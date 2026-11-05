„Maxima LT“ sustiprino kolektyvinius susitarimus: išmokos padidėjo 3 kartus, atsirado apmokama laisva diena sveikatinimuisi

„Maxima LT“ Personalo departamento direktorė Justina Telyčėnė sako, kad atnaujinant kolektyvinę sutartį dalis darbuotojams skirtų naudų buvo sustiprintos finansiškai, kitos išplėstos, taip pat susitarta dėl naujų garantijų.
„Derybų metu kartu su profesine sąjunga siekėme rasti sprendimus, kurie kurtų daugiau vertės darbuotojams. Žiūrėjome ne tik į darbo rinkos tendencijas, bet pirmiausia į tai, kokius poreikius šiandien turi mūsų žmonės. Todėl naujoje sutartyje atsirado ir didesnė parama šeimoms, ir daugiau garantijų sudėtingais gyvenimo etapais, ir naujos priemonės darbuotojų gerovei stiprinti. Norime, kad kolegos jaustų darbdavio palaikymą ne tik kasdienybėje, bet ir svarbiais gyvenimo momentais, kai tokia pagalba gali būti ypač reikšminga“, – sako J. Telyčėnė.
Didesnė finansinė parama darbuotojams ir jų šeimoms
Atnaujinus kolektyvinę sutartį, reikšmingai padidėjo išmokoms skirtas krepšelis. Dabar gimus vaikui „Maxima LT“ darbuotojui skiriama tris kartus didesnė finansinė parama – vietoje 200 Eur, 600 Eur į rankas.
Nuo 150 iki 300 Eur į rankas padidinta išmoka mirus darbuotojo tėvui ar mamai, o mirus sutuoktiniui ar vaikui ji augo nuo 500 iki 600 Eur. Darbuotojo mirties atveju jo artimiesiems skiriama išmoka padidėjo nuo 700 iki 1200 Eur į rankas.
Parama nuo šiol bus prieinama ir daugiau „Maxima LT“ darbuotojų. 100 Eur vertės vaistinės kortelė kasmet skiriama darbuotojams, auginantiems vaiką su negalia – atnaujinus sutartį ji numatyta ir darbuotojams, globojantiems ar slaugantiems artimąjį su negalia.
Dar vienas naujas susitarimas – visiems darbuotojams suteikiama papildoma laisva apmokama diena, skirta sveikatai gerinti. Ši naujovė tik pastiprina įmonės norą prisidėti prie darbuotojų sveikatinimo temos ir jau kelis metus veikiantį papildomą sveikatos draudimą ir nemokamas psichologų konsultacijas.
Pasak J. Telyčėnės, atnaujinant sutartį buvo svarbu įvertinti ne tik kasdien aktualias naudas, bet ir tas, kurių darbuotojui gali prireikti išskirtinėmis aplinkybėmis.
„Kai šeima pagausėja, tenka rūpintis artimuoju ar susiduriama su netektimi, darbdavio palaikymas įgyja visai kitą reikšmę. Todėl norėjome sustiprinti garantijas, kurios tokiais gyvenimo momentais gali suteikti daugiau finansinio saugumo ar palengvinti darbuotojui tenkančias finansines naštas“, – teigia J. Telyčėnė.
Penki mėnesiai bendro darbo
Nors kolektyvinės derybos neretai siejamos su kompromisų paieškomis tarp skirtingų pozicijų, „Maxima LT“ Personalo departamento direktorė šį procesą įvardija kaip partnerystę. Penkis mėnesius trukusiose diskusijose bendrovė ir darbuotojų profesinė sąjunga ne tik išsakė savo argumentus, bet ir kartu analizavo, kokios priemonės didžiausią naudą sukurtų darbuotojams.
Būtent toks požiūris leido susitarti dėl sprendimų, kurie apima tiek finansinį saugumą, tiek sveikatą, tiek pagalbą šeimoms.
„Maxima LT“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Jovita Lutovinovienė pabrėžia, kad svarbi šio proceso dalis buvo galimybė išsakyti darbuotojų lūkesčius ir kartu su darbdaviu ieškoti juos atliepiančių sprendimų.
„Profesinės sąjungos vaidmuo yra atstovauti „Maxima LT“ darbuotojams ir atnešti jų balsą prie derybų stalo. Šiame procese buvo svarbu tai, kad girdėjome ne tik vieni kitus, bet ir siekėme konkrečių susitarimų. Daug diskusijų sukosi ne apie tai, ko nori viena ar kita pusė, o apie tai, kas iš tiesų sukurs didžiausią naudą darbuotojams. Manau, kad būtent toks bendradarbiavimas ir leido pasiekti susitarimus, kurie yra reikšmingi žmonėms“, – sako J. Lutovinovienė.
Naudų darbuotojams – gerokai daugiau
Kolektyvinėje sutartyje įtvirtintos garantijos – tik atnaujinta „Maxima LT“ darbuotojams suteikiamų naudų dalis. Bendrovės darbuotojų kolektyvinėje sutartyje įtvirtinti ir papildomas sveikatos draudimas, ir emocinė pagalba, taip pat – galimybė naudotis specialiais partnerių pasiūlymais bei kitomis sveikatai ir gerovei skirtomis priemonėmis.
Ypatingas dėmesys kolektyviniu sutarimu skiriamas darbuotojų šeimoms. Įmonė rūpinasi darbuotojų vaikais, o daugiavaikėms bei vaikus su negalia auginančioms šeimoms numatyta atskira parama.
Prekybos, gamybos ir logistikos padaliniuose dirbantiems kolegoms bei darbuotojams, atliekantiems prekių revizijas, suteikiamas nemokamas maitinimas darbo vietoje. J. Telyčėnės teigimu, sutartas platus naudų spektras leidžia atliepti skirtingose gyvenimo situacijose esančių darbuotojų lūkesčius.
„Mums svarbu ne naudų skaičius, o jų kokybė ir vertė darbuotojui. Vienos jų palengvina kasdienybę, kitos suteikia daugiau saugumo ar tampa svarbia pagalba šeimai. Todėl siekiame, kad kolegos turėtų galimybę pasinaudoti tuo, kas jiems konkrečiu metu aktualiausia. Atnaujinta kolektyvinė sutartis tapo pavyzdžiu, kad darbdavio ir darbuotojų atstovų dialogas gali būti ne tik derybų, bet ir bendrakūros procesas. Kai abi pusės siekia geresnių sąlygų darbuotojams – gimsta sprendimai, kurie kuria ilgalaikę vertę visai organizacijai“, – pažymi ji.
Straipsnį parengė: MAXIMA LT, UAB.