socialiniame tinkle rašė D. Misiūnas.

Pasak jo, nuo to laiko, kai „Lietuvos energijos“ grupėje atsisakyta prabangių automobilių (Audi, BMW, visureigių), jis yra turėjęs ne vieną ir ne du pokalbius su grupės įmonių vadovais apie tarnybinius automobilius.

„Buvo ir tokių, kurie kategoriškai atsisakė „neprestižinės Škodos“. Su jais jau nebedirbame. Buvo ir tų, kurie rodė pirštais į kitų VVĮ vadovų automobilius klausdami „o kodėl mes negalim tokių vairuoti“. Jiems sakiau, kad turim būti pavyzdžiu.

Mano nuomone, tarnybinis automobilis turi būti patikimas ir saugus, bet neturėtų būti siekiamo asmeninio „statuso“ išraiška“, – prieš ketverius metus rašė dabartinis ISM vadovas.

Iš viso ISM turi 167 darbuotojus, pusė jų per mėnesį uždirba iki 1675 eurų ant popieriaus arba maždaug iki 1050 eurų į rankas.

Tikisi pažaboti gudraujančius

Šią savaitę Seimo Biudžeto ir finansų komitete kaip tik buvo diskutuota, ką daryti, kad įmonių perkami prabangūs automobiliai, kurie gana dažnai naudojami asmeninėms reikmėms, būtų tinkamai apmokestinti.

Komiteto pirmininkas Mykolas Majauskas čia įžvelgia dvi problemas:

„Viena problema yra vartojimas per įmones ir tai reikia spręsti gaudant nenaudėlius ir griežtinant įstatymus. Kita yra įvesti prabangos mokestis, nes tiesiog tam jau pribrendęs reikalas.“

Anot politiko, reikia atidžiai įvertinti, ar šis prabangus turtas nėra naudojamas privatiems asmenų poreikiams.

„Pasitvirtinus įtarimams, jo nusidėvėjimo ir išlaikymo sąnaudos neturėtų mažinti apmokestinamojo pelno. Jeigu paaiškėtų, jog turtas priskirtinas darbuotojo pajamoms natūra, tai tokios turto įsigijimo ir išlaikymo išlaidos turėtų būti apmokestinamos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos“, – aiškino M. Majauskas.

Pasak jo, taip pat reikia atidžiai įvertinti, ar juridiniai asmenys prieš įsigydami prabangius automobilius nebuvo įtraukti į nuo Covid-19 pandemijos nukentėjusių įmonių sąrašus ir, ar jiems nebuvo skirta VMI administruojama mokesčių mokėtojų parama.

„Esant tokiems atvejams, reiktų atidžiai įvertinti ar jie neturėtų būti išbraukti iš nukentėjusiųjų sąrašo ir gauta parama sugrąžinta į valstybės biudžetą“, – komentavo politikas. Jo teigimu, be kita ko, reiktų įvertinti poreikį koreguoti Pelno mokesčio įstatymo nuostatas, kad būtų apribotos galimybės į sąnaudas įtraukti prabangių automobilių įsigijimą ir jų eksploatavimo išlaidas.

Galiausiai reikėtų įvertinti, ar atsižvelgiant į ES šalių patirtį, Lietuvoje nereikėtų įvesti prabangių automobilių mokestį, kuris būtų skaičiuojamas nuo jų vertės ir galios.

Preliminariais „Regitros“ duomenimis, per praėjusius metus Lietuvos gyventojai nusipirko 390 naujų lengvųjų automobilių, kainuojančių daugiau kaip 55 tūkst. eurų. Įmonės tokių automobilių nusipirko daugiau kaip 1,2 tūkst. Bendrai tokių automobilių nupirkta daugiau kaip už 108 mln. eurų.

Pernai brangiausias Lietuvoje gyventojo pirktas automobilis „Volvo“ kainavo per 570 tūkst. eurų. Brangiausias įmonės pirktas automobilis „Porsche“ atsiėjo per 510 tūkst. eurų. Be įprastų markių prabangių visureigių ar limuzinų, įmonės pirko ir gana egzotiškus automobilius, pvz., „McLaren“, „Masserati“, „Bentley“ ir kt.