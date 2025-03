Ministerija siūlo du GPM tarifus, nepriklausomai nuo pajamų – 20 ir 32 proc.

Kaip rodo BNS turimi ministerijos parengti siūlymai dėl mokesčių pokyčių, metinės pajamos iki 60 vidutinių darbo užmokesčių (pernai trečiąjį ketvirtį – 134,3 tūkst. eurų) būtų apmokestinamos 20 proc., o nuo 60 VDU – 32 proc.

Būtų apmokestinamos ir darbuotojų naudos, kurią jie gauna darbdaviui sumokėjus papildomo savanoriško sveikatos draudimo įmokas už darbuotoją. Iš to papildomai į biudžetą tikimasi surinkti 15,5 mln. eurų.

Be to, siūloma netaikyti neapmokestinamųjų pajamų dydžio (NPD) „likučio“ daugiau nei 1 VDU per mėnesį uždirbantiems gyventojams. Taip tikimasi į biudžetą gauti apie 8,4 mln. eurų papildomų pajamų.

Kaip nurodo ministerija, tokių tarifų poveikį pajustų 128 tūkst. žmonių, nes jiems būtų naikinamas NPD virš vieno VDU. Jų maksimali mokestinė našta didėtų iki 11 eurų per mėnesį.

Analogiški tarifai siūlomi ir apmokestinant individualiai dirbančiųjų pajamas bei pajamas iš kitų veiklų. Individuali veikla dabar apmokestinama 15 proc.

Ministerijos teigimu, dėl to mokestinė našta nesikeistų 194 tūkst. individualiai dirbančių žmonių, tuo metu 15 tūkst. pokyčius pajustų, iš jų apie 700 žmonių galėtų būti taikomas 32 proc. tarifas.

Maždaug 15 tūkst. gyventojų, gaunančių pajamas iš kitų šaltinių (ne iš individualios veiklos ar iš darbo užmokesčio), pokyčius irgi pajustų, iš jų 1,5 tūkst. būtų taikomas 32 proc. tarifas, o 403 tūkst. gyventojų niekas nesikeistų.

Dividendams, kaip ir dabar, siūloma taikyti 15 proc. GPM.

Visus Finansų ministerijos siūlomus mokesčių pakeitimus dar svarstys valdančiųjų mokesčių keitimo darbo grupė, vėliau – Vyriausybė ir Seimas.

Ingridos Šimonytės Vyriausybė individualią veiklą 2023 metais siūlė apmokestinti 20 proc. GPM tarifu, tačiau jį didinant palaipsniui: 2024 metais jis būtų nesikeitęs, 2025 metais – didėtų nuo 15 iki 17 proc., o 2026 metais – iki 20 procentų. Nuo 2025 metų tarifai visa apimti būtų taikomi uždirbantiems mažiausiai 3 tūkst. eurų per mėnesį arba 35 tūkst. eurų per metus.