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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

NMA direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas atleistas iš pareigų

2026-10-02 11:28 / šaltinis: ELTA
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2026-10-02 11:28
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Vidinio Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) tyrimo metu nustatyta, jog direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas padarė pasikartojančius, sisteminius Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimus. Jis atleistas iš pareigų.

Kratos Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (ELTA nuotr.)

Vidinio Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) tyrimo metu nustatyta, jog direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas padarė pasikartojančius, sisteminius Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimus. Jis atleistas iš pareigų.

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NMA pranešime nurodoma, kad T. Orlickas pripažintas padariusiu šiurkštų tarnybinį nusižengimą. Jis laikomas nebeatitinkančiu nepriekaištingos reputacijos reikalavimų ir 3 metus negalės dirbti valstybės tarnyboje. 

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Teigiama, jog atstovaudamas NMA tarptautiniuose projektuose, kuriuose kaip partnerė dalyvavo su juo artimais ryšiais susijusi įstaiga, T. Orlickas nedeklaravo savo privačių interesų, nenusišalino nuo dalyvavimo atliekant tarnybines funkcijas ir priimant sprendimus.

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Pridedama, jog darbuotojas taip pat pasinaudojo savo aukštomis pareigomis, tarnybiniu statusu bei su šiomis pareigomis susijusiomis faktinėmis galimybėmis, o tai suponuoja piktnaudžiavimą tarnyba. 

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Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) tęsia ikiteisminį tyrimą.

Kaip skelbė ELTA, FNTT pareigūnai rugsėjį atliko kratas NMA. 

Teisėsaugos atliekamame tyrime įtariama, kad valstybės tarnautojai galėjo sąmoningai neatlikti savo pareigų ir taip padaryti didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) finansiniams interesams.

indeliai.lt

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