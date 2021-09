Marius Dubnikovas. Automobilius nori apmokestinti papildomai, bet PVM pamiršta

Kokie siūlymai pasieks Seimą, dar nėra aišku, nes kalbama tik gairėmis ir laiko visuomenei susipažinti bus duota „net“ trys savaitės.

Viešojoje erdvėje finansų viceministrė Rūta Bilkštytė, kuri atsakinga už mokestinę politiką, yra užsiminusi, kad reikia apmokestinti ir įmonių valdomus automobilius, kuriuos darbuotojai potencialiai naudoja asmeniniais tikslais.

Įmonės turtas, kuris naudojamas asmeniniais tikslais, yra vengtinas dalykas, nes dėl jo trinasi riba tarp darbuotojo ir įmonės kišenės, bet su automobiliais Lietuvoje yra šiek tiek iškreipta sistema.

Pagrindinis klausimas yra tas, kad įmonės automobiliai nėra pripažįstami įprastomis įmonės priemonėmis ir jie nedalyvauja pridėtinės vertės mokesčio (PVM) užskaitoje, kas reiškia, kad lengvieji automobiliai įmonėms kainuoja papildomus 21 proc.

Automobilis nepripažįstamas, kaip normali darbo priemonė, nebent jis skirtas nuomai, perpardavimui, vežti krovinius.

REKLAMA

Specialistą į darbą vežti gali, bet tik apmokestinus PVM. Nesvarbu, kad kelionė yra neišvengiama pareigų vykdymo dalis – pavyzdžiui pardavimų vadybininkas, kuris dirba susitikimuose su klientu.

Toks požiūris buvo motyvuojamas tuo, kad automobiliai ne darbo metu bus naudojami asmeniniais tikslais. Pritaikius mokestinę išimtį dabar kvestionuojama, kad vis tik reikia apmokestinti ir automobilio naudojimą važiuojant asmeniniais tikslais ir padidinti mokestinį krūvį verslui.

Bendrovės automobilis, kuris suteikiamas kaip motyvavimo priemonė, yra įprasta praktika daugelyje valstybių, tačiau jei jis naudojamas asmeniniais tikslais, tada apmokestinamas įvairiomis schemomis (nuvažiuoti kilometrai, vertė, fiksuotas mokestis ir t.t.), bet tokiu atveju, jis pripažįstamas, kaip normali verslo priemonė ir taikoma PVM užskaita visa apimtimi ar iš dalies.

Be to, tai motyvacinė priemonė darbuotojui ne dėl to, kad jis gauna kažką ypatingo, bet darbuotojui išnyksta įsipareigojimai lizingui, draudimui ir rūpestis dėl remonto.

Įsipareigojimų sumažėjimas reiškia, kad žmogus gali skirti išlaidas kitiems tikslams ir netgi turėti didesnį limitą skolintis perkant būstui, nes lizingas nemažina perkamosios galios.

Dabar vyksta diskusija, kad reikia tiesiog apmokestinti įmonės automobilį papildomais mokesčiais ir palikti PVM pilna apimtimi – kitaip sakant, dar kartą kilstelti mokestinę naštą. Daugiau mokestinių padidinimų turėtų paaiškėti per artimiausias porą savaičių, kai atsiras didelė apimtis mokestinių pakitimų projektų.