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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ministerijos prognozė: šiemet gali būti nesurinkta 300 mln. eurų pelno mokesčio

2026-09-23 11:16 / šaltinis: BNS
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2026-09-23 11:16
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Finansų viceministrė sako, kad nepaisant nuo šių metų padidinto pelno mokesčio tarifo, valstybė šiemet gali nesurinkti apie 300 mln. eurų šio mokesčio. 

Finansų ministerija. ELTA / Dainius Labutis

Finansų viceministrė sako, kad nepaisant nuo šių metų padidinto pelno mokesčio tarifo, valstybė šiemet gali nesurinkti apie 300 mln. eurų šio mokesčio. 

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„Deja, paskutinės mūsų prognozės sako, kad tai gali siekti ir 300 mln. eurų tas nesurinkimas pelno mokesčio metinio plano, – trečiadienį Seimo Biudžeto ir finansų komitete teigė Lineta Jakimavičienė. – Lūkesčiai buvo didesni.“

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L. Jakimavičienės teigimu, pelno mokesčio surinkimo situacija yra sudėtingiausia.

„Pelno mokesčio gavome 1,1 mlrd. eurų, tai 5,8 proc. daugiau nei prieš metus, tačiau dėl mažesnių metinių pelno mokesčio įmokų ir dėl didesnių avansinio pelno įmokų, jau irgi padidintų – 17 proc. (...) Pelno mokesčio mūsų rinkimo skaičiai kelia daugiausiai nerimo“, – kalbėjo viceministrė.

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Pasak jos, pelno mokesčio šiemet daugiausia surinkta iš telekomunikacijų, kompiuterinio programavimo, konsultacinės veiklos sektorių.

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„Tačiau apdirbamoji gamyba neigiamas tokias tendencijas rodo“, – teigė L. Jakimavičienė.

Finansų ministerija skelbė, kad pelno mokesčio per 8 mėnesius gauta 1,11 mlrd. eurų – 5,8 proc. daugiau dėl didesnių avansinio pelno mokesčio įmokų, kurias lėmė šiemet nuo 16 iki 17 proc. padidintas pelno mokesčio tarifas.

Pasak L. Jakimavičienės, per 8 mėnesius į valstybės biudžetą surinkta 8,8 proc. daugiau visų pajamų negu prieš metus, tačiau jų rinkimo tempas atsilieka nuo ankstesnių metų.

„Per šių metų sausio–rugpjūčio mėnesius į valstybės biudžetą gauta 11,4 mlrd. eurų ir vertinant metinio plano vykdymą, per šį laikotarpį gauta 65,8 proc. metinio plano. Ir tai reiškia, kad truputį atsiliekame nuo tradiciškai tam laikui buvusių pajamų surinkimo, pavyzdžiui, anksčiau tokiu laiku būdavo surinkta apie 67 proc., tai šiais metais tas rinkimo tempas truputį atsilieka nuo istorinių“, – parlamentarams aiškino viceministrė.

indeliai.lt

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Mes visi
Mes visi
2026-09-23 11:35
Tai ,kad idiotai sėdi valdžioje, kurie vis lipa ir lipa ant to pačio grėblio ir nežino,kad kuo labiau kelia mokesčius tuo mažiau surenkama. Jie isivaizduoja, kad visi mokės kiek jie užsinorės. Valdžiažmogiams nerūpi Lietuva ir jos žmonės, jiems duota užduotis nuskurdinti žmones ir verslus,ta sėkmingai ir daro. Ka sėja , ta ir pjauna.
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vadinasi
vadinasi
2026-09-23 12:05
žino šmikiai, jau paskaičiavo
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