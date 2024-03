Muskas padavė į teismą bendrovę „OpenAI“, kaltindamas ją „išdavus“ jų misiją

Bendrovę „OpenAI“ 2018 m. palikęs magnatas San Francisko teismui antradienį vakare pateiktuose dokumentuose teigė, kad firma nuo pat pradžių turėjo būti nepelno įstaiga.

Tačiau, nurodė jis, po pastaruoju metu įvykusių valdybos pasikeitimų „OpenAI“ iš esmės tapo programinės įrangos milžinės „Microsoft“ dukterine įmone.

E. Muskas panašių kaltinimų yra pažėręs ir pirmiau, tačiau ir „OpenAI“, ir „Microsoft“ juos paneigė.

„OpenAI“ visuomenės dėmesį pritraukė 2022 m., kai pristatė savąjį pokalbių robotą „ChatGPT“, galintį kurti visai priimtinus eilėraščius bei rašinius, ir netgi padėti besimokantiesiems sėkmingai išlaikyti egzaminus.

Bendrovė taip pat yra sukūrusi priemonių vaizdams ir vaizdo įrašams kurti, kurie laikomi geriausiais šioje srityje.

„Microsoft“, į bendrovę „OpenAI“ didžiules sumas investuojanti nuo 2019 m., pernai į šią įmonę įdėjo milijardus JAV dolerių.

Be to, ši milžinė įsikišo, kai bendrovės „OpenAI“ valdyba praėjusių metų lapkritį atleido iš pareigų generalinį direktorių Samą Altmaną, pati priimdama jį dirbti be pasiūlydama darbą visiems minėtosios firmos darbuotojams, kuriems nepatiko tai, kad jis buvo atleistas.

Vėliau bendrovės „OpenAI“ valdyba nusileido, S. Altmanas vėl buvo priimtas į pirmiau eitas pareigas, o keletas valdybos narių buvo atleisti iš darbo.

„OpenAI“ buvo įkurta kaip ne pelno organizacija, kurios tikslas buvo kurti „generatyvinį dirbtinį intelektą“ (GDI) – šiuo miglotu terminu bendrai vadinamas DI, savo gebėjimais visose srityse lenkiantis žmogaus intelektą.

Buvo siekiama, kad „OpenAI“ užtikrintų šios technologijos saugumą žmonijai.

Tačiau E. Musko ieškinyje teigiama, kad šis pamatinis principas buvo „apverstas aukštyn kojom“.

Naujieji bendrovės „OpenAI“ valdybos nariai neturi jokios kompetencijos DI srityje, juos „išrinko pats p. Altmanas, o palaimino „Microsoft“, teigiama ieškininiame pareiškime.

„Po šiai dienai bendrovės „OpenAI“ Inc. svetainėje teigiama, kad jos tikslas yra užtikrinti, kad GDI „neš naudą visai žmonijai“, – nurodoma ieškinio dokumentuose.

„Tačiau iš tiesų „OpenAI“ Inc. yra virtusi faktine didžiausios pasaulyje technologijų bendrovės – „Microsoft“ dukterine įmone.“

Nuo tada, kai paliko bendrovę „OpenAI“, E. Muskas prisidėjo prie kitų kritikų, perspėjančių, kad aukšto lygio dirbtinis intelektas gali lemti žmonijos pražūtį.

Jis taip pat pernai įkūrė nuosavą DI firmą – „xAI“ ir teigė norįs pritraukti 1 mlrd. JAV dolerių investicijų.