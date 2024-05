Nedarbas JAV balandį netikėtai pakilo

Toks rezultatas tapo netikėtumu Volstrito analitikams, kurie pokyčio nesitikėjo, pažymi „Bloomberg“ ir „Trading Economics“.

Bedarbių per mėnesį padaugėjo 63 tūkst. iki 6,492 mln., o dirbančiųjų – 25 tūkst. iki 161,491 milijono.

Balandį ekonomika pridėjo 175 tūkst. darbo vietų – per ketvirtadalį mažiau nei prognozavo analitikai, bemaž perpus mažiau nei kovą ir per ketvirtadalį mažiau nei vidutiniškai kas mėnesį per pastaruosius metus.

Darbo jėgos aktyvumo lygis per mėnesį nepakito – 62,5 proc., o užimtumo lygis smuktelėjo nuo 60,3 proc. iki 60,2 procento.

Darbo departamento paskelbti duomenys taip pat rodo, kad atlyginimai privataus kapitalo ne žemės ūkio įmonėse praėjusį mėnesį augo vidutiniškai 0,2 proc., o per metus – 3,9 procento. Abu rodikliai – 0,1 proc. kuklesni už prognozių vidurkius.