Naujovės „Eglės sanatorijoje“ – štai kas keisis

„Eglės sanatorijos“ vadovas BNS sako, kad atnaujintoje sanatorijoje tikimasi sulaukti ne tik vietos, bet ir užsienio poilsiautojų dėmesio.
„Matome tikrai labai didelį susidomėjimą jau dabar, kai paskelbėme pirmus atvirus kambarius „minkštajam paleidimui“ (angl. soft launch – BNS), jie labai greitai užsipildė. Matome, kad klientų poreikis yra. Po visos rekonstrukcijos paties aukščiausio lygio bus apie 430 vietų, apie 250 kambarių“, – dar prieš oficialų vieno korpuso atidarymą BNS sakė „Eglės“ generalinis direktorius Artūras Salda.
„Jas užpildyti, be abejo, reikės dar daug daugiau pastangų, reikės ir su savo užsienio partneriais padirbėti, ir „Keliauk Lietuvoje“ (turizmo skatinimo agentūros – BNS) pagalbos Lietuvą reklamuojant užsienyje, kad užsieniečiai vyktų tiek į Lietuvą, tiek į Druskininkus, tiek galbūt pasirinktų ir „Eglės“ sanatoriją būtent atvažiavę čia“, – pridūrė jis.
„Eglės sanatorija“ šiemet sausį baigė daugiau nei 3 mln. eurų vertės rekonstrukcijos pirmąjį etapą – čia atidaryta atnaujinta gydykla su SPA centru.
Pavasarį pradėjus rekonstrukcijos antrąjį etapą A. Salda sako, jog jau baigta ketvirtadienį pristatomo korpuso pertvarka, jame jau po truputį gyvena svečiai, o antro korpuso atnaujinimą planuojama baigti iki metų pabaigos.
Be to, jau baigtos ir papildomo korpuso statybos – čia yra registratūra, baras, vaikų kambarys, treniruoklių salė, biliardo ir stalo teniso vietos.
Bus šildomas lauko baseinas
Balandį pradėtą ir naujo vidaus ir lauko baseinų komplekso statybą numatoma baigti iki Naujųjų metų, sako A. Salda.
„Baseinų komplekso statybos vyksta pilnu tempu ir pagal grafiką, kaip ir planuota, gal net šiek tiek greičiau kol kas sekasi, bet nesinori prisišnekėti su tomis statybomis. Planas, kaip ir buvo, taip ir lieka užbaigti darbus apie Naujus metus. Pirmieji klientai paslaugomis ten galės naudotis sausį“, – aiškino A. Salda.
Pasak „Eglės sanatorijos“ vadovo, šiame komplekse bus ir visus metus veiksiantis šildomas baseinas, kuriame bus galima išplaukti į lauką.
„Lietuvoje tokio dydžio šildomo lauko baseino nebuvo iki šiol, tai naujiena visai Lietuvai ir labai tikimės, kad tikrai klientai galės ten smagiai mėgautis net kai lauke minus 20 laipsnių ir sniegas, galės mėgautis baseino malonumais gėrėdamiesi aplinkui Druskininkų gamta“, – teigė jis.
Be to, anot A. Saldos, komplekse įrengiami gydomasis ir baltojo purvo baseinai, pirtys, sūkurinės vonios.
Kaip rašė BNS, į „Eglės sanatorijos“ rekonstrukcijos antrąjį etapą investuojama daugiau nei 32 mln. eurų.
Pasak A. Saldos, vėliau planuojama atnaujinti dar vieną kompleksą: „Galbūt ne kitais, o dar kitais metais, tai yra planų, bet ten jau apimtys rekonstrukcijos tikrai bus mažesnės. Net nekalbame jau apie dešimtis milijonų eurų.“
„Eglės sanatorijos“ gal DNR toks yra, kad nuolat vis kokių nors naujų procedūrų pasiūlyti, tai tikrai turim dar visokių minčių, ką į ateitį padaryti, kad atsirastų naujų, papildomų procedūrų“, – tikino A. Salda.
Pernai „Eglės sanatorija“ išbrido iš nuostolių – uždirbo 22 tūkst. eurų grynojo pelno (2024 metais – 1,56 mln. eurų nuostolio), jos pajamos augo 18 proc. iki 50,8 mln. eurų (42,9 mln. eurų), rodo Registrų centrui pateikta įmonės ataskaita.
A. Saldos teigimu, šiais metais tikimasi apie 30 proc. apyvartos augimo: „Kol kas atrodo, kad sėkmingai ta linkme judame.“
BNS rašė, kad antro etapo rekonstrukcijos darbus atlieka Marijampolės įmonė „Statybų ritmas“, architektūrinę viziją kūrė biuras „Unitectus“, o projekto valdytoja pasirinkta nekilnojamojo turto (NT) plėtros grupės „Eika Group“ įmonė „Eika Development“.
Užpernai skelbta, jog privataus kapitalo investicijų fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ į jos valdomos Druskininkų sanatorijos atnaujinimą planuoja investuoti 36 mln. eurų, o įgyvendinus projektą sanatorijos pajėgumai išaugs 30 proc., bus teikiama daugiau gydomųjų paslaugų, išaugs darbuotojų skaičius.