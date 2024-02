Nedarbo lygis Lietuvoje sudarė 7,4 proc.

Vyrų nedarbo lygis sudarė 8,3 proc., moterų – 6,6 proc. ir per ketvirtį padidėjo atitinkamai 1,3 ir 1,2 procentinio punkto. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis sudarė 18,3 proc. ir per ketvirtį padidėjo 6,4 procentinio punkto.

2023 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo 116,7 tūkst. bedarbių, t. y. 19,2 tūkst. daugiau nei trečiąjį ketvirtį. Ilgalaikių bedarbių skaičius per ketvirtį padidėjo 8 tūkst. ir buvo 36,3 tūkst. 15–24 metų amžiaus bedarbių buvo 18,7 tūkst.

2023 m. ketvirtąjį ketvirtį dirbo 1 mln. 453,5 tūkst. gyventojų, jų skaičius, palyginti su 2023 m. trečiuoju ketvirčiu, sumažėjo 18,2 tūkst.

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2023 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 72,9 proc., per ketvirtį jis sumažėjo 1,4 procentinio punkto. Šios amžiaus grupės vyrų užimtumo lygis buvo 0,1 procentinio punkto mažesnis nei moterų užimtumo lygis (atitinkamai 72,9 ir 73 proc.). 55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį sumažėjo 0,6 procentinio punkto ir sudarė 69,2 proc. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis sudarė 30,4 proc. ir per ketvirtį sumažėjo 4 procentiniais punktais.

2023 m. nedarbo lygis sudarė 6,8 proc. ir buvo 0,9 procentinio punkto didesnis nei 2022 m. Vyrų nedarbo lygis sudarė 7,3 proc., moterų – 6,4 proc. (2022 m. – atitinkamai 6,4 ir 5,5 proc.). Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2023 m. sudarė 13,8 proc. ir buvo 2 procentiniais punktais didesnis nei 2022 m. Ilgalaikio nedarbo lygis per metus nepasikeitė ir 2023 m. sudarė 2,3 proc.

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2023 m. sudarė 73,2 proc. ir per metus sumažėjo 0,6 procentinio punkto. Šios amžiaus grupės vyrų užimtumo lygis sudarė 73,7 proc., moterų – 72,6 proc., atitinkamai 0,2 ir 1 procentiniu punktu mažiau nei prieš metus. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis sudarė 30,8 proc., per metus jis sumažėjo 1,2 procentinio punkto. 55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis sumažėjo 0,7 procentinio punkto ir buvo 69,1 proc.

2023 m. buvo 1 mln. 546,6 tūkst. darbo jėgai priskiriamų asmenų, per metus jų skaičius padidėjo 36,5 tūkst.

2023 m. dirbo 1 mln. 441,1 tūkst. gyventojų, arba 20,3 tūkst. daugiau nei 2022 m. Dirbo 84,3 tūkst. jaunų (15–24 metų amžiaus) gyventojų, arba 2,1 tūkst. mažiau nei 2022 m.

2023 m. buvo 904,3 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų daugiau nei pusė (59,4 proc.) – senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai, 16,5 proc. – besimokantis 15–24 metų amžiaus jaunimas.

Tyrimas atliktas, taikant imčių metodą. Vidutiniškai per ketvirtį 2023 m. apklausta 10,4 tūkst. 15–89 metų šalies gyventojų, tyrimo rezultatai perskaičiuoti visiems gyventojams.