„Maxima“ skelbia, kiek nuo liepos kainuos plastikiniai maišeliai

„Mūsų prekybos tinkle per mėnesį pirkėjai pasiima vidutiniškai apie 15 mln. vienkartinių lengvų plastiko maišelių – tai ženklus poveikis aplinkai. Matome, kad pirkėjai įpratę naudoti maišelius net tada, kai prekės papildomai apsaugoti nereikia ir yra galimybė apsieiti be jo, pavyzdžiui, įsigyjant bananų kekę. Visgi įpročiai pamažu keičiasi – skaičiuojame, kad vienkartinių maišelių sunaudojimas per praėjusius metus sumenko beveik dešimtadaliu. Džiugu stebėti augantį pirkėjų sąmoningumą ir elgesio pokyčius, prie kurių skatinimo galime prisidėti ir patys.

Tikime, kad nuo liepos įsigaliosiantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimas nemokamai nedalinti labai lengvų vienkartinių plastiko maišelių, padės pirkėjams atsakingiau rinktis vienkartinius maišelius, o jų sunaudojimas per metus sumažės 50 proc.“, – skaičiuoja Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė, „Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių reikalų departamento direktorė.

Vienkartiniai maišeliai – kaip įprasta prekė

Nuo liepos 1 d. ypač lengvi plastikiniai maišeliai bus parduodami kaip įprasta prekė. Vienkartinius maišelius pirkėjai ras kaip ir iki šiol – greta sveriamų prekių kaip vaisiai, daržovės, saldainiai ir t.t. Tačiau šalia galima rasti ir aplinkai draugiškesnių alternatyvų: nemokamų popierinių maišelių, naudojamų duonos ar konditerijos gaminiams, arba daugkartinio naudojimo tinklinių maišelių, kuriuos pirkėjai taip pat gali įsigyti ir kuriems dažnai taikomos nuolaidos.

„Tikime mūsų pirkėjų sąmoningumu ir jais pasitikime. Prie kasos pirkėjui atsinešus prekių vienkartiniuose maišeliuose, parduotuvės darbuotojai tik pasitikslins, ar maišelius pirkėjas atsinešė su savimi iš namų, ar pasiėmė prekybos salėje. Reguliarioje kasoje darbuotojas paprašys pirkėjo įvardyti, kiek vienkartinių maišelių pasiėmė prekybos salėje ir įmuš juos į kasą. Tuo tarpu savitarnos kasose pirkėjas pats įves prekybos salėje pasiimtų vienkartinių maišelių kiekį ir šie įsiskaičiuos į bendrą krepšelio sumą“, – naują tvarką parduotuvėse paaiškina I. Trakimaitė-Šeškuvienė.

Ypač lengvi vienkartiniai plastiko maišeliai pirkėjams liks nemokami įsigyjant šviežią mėsą, jos gaminius bei šviežią žuvį, kai užtikrinant higieną bei saugos reikalavimus šias prekes supakuos parduotuvės darbuotojai.

Ragina drąsiai atsinešti maišelius iš namų

Kasmet vis daugiau pirkėjų renkasi daugkartinius pirkinių maišelius įsigytoms prekėms susidėti. Praėjusių metų rudenį „Maximos“ užsakymu rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanijos „Spinter tyrimai“ atlikta reprezentatyvi apklausa rodo, kad net 70 proc. klientų pirkiniams parsinešti naudoja savo turimą rankinę, krepšį ar įsigytą daugkartinį maišelį.

Pirkėjai taip pat ir vietoje labai lengvų vienkartinių plastiko maišelių gali rinktis aplinkai draugiškesnes alternatyvas, kurias galima rasti ir parduotuvėje, ir kiekvieno namuose – popierinius maišelius konditerijos gaminiams ir kepiniams, medžiaginius ar tinklinius maišelius vaisiams ir daržovėms. Tuo tarpu ypač smulkioms prekėms, tokioms kaip sveriami saldainiai – dar kartą panaudoti vienkartinius maišelius, atsineštus iš namų. Taip pat galima smulkias prekes kasoje pasverti ir be maišelio, o tuomet jas įsidėti į savo atsineštą daugkartinį maišelį ar indelį.