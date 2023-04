Metinė infliacija kovą – 16,6 proc., mėnesio – 0,5 proc.

Mėnesio infliacija – kovą, palyginti su vasariu – siekė 0,5 proc., o vidutinė metinė infliacija buvo 20,7 procento.

Mėnesio infliacijai daugiausia įtakos turėjo drabužių, asmens priežiūros prietaisų, daržovių, avalynės, transporto priemonių remonto, mėsos, kavinių, nuotekų rinkimo paslaugų, tabako gaminių kainų padidėjimas bei šilumos, degalų ir tepalų kainų sumažėjimas.

Metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo kietojo kuro, elektros, maisto, automobilių, restoranų, kavinių, dujų, transporto priemonių remonto paslaugų, alaus, asmens priežiūros prietaisų, farmacijos gaminių kainų padidėjimas bei degalų ir tepalų kainų sumažėjimas.

Maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai per mėnesį brango 0,5 proc., per metus – 27,6 proc., alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai – atitinkamai 0,7 proc. ir 11,2 proc., drabužiai ir avalynė – 5,5 proc. ir 5,7 proc., būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras per mėnesį atpigo 1,4 proc., o per metus pabrango 34,9 procento.

Būsto apstatymas, namų apyvokos įranga ir kasdienė būsto priežiūra per mėnesį brango 0,3 proc., per metus – 12,2 proc., sveikatos priežiūra – atitinkamai brango 0,8 proc. ir 10,7 proc., transportas – per mėnesį pigo 0,2 proc., o per metus – brango 2,7 proc., viešbučiai, kavinės ir restoranai – brango 0,6 proc. ir 17,9 procento.

Vartojimo prekių kainos per mėnesį padidėjo 0,4 proc., paslaugų – 0,8 proc., per metus – atitinkamai 18,5 proc. ir 11,9 procento.