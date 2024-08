„Maxima“ įšaldė kainas: virš 280 privačių prekių ženklų prekių kainos iki metų pabaigos nedidės

REKLAMA

„Kainų įšalas“ – tai „Kainų kainos“ iniciatyvos tęsinys, kurios tikslas – ne tik toliau išlaikyti „Maximos“ privačių prekių ženklų prekes pigiausias savo prekių grupėse prekybos tinkle, bet ir užtikrinti, kad jų reguliarios kainos nedidėtų, nebent tik dar labiau sumažėtų.

„Bent vieną „Extra Line“, „Farm Milk“, „Pormet“, „Ocean“ ar „Mio Rio“ prekę kiekvieną mėnesį į savo krepšelį įsideda vidutiniškai apie 900 tūkst. mūsų pirkėjų. Tad „Kainų įšalas“ yra reikšmingas pažadas kiekvienam iš jų ir dar daugybei pirkėjų, kurie sumaniai planuoja savo išlaidas ir siekia sutaupyti kasdieniuose apsipirkimuose. Pirkėjai gali būti ramūs ir užtikrinti, kad bent iki metų galo šiems prekių ženklams priklausančių daugiau nei 280 maisto produktų reguliarios kainos, kad ir kas benutiktų, iki metų pabaigos nedidės, gali tik dar labiau sumažėti“, – sako Marius Tilmantas, prekybos tinklo „Maxima“ Pirkimų departamento vadovas.

„Extra Line“, „Farm Milk“, „Pormet“, „Ocean“ ir „Mio Rio“ prekių ženklai apima įvairius pieno produktus, mėsos gaminius, konservuotą produkciją, silkę ir kitus žuvies produktus. Taip pat saldumynus, cukrų, aliejų, miltus, kruopas, makaronus bei kitus įvairius kasdienius maisto produktus. Šių privačių prekių ženklų prekės visada prieinamos visose, net ir mažiausiose „Maximos“ parduotuvėse.

„Užtikrinti pirkėjams galimybę reikšmingai sutaupyti, be privačių prekių ženklų prekių už mažiausią kainą savo prekių grupėse „Maximos“ parduotuvėse, mums pavyksta ir kasdienių derybų su tiekėjais dėl prekių pirkimo kainų dėka, taip pat nuolatiniais specialiais kainų pasiūlymais. Be to, nuolat stebime situaciją rinkoje ir lyginame kainas kituose prekybos tinkluose bei prireikus reaguojame ir dar labiau jas sumažiname – tai padeda mums nuosekliai palaikyti mažų kainų lygį. Tai, jog visų šių veiksmų visuma atsiperka mūsų pirkėjams, įrodo kainas stebinčio nepriklausomo portalo Pricer.lt analizės – remiantis joms, jau 15 mėnesių iš eilės pigiausių maisto prekių vidutinį krepšelį už mažiausią kainą ir toliau galima susirinkti būtent „Maximos“ parduotuvėse“, – priduria M. Tilmantas.

Tarp privačių prekių ženklų prekių paklausiausias – cukrus

Anot M. Tilmanto, galimybė kasdienes ir aktualias prekes įsigyti už mažą kainą prekybos tinklo „Maxima“ lentynose daugeliui pirkėjų yra išties svarbi, todėl privačių prekės ženklų prekės populiarėja. Pavyzdžiui, „Extra Line“ linijos produktų pardavimai pirmąjį šių metų ketvirtį buvo beveik penktadaliu didesni nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Dažniausiai rinkdamiesi šio prekės ženklo produkciją pirkėjai už mažiausią kainą savo prekių grupėje prekybos tinkle įsigyja „Extra line“ cukraus ir saulėgrąžų aliejaus. Beveik dešimtadaliu per metus išaugo ir „Mio Rio“ prekės ženklo produktų, tarp kurių populiariausi buvo sausainiai ir sultys, paklausa.

„Pigiausio cukraus mūsų prekybos tinkle paklausa ypatingai išauga rugpjūtį ir tokia išlieka iki pat metų pabaigos. Ko gero didžiausią įtaką tam turi vasaros pabaigoje piką pasiekiantis uogienių ir obuolienių virimo sezonas, konservavimas ir kitos įvairiais būdais ruošiamos atsargos šaltajam sezonui. Vasaros laikotarpiu nuperkama ženkliai daugiau „Farm Milk“ kefyro – tikriausiai dėl lietuvių meilės šaltibarščiams. Be to, vasarą dažniau nei kitais sezonais gaivinamasi „Mio Rio“ prekės ženklo sultimis. Gruodžio mėnesį, pirkėjams ruošiantis didžiosioms metų šventėms, į viršų šauna silkės pardavimai, o dažnam pirkėjui pirmu pasirinkimu tampa būtent pigiausia savo prekių grupėje prekybos tinkle „Ocean“ produkcija“, – pažymi M. Tilmantas.

Daugiau nei 280 privačių prekės ženklų prekes, pigiausias savo prekių grupėse „Maximos“ lentynose, kurių reguliarios kainos bent iki metų pabaigos yra įšaldomos ir nedidės, nebent tik dar labiau sumažės, pirkėjams padės atpažinti specialus „Kainų įšalo“ kainoženklis. Juo bus žymimos visos šios iniciatyvos prekės.