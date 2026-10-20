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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ministerija numato perskirstyti 77 mln. eurų verslui skirtos ES paramos

2026-10-20 16:15 / šaltinis: ELTA
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2026-10-20 16:15
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Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) siūlo perskirstyti 77 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) fondų lėšų paramos verslui, kad daugiau įmonių galėtų pasinaudoti valstybės teikiama finansine pagalba. 

Pinigai (nuotr. Karolinos Gudžiūnienės / ELTA)
GALERIJA (5)

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) siūlo perskirstyti 77 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) fondų lėšų paramos verslui, kad daugiau įmonių galėtų pasinaudoti valstybės teikiama finansine pagalba. 

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Kaip pranešė EIM, rengiami tai numatantys pakeitimai.

„Didiname dotacijos dalį, skirtą paskolos sumos nurašymui, plečiame finansavimo galimybes ir mažiname perteklinius reikalavimus. Norime, kad kuo daugiau Lietuvos įmonių galėtų investuoti į plėtrą ir naujas technologijas“, – pranešime sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.

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Lėšų perskirstymas apims tris nacionalinio plėtros banko ILTE tiesioginių paskolų priemones – „Startuok“, „Pokytis“ ir „Perspektyva“.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Siūloma dalį lėšų iš mažiau paklausių veiklų nukreipti į tas, kuriomis verslas naudojasi aktyviau – daugiausia pokyčių numatoma paskolų priemonėse „Startuok“ ir „Pokytis“, kuriais siekiama skatinti įmonių naujos veiklos pradžią ar jau egzistuojančios veiklos stiprinimą ar plėtrą, produktyvumo augimą, technologinę pažangą ir skaitmeninimą.

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Vienas svarbiausių planuojamų pokyčių – didesnės dotacijos, leidžiančios nurašyti dalį paskolos sumos ir taip sumažinti įmonių finansinę naštą.

Pagal priemonę „Startuok“ investicinėms paskoloms taikoma dotacija didėtų nuo 20 iki 30 proc., priemone galėtų pasinaudoti ir Sostinės regiono įmonės. 

„Startuok“ skirta smulkiajam ir vidutiniam verslui, norinčiam pradėti ar plėsti savo veiklą.

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Pagal priemonę „Pokytis“ dotacija didėtų nuo 10 iki 30 proc. Taip pat būtų paprastinama dotacijų skyrimo tvarka – įmonės jas galėtų gauti įgyvendinusios projektą, nelaukdamos, kol bus pasiekti nustatyti rodikliai.

Ši priemonė skirta pramonės įmonėms bei labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), investuojančioms į skaitmeninimą, naujas technologijas ir veiklos modernizavimą. 

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Ji apima transformacijos veiklą Vidurio ir vakarų regione bei skaitmeninimo ir trumpų vertės grandinių kūrimo veiklas Sostinės bei Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose.

Planuojama išplėsti ir finansavimo galimybes – pagal priemonę „Pokytis“ būtų galima finansuoti ne tik gamybos, bet ir kitų verslo procesų automatizavimą bei skaitmeninių technologijų diegimą. 

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Sostinės regione finansavimas skaitmeninimui taptų prieinamas platesniam įmonių ratui, nes būtų atsisakoma aukštos pridėtinės vertės reikalavimo, būtų sudarytos galimybės gauti finansavimą pagal priemonę „Pokytis“ technologijoms diegti ir verslo procesams modernizuoti, prisidedant prie trumpų vertės grandinių kūrimo.

Planuojama, kad naujos finansavimo sąlygos įsigaliotų lapkričio 6 dieną.

Naujos sąlygos būtų taikomos įmonių paraiškoms, pateiktoms po pakeitimų įsigaliojimo.

indeliai.lt

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