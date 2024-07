Marius Skuodis: valstybinių kelių būklę iš esmės pagerintų 1,3 mlrd. eurų

„Finansų ministerijai ant stalo pateikti projektai tik valstybinių kelių maždaug 1,3 mlrd. eurų sumai. Kas leistų iš esmės pagerinti visą būklę, spręsti tiltų, viadukų klausimus ir panašiai“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė M. Skuodis.

„Būklei pakelti (...) reikia gerokai, gerokai didesnio finansavimo ir čia bus politikų visų atsakomybė nuspręsti“, – teigė ministras.

Pasak jo, šiuo metu kelių būklė stabilizuota, tačiau, kad ji neblogėtų reikalingi papildomi veiksmai, spartesni jos gerinimo darbai.

„Pagrindines didžiųjų („Via Baltica“, Utenos plento, magistralės Vilnius-Kaunas – BNS) projektų piktžaizdes baigiame išrauti“, – sakė ministras.

REKLAMA

REKLAMA

„Kokios bus valstybės galimybės, kalbant ir apie papildomas pajamas ir panašiai, matysime ateityje“, – teigė jis.

Be to, ministro teigimu, reikėtų diskutuoti, ar valstybės valdoma bendrovė „Via Lietuva“ galėtų gauti tiesioginių pajamų, o nebūtų finansuojama per biudžetą.

REKLAMA

„Ir galbūt akcizo dalį ir įvairiausias rinkliavas. Jei tai keliautų tiesiogiai įmonei, tada atsiranda įvairios erdvės kalbėti apie fondus ir panašiai. Dabar kai visos rinkliavos keliauja į biudžetą, vis dėlto, tai sukuria aplinkybes, kad dėl kelių biudžeto turime derėtis kasmet“, – kalbėjo M. Skuodis.

Jis sakė, kad Susisiekimo ministerija yra beveik parengusi tiesioginio pasiūlymą, „Via Lietuvos“ finansavimo pasiūlymą, kuris suteiktų įmonei daugiau erdvės valdyti savo finansinius srautus, skolintis.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak M. Skuodžio, 2023 metais „Via Lietuva“ pirmąkart panaudojo visas jai skirtas lėšas, o šiemet darbams trūksta 60 mln. eurų.

„Minus 60 mln. eurų, pagal tai, kiek vykdome darbų. Ir negalime jų nevykdyti dėl kai kurių tiltų ir viadukų“, – sakė ministras.

M. Skuodis taip pat teigė, kad įmanoma, jog papildomas finansavimas galėtų būti skirtas dar šiemet.

Keliams šiemet skirta 872 mln. eurų. Pagal įstatymą iš Kelių priežiūros ir plėtros programos skiriamo finansavimo 67 proc. tenka valstybinės reikšmės, 33 proc. – vietiniams keliams.

Kovą „Via Lietuva“ pranešė, kad 2024–2027 metais į valstybinės reikšmės kelių plėtrą ir atnaujinimą investuos daugiau nei 1,7 mlrd. eurų.