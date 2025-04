Ministerija: senjorus parduotuvėse turėtų aptarnauti darbuotojas

Vyresniems žmonėms skaitmenizacija dažnai yra nepatogi ir sudėtinga, todėl būtina išlaikyti ir alternatyvius paslaugų teikimo būdus, ketvirtadienį pranešė ministerija.

„Atsižvelgiant į tai, ką kalba ir patiria vyresnio amžiaus žmonės, siūlau prekybos tinkluose numatyti galimybę, kad senjorus galėtų aptarnauti vienas iš parduotuvės darbuotojų“, – pranešime sakė I. Ruginienė.

Ministrė spaudos konferencijoje ketvirtadienį žurnalistams sakė nenorinti „imti bizūną ir pradėti juo mojuoti“, todėl tikisi su verslu susitarti nesiimant įstatymų pakeitimų.

„Pradžioje norėčiau išgirsti prekybos centrų reakciją (...). Antras žingsnis yra įpareigojimas, bet (...), man atrodo, kad dėl tam tikrų dalykų turime susėsti ne prie teisės aktų, bet turime jungtinai susitarti, kad taip tiesiog reikia padaryti ir ne kitaip“, – spaudos konferencijoje kalbėjo I. Ruginienė.

Jos teigimu, negalima verslo sukoncentruoti vien į pelną, nes „verslas turi dirbti žmonėms ir atsakingas verslas turi turėti tam tikrus atsakomybės laiptelius“.

I. Ruginienė tikisi, kad šios idėjos prekybos centruose galėtų būti pritaikytos iki šių metų rugsėjo.

Ministerijos teigimu, daliai vyresnio amžiaus žmonių sunkumų kelia prekių paieška, jų atskyrimas ir orientacija ekrane ir skirtingose prekybos centrų sistemose.

Dėl šių priežasčių dažnai prireikia darbuotojų pagalbos, kurią gauti ne visada paprasta, nes jie būna užimti, jų tenka laukti.

Pranešime teigiama, kad apsipirkimą apsunkina ir paini mobiliųjų programėlių navigacija, sudėtingas valdymas, dažni programų atnaujinimai ir nuolatiniai pokyčiai.

Be to, dėl silpnesnės regos sunku įskaityti tekstą, o dėl suprastėjusios atminties sudėtinga prisiminti, kur ir ką reikia spausti, aiškumo dažnai trūksta ir dėl per mažo, skaitymui nepritaikyto šrifto.

Europos Sąjungos (ES) pagrindinių teisių agentūros duomenimis, tarp 55-64 metų amžiaus gyventojų pagrindinius skaitmeninius įgūdžius turi tik 31 proc. (ES vidurkis – 42 proc.), o 65-74 metų – 13 proc.(ES – 25 proc.).