Nepraleiskite progos: dalis gyventojų gali nutraukti pensijų kaupimą ir atsiimti pinigus iš karto

Galimybė bet kuriam žmogui nutraukti kaupimą buvo numatyta 2019 m. Dabar tokios visuotinės galimybės nėra. Tačiau, jeigu žmogus jau sulaukė pensinio amžiaus, kaupimą nutraukti jam galima. Be to, kiekvienas kaupiantis jį gali sustabdyti bent metams.

Tai gali būti aktualu dėl skirtingų išmokų, kurios parenkamos priklausomai nuo to, kokia yra žmogaus sukaupto turto vertė.

Šiemet visą sukauptą turtą galima gauti, jeigu jo vertė neviršija 5403 euro (pernai – 5 tūkst. eurų). Kitu atveju jam mokamos periodinės išmokos – visos sumos iš karto gauti negalima.

Kadangi ši riba padidėjo, o per 2022 m. visų II pakopos pensijų fondų vertė sumažėjo, tikėtina, atsirado daugiau žmonių, kuriems jau verta nutraukti kaupimą ir atsiimti visą sukauptą sumą iš karto.

Tai gali padaryti pensinio amžiaus jau sulaukę žmonės (moterys – 64 metų, o vyrai – 64,5 metų), dar kaupiantys II pakopos fonde. „Sodra“ skaičiuoja, kad tokių yra 9,5 tūkst.

Be to, yra dar 113 tūkst. kaupiančių pensiją, kurie jau sulaukė 60–64 metų. Galbūt jiems yra verta sustabdyti kaupimą, kad per likusį laiką iki pensijos jų turto vertė neperkoptų 5403 eurų ir visą sumą būtų galima atsiimti vienu kartu.

Apie tokius galimus sprendimus klientus turėtų informuoti pensijų fondų valdytojai. Tačiau tai daryti jiems neapsimoka. Kiek pinigų jie uždirbs, priklauso nuo žmonių laikomo turto sumos. Kuo ji didesnė, tuo daugiau mokesčių valdytojams atitenka, mat kasmetinis atskaitymų dydis siekia iki 0,5 proc. sukauptos turto sumos.

Lietuvoje veikia 6 pensijų fondų valdymo bendrovės (tiesa, viena veiklą pradėjo tik pernai). Portalas tv3.lt paklausė jų atstovų, kaip informuojami klientai apie galimybes nutraukti kaupimo sutartį ar ją sustabdyti.

Trumparegis elgesys su pinigais

„Swedbank investicijų valdymo“ direktorius Tadas Gudaitis priminė, kad paprastai nutraukti pensijų kaupimo nėra galimybės.

„Pagal teisės aktų reikalavimus, likus ne mažiau 3 mėnesiams iki pensinio amžiaus informuojame visus apie galimybę gauti išmoką arba atidėti išmokų pradžią; nurodome ir ribas, nuo kurių priklauso išmokos tipas“, – komentavo T. Gudaitis.

Jo atstovaujama bendrovė kitokio atskiro komunikavimo apie 5403 eurų ribą nevykdo, nes nėra gavusi signalų iš klientų, kad toks komunikavimas yra reikalingas.

„Jei reikalinga papildoma komunikacija apie kaupimą, būsimas išmokas, galima pasikonsultuoti telefonu, interneto banke ar bet kuriame banko padalinyje. Be to, periodinių išmokų nematome kaip kažkokio „blogio“, apie kurį reiktų perspėti“, – pripažino direktorius.

Pasak jo, apskritai lėšos kaupiamos pajamoms senatvėje, o vienkartinės išmokos gavimas turi trumparegiško elgimosi su pinigais riziką, dėl ko ir buvo įvestos privalomos periodinės išmokos.

„Šalia to, sudėtinga numatyti ir suskaičiuoti, kokia bus galutinė sukaupsima suma: net ir po sustabdymo ateina įmokos už keletą mėnesių, rinkos svyruoja, tad sukaupta suma gali ir dėl grąžos ženkliai išaugti, ir tokie asmenys liktų ir be valstybės biudžeto įmokų, ir be norėtos vienkartinės išmokos. Galiausiai, atskiro informavimo nenumato ir šiuo metu galiojantys teisės aktai“, – komentavo T. Gudaitis.

Kaupiantieji atskirai neskatinami stabdyti

SEB banko, kuris taip pat turi pensijų fondų valdymo bendrovę, atstovė žiniasklaidai Ieva Dauguvietytė-Daskevičienė aiškino, kad kiekvieno kliento poreikiai yra individualūs.

„Todėl tai, kas naudinga klientui, priklauso nuo konkrečios situacijos. Kad suteiktume klientui galimybę paprastai ir jam patogiu metu priimti su taupymu susijusius sprendimus, interneto banke esame įdiegę pensijų platformą.

Tai yra skaitmeninis savitarnos kanalas, kuriame klientai bet kuriuo metu gali rasti išsamią savo pensijos apžvalgą ir atlikti su pensija susijusius veiksmus“, – nurodė I. Dauguvietytė-Daskevičienė.

„Luminor investicijų valdymo“ vadovė Loreta Načajienė tikino, kad klientus apie sukauptą turtą informuoja kasmet.

„O likus ne mažiau nei 3 mėn. iki senatvės pensijos kaupiančiuosius informuojame dar kartą ir paaiškiname jiems apie įstatymo numatytas pensijų išmokų galimybes.

Taip pat visus klientus kviečiame pasikonsultuoti dėl pensijų kaupimo, pasitarti dėl savo individualios situacijos ir galimų ateities veiksmų“, – komentavo vadovė.

Vis dėlto ji pripažino, kad kaupiantieji atskirai neskatinami laikinai sustabdyti arba nutraukti kaupimo.

„Žinoma, kiekvieno žmogaus situacija yra labai individuali, todėl pasinaudoti įmokų mokėjimo atidėjimu gali būti patraukli galimybė laikinai pasipildyti laisvai disponuojamų pajamų krepšelį. Tačiau vertėtų prisiminti, kad būtent reguliarus, periodinis investavimas yra vienas iš patikimiausių, laiko patikrintų būdų sumažinti neigiamą rinkos ciklų įtaką.

Jeigu žmogus konkrečiu metu nepatiria labai išaugusių ar netikėtų išlaidų, o atidėti įmokų mokėjimą svarstoma vien dėl neigiamų pensijų fondų rezultatų trumpuoju periodu – nerekomenduojame to daryti“, – pabrėžė L. Načajienė.

Žmonių norai skirtingi

Bendrovės „Allianz Lietuva gyvybės draudimas“ Procesų ir pensijų sutarčių skyriaus vadovė Eugenija Tamutienė priminė, kad pensijų kaupimo veikla ir kaupimo dalyvių informavimas reglamentuotas teisės aktais.

„Apie galimybę atsiimti sukauptas lėšas, pensijų išmokų rūšis ir jų ribas pensijų kaupimo dalyvius informuojame prieš 3 mėnesius iki pensinio amžiaus, kaip to reikalauja teisės aktai. Pensijų fonde sukauptą sumą bei informaciją apie sutartį klientai visuomet gali rasti savitarnos svetainėje.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad kiekvieno kaupiančiojo pensijai situacija ir poreikiai yra individualūs. Dalis klientų pageidauja, kad sukaupti pinigai būtų išmokami dalimis, kiti priešingai – norėtų sukauptas lėšas gauti vienu išmokėjimu. O įstatymas griežtai reglamentuoja pensijų išmokų rūšis“, – aiškino E. Tamutienė.

Ji taip pat priminė, kad laikinai stabdyti įmokų pervedimą į pensijų fondą dalyvis iš viso gali dvylikai mėnesių per visą kaupimo laikotarpį.

„Klientus skatiname įvertinti tai, kad kaupimas yra ilgalaikis procesas, trunkantis iki pensinio amžiaus, todėl šį sprendimą reikėtų priimti atsakingai. Išnaudojus 12 mėnesių stabdymo laikotarpį, vėliau šia galimybe pasinaudoti nebus galima“, – nurodė vedėja.

„Invl“ investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupės mažmeninių paslaugų vadovė dr. Dalia Kolmatsui irgi priminė, kad II pakopos pensijų kaupimas yra konkrečiai reglamentuotas teisės aktais, kuriuose numatyta, kokiam laikotarpiui žmogus gali sustabdyti kaupimą, kada jis baigiamas ir atsiranda galimybė lėšas gauti numatytais būdais.

„Pats II pakopos pensijų kaupimas yra skirtas kaupti pensijai, kuri iš esmės reiškia nuolatines periodines pajamas senatvėje iki gyvos galvos ir veikia draudimo principu. Gyventojų sprendimų kaupti pensijai neturėtų lemti galimybė gauti vienkartinę išmoką, nes II pakopos pensijų kaupimo paskirtis yra užtikrinti žmogui papildomas nuolatines pajamas senatvėje, kad ir kiek ilgai jis gyventų.

Atsiimti lėšas, kai jų vertė yra sumažėjusi, nėra palanku pačiam kaupiančiajam. Todėl, pasitelkus gyvenimo ciklo fondų principą, investavimo rizika, o kartu ir fondų vertės svyravimo rizika sumažinama kaupimo dalyviui artėjant prie pensijos amžiaus ir lėšų atsiėmimo laiko“, – komentavo vadovė.