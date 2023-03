Naujovės Vilniuje: diegiama nauja viešojo transporto e. bilieto sistema

Tam, kad pokyčiai netrikdytų kasdieninių gyventojų kelionių, naktimis vyksta naujos įrangos montavimas: autobusuose ir troleibusuose tiesiami nauji elektros kabeliai, kabinami komposterių laikikliai, diegiami borto kompiuteriai ir patys komposteriai.

Taip pat vyksta intensyvūs naujos sistemos programavimo ir diegimo darbai, kurie aprėpia ir kitas JUDU (SĮ „Susisiekimo paslaugos“) administruojamas platformas – savitarnos portalą bei „m.Ticket“ programėlę.

„Vasarą pasitiksime su ilgai laukta nauja, išties pažangia e. bilieto sistema. Kartu su ja atsinaujins ir JUDU platformos – jos susijungs į vieną sistemą, suteiksiančią galimybę klientams pasiūlyti klientams dar patogesnę viešojo transporto paslaugą, kuri apima bilietų įsigijimą, jų valdymą per atsinaujinusią savitarną bei efektyvesnį viešojo transporto organizavimą” – sako JUDU (SĮ „Susisiekimo paslaugos“) Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė Neringa Žukauskaitė.

REKLAMA

Turima sistema technologiškai paseno

Sprendimas atsinaujinti įvyko ne be priežasties – dabartinė e. bilieto sistema ir turima įranga per daugelį metų technologiškai paseno, dažnai susidurdavo su gedimais ir techniniais sutrikimais, kurie be abejonės, kelia nepatogumus klientams ir pačiai viešojo transporto sistemai.

REKLAMA

„Atsinaujinusi e. bilieto sistema padės tiksliau planuoti susisiekimą viešuoju transportu, operatyviau reaguoti į nestandartines situacijas kelyje, pavyzdžiui, įvykus eismo įvykiui, viešojo transporto vairuotojai čia ir dabar gaus informaciją apie tai, kaip turi keistis maršruto kryptis. Leis stebėti dar tikslesnį viešojo transporto judėjimą realiuoju laiku, ir netgi įvertinti vairuotojų darbą bei važiavimo kultūrą. Taip pat suteiks galimybę netolimoje ateityje pasiūlyti lankstesnę kainodarą bei daugiau atsiskaitymo galimybių“, – pasakoja JUDU (SĮ „Susisiekimo paslaugos“) Viešojo transporto organizavimo skyriaus projektų vadovė Justina Kažemėkaitytė.

REKLAMA

Klientams esminis pokytis tik vienas

Įdiegus naują sistemą nesikeis nei bilietų įsigijimo procesas, nei bilietų kainos. Visi klientų turimi tiek trumpalaikiai, tiek ilgalaikiai bilietai automatiškai persikels į naują sistemą. Tačiau esminis pokytis bus ir jis bus tik vienas: tiek vilniečiai, tiek miesto svečiai turės įgyti naują įprotį – iki šiol viešojo transporto bilietą reikėdavo tik aktyvuoti, tačiau įdiegus naują sistemą turimą bilietą (trumpalaikį, ilgalaikį ar esantį mobiliosiose programėlėse arba Vilniečio / JUDU kortelę reikės dar ir pažymėti, nepriklausomai nuo to ar turimas bilietas yra aktyvuotas ar neaktyvuotas. Jei bilietas arba Vilniečio / JUDU kortelė bus neaktyvuoti, sistema bilietus tuo pačiu metu ne tik pažymės, bet ir aktyvuos.

REKLAMA

REKLAMA

„Suprantame, kad naujas įprotis per naktį nesusiformuos, todėl mes tikrai pasistengsime padėti ir suteikti kiek įmanoma daugiau laiko jam išsiugdyti. Užbėgant klausimui už akių, kodėl reikėjo įvesti bilieto žymėjimą kiekvieną kartą įlipus į transporto priemonę, atsakymas paprastas – būtent šis veiksmas leis mums efektyviau planuoti vilniečių keliones, kadangi jis kaups duomenis apie keliavimo įpročius, kurių dėka išsiaiškinsime keleivių poreikius ir viešąjį transportą planuosime taip, kad atitiktų miestiečių poreikius“, – teigia projektų vadovė.

REKLAMA

Papildomos naujos e. sistemos naudos

Kaip ir minėta anksčiau, nauja e. bilieto sistema davė startą JUDU savitarnos ir „m.Ticket“ platformų naujinimui, kuriam įsigaliojus keleivius bus galima identifikuoti pagal asmeninę paskyrą, o ne laikmeną ar telefono numerį.

„Tai dar vienas pokytis, kurio tikime, laukėme ne tik mes. Pagrindinė šio pasikeitimo esmė yra ta, jog klientams bus patogiau valdyti ir saugoti turimus e. bilietus. Paaiškinimui įsivaizduokime situaciją – keleivis pametė Vilniečio ar JUDU kortelę, o galbūt ir patį telefoną, kuriame buvo jo bilietai. Su senu identifikatoriumi – telefono numeriu bilietus susigrąžinti būtų sudėtingiau, o štai su šia funkcija, bilietų keleivis nepraras ir jam nebus būtina saugoti atsiskaitymo dokumentų, įrodančių, kad bilietai priklauso jam. Toks pats bilietų išsaugojimo principas galios ir klientams, kurie naudoja JUDU arba Vilniečio korteles – jiems tereikės užsiregistruoti prie JUDU savitarnos, tad norint pametus ar praradus kortelę neprarasti bilietų, labai rekomenduojame tą padaryti“, – sako J. Kažemėkaitytė.

REKLAMA

Kas laukia toliau?

Naujos sistemos diegimas vykdomas etapais – šiuo metu projektas yra I etape, kuriame sistema – programuojama. Kiek vėliau, balandžio mėnesį prasidės duomenų migracija, kurios metu duomenys iš senosios sistemos persikels į naują ir toliau tęsis įrangos montavimo darbai.

Finalinis etapas – gegužės mėnesio pabaigoje – naujos e. bilieto sistemos startas. Daugiau informacijos apie būsimus pokyčius kviečiame ieškoti JUDU interneto tinklalapyje www.judu.lt/nauja-viesojo-transporto-sistema