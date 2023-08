Mokytojus bandys prisivilioti pinigais – sumokėtų ir 2,4 tūkst. eurų išmoką

Savivaldybė šią problemą sakosi sprendžianti įgyvendindama Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų motyvacijos programą bei bendradarbiaudama su Vytauto Didžiojo universitetu, tačiau panašu, kad tai kol kas teigiamos naudos neduoda – mokytojų nuo to rajone nedaugėja, be to, kaip rodo šiųmečiai valstybinių brandos egzaminų (VBE) rezultatai, nepanašu, kad augtų ir mokymo kokybė.

Tikisi pagalbos iš VDU

Šiais metais tik už anglų kalbos bei lietuvių kalbos ir literatūros VBE abiturientai gavo šimto balų įvertinimus. Tuo metu pernai šimtukų buvo ne tik iš minėtų dalykų, bet ir iš matematikos, informacinių technologijų, biologijos ir istorijos.

REKLAMA

REKLAMA

Taigi, akivaizdu, kad pedagogų trūkumas tikrai turi įtakos mokinių žinioms ir jų pasiekimams. Tačiau savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Vilma Dobrovolskienė su tokia nuomone ne visai sutinka.

REKLAMA

„Mokytojų trūkumas turi įtakos darbo sąlygoms, nes didėja jų krūviai ir kt. Tačiau problemos išsprendžiamos, ugdymo proceso metu vyksta visos pamokos“, – komentavo V. Dobrovolskienė.

Paklausta, kaip vis tik sprendžiamos mokytojų trūkumo problemos, ji sakė: „Siekiant abipusiai naudingų tikslų rengiant kvalifikuotus pedagogus ir užtikrinant pakankamą mokytojų poreikį savivaldybės švietimo įstaigose, šių metų gegužę pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vytauto Didžiojo universitetu. Siekiant pritraukti pedagogus dirbti savivaldybės švietimo įstaigose, naujomis priemonėmis papildyta mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų motyvacijos programa“.

REKLAMA

REKLAMA

Paprašyta konkretizuoti, kokia reali nauda iš sutarties su universitetu, skyriaus vedėja kalbėjo abstrakčiai.

„VDU studentams skleis informaciją apie mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų poreikį rajone bei mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų motyvacijos programoje numatytas priemones trūkstamiems pedagogams pritraukti. Bendradarbiaujant su VDU tikimės užtikrinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų poreikį ne tik 2023–2024 m., bet ir ateityje“, – sakė V. Dobrovolskienė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Paklausta, ar VDU jau pasiūlė rajonui bent vieną reikiamą pedagogą, skyriaus vedėja teigė, kad kol kas tokių pasiūlymų dar negauta: „Dirbti Kėdainių rajono švietimo įstaigose gali pareikšti norą studentai, kurie baigia studijas“.

Skirs 100 tūkst. eurų pedagogams prisivilioti

Kalbant apie pagalbos mokiniui specialistų motyvacijos programą, vedėja pasidalino programos įgyvendinimo priemonių planu, kuriame numatyta dalinė būsto nuomos kompensacija (iki 200 Eur/mėn.); persikėlimo išlaidų dalinis kompensavimas (300 Eur vienkartinė išmoka); vienkartinė materialinė iki 2 400 Eur išmoka (neatskaičius mokesčių) su sąlyga, kad į laisvą pedagogo pareigybę švietimo įstaigoje priimtas asmuo įsipareigoja dirbti ne trumpiau kaip vienerius mokslo metus; 100 proc. studijų kainos apmokėjimas studentams, pasirinkusiems pedagogines studijas dalykų, kurių mokymui trūksta pedagogų. Baigęs studijas pedagogas privalo dirbti mokykloje pagal įgytą specialybę ne mažiau kaip 5 metus.

REKLAMA

Taip pat pedagogų skatinimui už kryptingą pedagoginę veiklą ir rezultatus yra numatytas 60 tūkst. eurų fondas. Šios lėšos skiriamos pedagogų skatinimui už mokinių parengimą olimpiadoms ir pasiekimus, už inovatyvias ugdymo idėjas ir jų įgyvendinimą. O forumams, konferencijoms ir kitiems renginiams organizuoti skirta 4 tūkst. 700 eurų.

Iš viso šiems, 2023, metams pedagogų motyvacijos programos įgyvendinimo priemonėms skirta 95 tūkst. eurų, kitiems metams numatyta 103 tūkst. eurai, o 2025-iesiems – 111 tūkst. eurų.

REKLAMA

Be materialinių paskatinamų, priemonių plane taip pat numatytas pedagogų kvalifikacijos, profesinių kompetencijų ir profesinio augimo tobulinimas, mokyklų emocinės saugios, draugiškos aplinkos gerinimas, pedagogų darbo ir socialinių sąlygų gerinimas. Pavyzdžiui, važiavimo dirbti išlaidų kompensavimas, palankaus psichologinio klimato kūrimas, darbo vietos pritaikymas ir pan.

Motyvacijos priemonėmis pasinaudojo tik viena pedagogė

Pasidomėjus, ar kas nors jau pasinaudojo pedagogų motyvacijos programos įgyvendinimo priemonėmis, V. Dobrovolskienė sakė, kad kol kas daugiau yra besidominčių nei realiai jomis pasinaudojusių.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Šiais metais jau pasinaudojo Kėdainių r. Šėtos gimnazijos mokytoja (būsto nuomos kompensacija). Vienas mokytojas iš kito rajono domėjosi dėl vienkartinės išmokos. Prašymas raštu kol kas nepateiktas. Taip pat domisi dėl studijų kompensavimo. Tačiau prašymai dar nepateikti“, – paaiškino pašnekovė.

Kaip rodo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sukurtoje platformoje www.emokykla.lt pateikta informacija, rugpjūčio 1-osios duomenimis, daugiausia pedagogų ieškojo Šėtos gimnazija.

Anot Švietimo skyriaus vedėjos V. Dobrovolskienės, ar situacija prieš pat mokslo metus pasikeitė, paaiškės šio mėnesio pabaigoje, švietimo įstaigų vadovams sugrįžus iš atostogų.

Straipsnio autorė – Rasa Jakubauskienė