Nedarbas Lietuvoje – mažiausias tarp Baltijos šalių

Per metus nedarbas šalyje sumenko 0,8 punkto ir siekė 6,1 proc., o per mėnesį sumenko 0,1 punkto. Darbo neturėjo 96 tūkst. žmonių, iš jų 11 tūkst. buvo jaunimas iki 25 metų – jo nedarbo lygis per metus sumenko 0,6 punkto iki 12,5 proc.
Latvijoje nedarbas siekė 7,3 proc. – 0,1 punkto daugiau nei prieš metus, o per mėnesį nepakito, Estijoje – 8 proc., arba 0,8 punkto daugiau nei prieš metus ir 0,1 punkto daugiau nei prieš mėnesį.
Eurostatas: nedarbas Lietuvoje rugpjūtį buvo mažiausias Baltijos šalyse
ES nedarbas vidutiniškai siekė 6,1 proc., o euro zonoje – 6,4 proc. Abu rodikliai per metus augo po 0,1 punkto ir per mėnesį nesikeitė.
Preliminariais duomenimis, visoje ES darbo neturėjo 13,6 mln. žmonių, euro zonoje – 11,3 mln.