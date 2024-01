Nepriklausomi elektros tiekėjai mažina pasiūlymų kainas

Dviejų laiko zonų 24 mėn. fiksuotos kainos planų tarifus visi tiekėjai sumažino 0,4–4,8 proc. Vienos laiko zonos ir dviejų laiko zonų 12 mėn. kainos fiksavimo planų tarifus visi tiekėjai sumažino 0,4–5 proc.

Nepriklausomų tiekėjų sausio 23 d. siūlomų 24 mėn., fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina siekia 0,251 Eur/kWh (dvi laiko zonos) ir 0,261 Eur/kWh (viena laiko zona), o 12 mėn. kainos fiksavimo laikotarpio – atitinkamai 0,248 Eur/kWh ir 0,258 kWh.

Elektros tiekėjų siūlomų 24 mėn. fiksuotos elektros energijos kainos planų tarifai šiuo metu yra 0,19–0,31 Eur/kWh (dviejų laiko zonų) ir 0,25–0,28 Eur/kWh (vienos laiko zonos). 12 mėn. fiksuotos elektros energijos kainos planų tarifai yra 0,18–0,31 Eur/kWh (dviejų laiko zonų) ir 0,24–0,27 Eur/kWh (vienos laiko zonos).

REKLAMA

REKLAMA

Šiuo metu 6 mėn. kainos fiksavimo laikotarpius siūlo du tiekėjai, 9 mėn. energijos kainos fiksavimo laikotarpius siūlo vienas tiekėjas, o planus su 12 mėn. ir 24 mėn. fiksuota kaina – trys tiekėjai.

REKLAMA

Elektros mėnesio kaina „Nord Pool“ biržoje sausio 1–23 d. siekė 0,127 Eur/kWh be PVM ir buvo 43 proc. didesnė už gruodžio vidutinę kainą, kuri sudarė 0,089 Eur/kWh be PVM. Vidutinės kainos padidėjimą žymia dalimi nulėmė trumpalaikis kainų šuolis sausio pradžioje, kai vidutinė dienos elektros kaina buvo pakilusi iki 0,353 Eur/kWh be PVM.

Šiuo metu elektros kaina „Nord Pool“ biržoje stabilizavosi. Skaičiuojant kainos vidurkį sausio 7–23 d., po įvykusio netikėto kainų šuolio, galima matyti, kad ji yra grįžusi į gana įprastą lygį – 0,095 Eur/kWh be PVM ir panaši į 2023 m. gruodžio mėnesio vidutinę kainą.

REKLAMA

REKLAMA

Nuo 2024 m. sausio 1 d. visuomeninio tiekimo kaina (planas „Standartinis“) yra 0,219 Eur/kWh (viena laiko zona), taip pat – 0,250 Eur/kWh ir 0,152 Eur/kWh (dvi laiko zonos).

Sausio mėnesį garantinio tiekimo kaina (planas „Standartinis“) yra 0,230 Eur/kWh (viena laiko zona), taip pat – 0,245 Eur/kWh ir 0,195 Eur/kWh (dvi laiko zonos).