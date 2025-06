Mėsa mėsai nelygi: „Iki“ parduotuvėse – jokios karvienos ir net jautiena – ypatinga

REKLAMA

REKLAMA

Visa jautiena „Iki“ – tik lietuviška

„Iki“ stiprybė rinkoje – šviežių produktų asortimentas. Siekiant užtikrinti maksimalų mėsos šviežumą, kontrolę ir kokybę, „Iki“ nusprendęs ją tiekti iš Lietuvos gamintojų. Todėl lietuviška mėsa sudaro net 95 proc. viso reguliaraus šviežios mėsos asortimento. Kalbant apie jautieną, ji absoliučiai visa – tiek sveriamose, tiek savitarnos vitrinose – yra atkeliavusi iš Lietuvos gamintojų.

REKLAMA

„Visų pirma, tai svarbu dėl šviežumo. Paprasta – Lietuvoje augusių galvijų mėsa parduotuves pasieks greičiau nei gabenama iš užsienio. Mėsa parduotuvėse neužsiguli, ją pristatome net 6 kartus per savaitę, tad trumpesnė pristatymo grandinė yra labai svarbu. Be to, Lietuvos tiekėjai taiko itin aukštus standartus gyvulių auginimo sąlygoms. Tai irgi lemia mėsos kokybę“, – sako V. Fedaravičius.

REKLAMA

REKLAMA

Kad pirkėjams pasiūlytų tik aukštos klasės šviežios mėsos už gerą kainą, „Iki“ bendradarbiauja su patikimais tiekėjais ir kruopščiai kontroliuoja kokybę. Pernai visos mėsos, tarp jos ir jautienos, kokybės testams tinklas skyrė 155 tūkst. eurų.

Kuo buliena yra pranašesnė?

Ilgametę patirtį turintis mėsos technologas atskleidžia – sveriamose „Iki“ vitrinose esanti jautiena ypatinga ne tik savo kilme. Iš tiesų ji yra ne mažiau nei 5 dienas brandina buliaus mėsa.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Tai – didelis privalumas vertinantiems kokybę ir paprastesnį paruošimą. Brandinimas suteikia išskirtinį skonį ir padeda mėsoje išsaugoti naudingas medžiagas. Tokia mėsa yra minkštesnė, geresnės tekstūros, ją greičiau paruošti, o karšti patiekalai su ja turi itin malonų aromatą.“, – aiškina V. Fedaravičius.

REKLAMA

Dar vienas svarbus „Iki“ šviežios mėsos pranašumas – sveriamose vitrinose siūloma mėsa išpjaustoma čia pat, vietoje, pagal aukščiausius kokybės standartus. Pačiose parduotuvėse gaminami ir populiarieji grilinimui jau paruošti gaminiai: marinuojami jautienos kepsniai, kiaulienos šašlykai, vištienos sparneliai, kemšamos dešrelės. Tokiu būdu „Iki“ užtikrina nuolatinį produktų šviežumą ir rūpinasi, kad pirkėjai gautų tik geriausios kokybės mėsos produktus.

REKLAMA

„Iki“ jautienos populiarumas išaugęs žaibiškai

Lietuvoje, regis, nepralenkiami patiekalai iš kiaulienos, tačiau, pavyzdžiui, Pietų Amerikoje triumfuoja jautiena. Apskritai jautienai tenka svarbus vaidmuo daugelyje pasaulio virtuvių, kurių receptus lietuviai mielai perima. Tad jautienos mada sparčiai braunasi į Lietuvą – šią raudoną mėsą vis labiau vertina pirkėjai, formuojasi kokybiškų jautienos patiekalų kultūra, pastebi „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Vis daugiau lietuvių patys įsitikina, kad jautieną paruošti nesunku ir labai skanu – vien pernai šviežios jautienos „Iki“ parduotuvėse nupirkta beveik ketvirtadaliu daugiau. Prie tokio populiarumo prisideda tiek patrauklios kainos, dažnos akcijos, tiek ir gausus kokybiškas asortimentas. „Iki“ pirkėjai gali rinktis jautienos sprandinę, mentę, nugarinę, išpjovą, antrekotą, šonkaulius. Turime ir jau supjaustytos jautienos troškinimui, guliašams, taip pat smulkintos jautienos. Patogu tai, kad šviežią, kokybišką jautieną siūlome tiek sveriamose vitrinose, kur dėl tinkamiausios dalies galima pasitarti su mėsininku, tiek ir savitarnoje – kur mėsa jau patogiai supakuota“, – sako G. Kitovė.

REKLAMA

Pagal statistiką galima vertinti, kad lietuviai ypač pamėgę naminius jautienos mėsainius, Meksikos virtuvės įkvėptus patiekalus, mat maltos jautienos pardavimai „Iki“ savitarnos skyriuje pernai išaugo net stulbinančius 2,5 karto.

3 skanūs receptai su jautiena – tikrai pavyks!

Norintiems patiems įsilieti į madingas tendencijas, „Iki“ kulinarijos šefė Elvyra Semaška siūlo kelis paprastus ir nepaprastai skanius receptus.

REKLAMA

Takai su grilinta jautiena ir gvakamole. „Nors šio tradicinio meksikietiško patiekalo variacijų gali būti daugybė, vasaros sezono pradžią siūlome paminėti ir pasigaminti takus su jautiena ir gvakamole. Aukštos kokybės šviežios lietuviškos mėsos galite įsigyti bet kurioje „Iki“ parduotuvėje, o tortilijų turinį užpildyti norimais ingredientais: gvakamole, šviežiomis žolelėmis, sūriu ir kitais priedais. Dar smagiau – jei valgyti kartu pasikviesite draugus ir kiekvienas sau susikomponuosite norimą skonių derinį“, – ragina E. Semaška. Receptas – čia.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Grilyje kepta jautienos išpjova su chimichurri padažu. Šis patiekalas mintimis ir skonio pojūčiais nukels į jautienos meistrų šalį – Argentiną. Mėsa bus minkšta, sultinga ir aromatinga, o šalia patiektas chimichurri padažas – tikra skonio „bomba“. Joje susipina šviežių žalumynų gaivumas, citrinos rūgštumas ir čili pipiro šiluma. Kiekvienas kąsnis bus tikras malonumas, žada „Iki“ kulinarijos šefė ir dalijasi receptu.

REKLAMA

Naminiai mėsainiai su jautiena ir mėlynuoju sūriu. Paprastą mėsainį visai lengvai paruošite ypač gurmaniškai. Sultinga malta jautienos puikiai derės su kreminiu mėlynuoju sūriu, kurie kepant sukurs nepakartojamą skonį. Patiekti šiltoje bandelėje su mėgstamu padažu ir traškiais salotų lapais, šie mėsainiai taps ne tik sočiu, bet ir itin skaniu patiekalu. Receptą rasite čia.

REKLAMA

G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.

Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.