Norintiems sutaupyti: lapkritį „Lidl“ ir toliau siūlė pigiausią dažno vartojimo prekių krepšelį

„SeeNext“ tyrimo metu slapti pirkėjai apsilankė penkių didžiųjų šalies prekybos tinklų parduotuvėse Vilniuje ir Kaune, kur įsigijo dažno vartojimo prekių krepšelį. Jį sudarė 25 prekės iš įvairių maisto kategorijų: pieno, mėsos, grūdinės kilmės, bakalėjos produktų, vaisių, daržovių ir gėrimų.
Lapkričio 4 dieną „Lidl“ parduotuvėje šio krepšelio kaina siekė 41,14 euro, o brangiausiame prekybos tinkle – 45,36 euro.
Atlikto tyrimo metu paaiškėjo, kad mėsos produktai pigiausiai kainavo „Lidl“ – 11,69 euro. Tai yra 1,27 euro pigiau nei brangiausiai šiuos produktus tą dieną siūliusiame prekybos tinkle. „Lidl“ skiria ypatingą dėmesį tam, kad parduotuvių lentynas pasiektų kokybiški ir švieži mėsos gaminiai už žemą kainą. „Lidl“ asortimente esantys produktai taip pat turi pasaulinių kokybės tyrimų lyderio „Eurofins“ suteikiamą kokybės ženklą, patvirtinantį, kad gaminiai reguliariai tikrinami nepriklausomoje laboratorijoje. Atliekamų tyrimų metu vertinami mėsos mikrobiologiniai saugos ir kokybės parametrai, atliekami mėsos gaminio rūšies nustatymo, maistinių verčių tyrimai, sensorinis vertinimas ir ženklinimo tyrimai.
Ne mažiau svarbus mėsos šviežumą užtikrinantis veiksnys – tinkamas produktų pakavimas. Pakuotė padeda ilgiau išlaikyti mėsą šviežią, nes riboja sąlytį su išorine aplinka, lėtina oksidaciją ir bakterijų dauginimąsi, todėl „Lidl“ klientams siūloma tik supakuota šviežia mėsa ir jos gaminiai. Be to, „Lidl“ privačių prekės ženklų šviežios mėsos pakuotės yra ne tik patogesnės pirkėjams, bet ir tvaresnės – jos turi mažiau plastiko nei prieš tai naudotos „Lidl“ parduotuvėse.
Lapkričio 4 dieną grūdinės kilmės produktai taip pat pigiausiai kainavo „Lidl“ prekybos tinkle – 2,90 euro. Ši suma buvo 0,31 euro mažesnė nei brangiausiai šiuos produktus pardavusiame prekybos tinkle.
Lapkričio 4 dieną „Lidl“ pigiausiai kainavo ir vaisiai bei daržovės. Jų kaina čia siekė 2,83 euro ir buvo 0,75 euro mažesnė, lyginant su brangiausiai vaisius ir daržoves siūliusiu prekybos tinklu.
Žemiausią tokių produktų kaip juodasis šokoladas, baltasis cukrus, saulėgrąžų aliejus ir laisvai laikomų vištų kiaušiniai kainą tą dieną taip pat siūlė „Lidl“. Ji siekė 5,81 euro – tai yra 0,65 euro mažiau nei brangiausiai šias prekes pardavusiame prekybos tinkle.
Kadangi didelė dalis žmonių artėjančių didžiųjų švenčių pirkinius planuoja iš anksto, mažesnės dažno vartojimo prekių kainos padeda sutaupyti. Jau dabar galima įsigyti nemažai ilgo galiojimo produktų, kurie pravers ir šventiniam meniu. Tokius produktus verta nusipirkti iš anksto ir ramiai planuoti likusius šventinius pirkinius.
Aukštą kokybę už žemą kainą užtikrina privatūs prekės ženklai
Vienas efektyviausių būdų užtikrinti pirkėjams geriausią kokybės ir kainos santykį – privatūs prekės ženklai. Jie leidžia pasiūlyti tokią pat kokybę kaip žinomų gamintojų produkcija, tačiau už žemesnę kainą. Kai privačių prekės ženklų produktai gaminami tose pačiose gamyklose kaip ir kitų gerai žinomų prekių ženklų, jie pasižymi beveik identiška ar net geresne sudėtimi.
„Lidl“ užsakomi arba pačios įmonės kuriami produktai sudaro apie 90 proc. viso parduotuvių asortimento. Tarptautinė „Lidl“ grupė dalį privačių prekės ženklų užsako dideliais kiekiais tūkstančiams parduotuvių įvairiose šalyse. Didelis užsakymų mastas leidžia sumažinti vieno produkto savikainą, todėl pirkėjams siūloma itin patraukli kaina išlaikant aukštą kokybę.
Savo privačių prekės ženklų kokybę „Lidl“ garantuoja taikydama itin griežtus reikalavimus tiek Lietuvos, tiek užsienio gamintojams ir tiekėjams. Pavyzdžiui, kiekvienas „Lidl“ privačių prekių ženklų gamintojas privalo atitikti visame pasaulyje galiojančio Didžiosios Britanijos mažmeninės prekybos konsorciumo (BRC), sertifikavimo įstaigos „International Featured Standard“ (IFS) ar kitus lygiaverčius standartus. Šių sertifikatų įdiegimas padeda tiekėjams tinkamai organizuoti gamybos procesus, išlaikyti aukštą produktų kokybę ir efektyviai valdyti galimas rizikas.
Iš viso Lietuvoje veikia 82 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.
Straipsnį parengė: „LIDL“.