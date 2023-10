Ministerija: antrojo jūros vėjo parko konkursą siūloma skelbti sausio 15 dieną

Pasiūlymui dar turės pritarti Vyriausybė.

Ministerija skelbia, kad ne mažiau nei 3 proc. parko statybos darbų turės atlikti mažos ir vidutinės įmonės.

Be to, konkurso laimėtojas turės skirti bent 5 mln. eurų Lietuvos jūrinės teritorijos aplinkos apsaugai, be to, šalia parko esančių savivaldybių bendruomenėms jis turės kasmet skirti 1 euro už 1 megavatvalandę (MWh pagamintos elektros įmoką. Preliminariais vertinimais, per metus ši suma gali siekti maždaug 3 mln. eurų.

Apie tai, kad konkursą planuojama skelbti kitų metų metų sausį, ministerija paskelbė dar praėjusią savaitę.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) anksčiau konkursą planavo skelbti šių metų rugsėjį, tačiau užtrukus valstybės skatinimo schemos su Europos Komisija derinimui ministerija vėliau jį ketino paskelbti iki metų pabaigos.

EK spalio pradžioje patvirtino 193 mln. eurų vertės Lietuvos pagalbą antrajam jūros vėjo parkui.

Ministras Dainius Kreivys tikisi, jog esant galimybei pretenduoti į valstybės paramą antrajame konkurse dalyvių konkurencija bus didesnė nei pirmajame, kai dalyvavo tik dvi bendrovės – minimalus abiejų aukcionų sąlygose numatytas skaičius.

Lietuva rengiasi iki 2030 metų Baltijos jūroje ties Palanga pastatyti du vėjo parkus, kurių kiekvieno galia būtų 700 MW. Abu parkai užtikrintų maždaug pusę dabartinio Lietuvos elektros poreikio.