Naujausia žinia jaunoms įmonėms – štai kiek pinigų skirs

„Kartu su ILTE peržiūrėjome daugiau kaip 400 mln. eurų ES fondų lėšomis finansuojamų verslo finansinių priemonių sąlygas. Siekiame, kad lėšos kuo greičiau pasiektų įmones, todėl kartu su ILTE pasiūlėme perskirstyti 77 mln. eurų ir nukreipti juos į verslui labiau populiarias finansavimo priemones. Didiname finansavimo galimybes, dotacijų dalį ir paprastiname sąlygas, kad daugiau Lietuvos įmonių galėtų pradėti veiklą ar investuoti į jos plėtrą, diegti naujas technologijas ir stiprinti savo konkurencingumą“, – pranešime teigė ministras Edvinas Grikšas.
Gerinamos sąlygos
Gerinamos tiesioginių paskolų priemonės „Startuok“ sąlygos – nuo šiol ES fondų lėšomis galės pasinaudoti ir Sostinės regiono verslai, o investicinių paskolų atveju įmonės gaus dotaciją – iki 30 proc. (vietoj 20 proc.) paskolos dalies nurašymui.
Didžiausia apyvartinės paskolos suma didėja nuo 200 tūkst. iki 500 tūkst. eurų, trukmė – iki trejų metų.
Pagal priemonę investicijoms galima gauti iki 3 mln. eurų paskolą iki 10 metų.
Pernai rugpjūtį ILTE vadovas Dainius Vilčinskas pripažino, kad dalis pagal „Startuok“ schemą rizikingoms jaunoms įmonėms suteiktų paskolų nebus grąžinta.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) yra sukritikavusi ankstesnę neskaidrią „Startuok“ schemą, pagal kurią buvusiam premjerui Gintautui Paluckui iš dalies tuo metu priklausiusi įmonė „Garnis“ pernai gavo 200 tūkst. eurų lengvatinę paskolą.