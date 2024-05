Lyg iš savo daržo: šviežios gėrybės „Iki“ parduotuves pasiekia vos per 1 dieną

REKLAMA

„Šviežumas – prioritetas ir mūsų pirkėjams, ir mums, todėl jam užtikrinti skiriame ypač daug pastangų. Pradedant nuo glaudžių santykių su Lietuvos ūkininkais, kad vos sunokusias gėrybes „Iki“ pirkėjai galėtų skanauti pirmi, ir baigiant nuosavomis mini-laboratorijomis vaisių, daržovių kokybei garantuoti. Matome, kad didelis įdirbis, nuolatinis tobulėjimas padeda pelnyti pirkėjų simpatijas ir „Iki“ įtvirtino kaip šviežumo ambasadorius šalyje. Norime ir toliau būti kuo arčiau savo pirkėjų, todėl ant laurų nemiegame – nuosekliai dirbame, kad ne tik pateisintume, bet ir pranoktume savo klientų lūkesčius“, – sako G. Kitovė.

Lietuviškos gėrybės – pirkėjų favoritės

Lietuvoje šviežio naujo derliaus sezonas jau įgauna pagreitį: netrūksta šalyje užaugintų salotų, agurkų, žalumynų, jau pasirodė ir pirmosios lietuviškos braškės. „Iki“ parduotuvėse taip pat gausu įvairių rūšių lietuviškų pomidorų – šios pirkėjų ypač mėgstamos daržovės auginamos specialiai pagal tinklo užsakymą ir žymimos „IKI Ūkis“ etiketėmis.

„Lyderystę kurti mums padeda įsiklausymas į pirkėjų poreikius. Žinome, kad jiems rūpi ir kokybė, ir kaina, o pirmenybė teikiama Lietuvoje užaugintoms gėrybėms. Visų pirma, dėl trumpesnio kelio nuo lauko iki parduotuvės lentynos, prekės pristatomos tvariau. Be to, mūsų šalies ūkininkų produkcija vertinama už aukštą kokybę – „Iki“ parduotuves pasiekiantys vaisiai, daržovės būna lyg užauginti savame darže. Tik šiuo atveju nereikia sukti galvos dėl sodinimo, laistymo, priežiūros – arčiau namų esančioje parduotuvėje galima išsirinkti gardžių daržovių, uogų, vaisių, kurie yra sveikos, subalansuotos mitybos pagrindas“, – pasakoja „Iki“ komunikacijos vadovė.

3 lygių patikra šviežumui ir kokybei užtikrinti

„Kiekvienas pirkėjas turi asmeninius prioritetus, kuriais vadovaudamasis ir renkasi prekes. Bet maisto kokybė, produktų šviežumas visuomet turėtų būti vienas svarbiausių pasirinkimo kriterijų. Todėl mūsų kasdienybė – nuolat vykstančios kontrolės procedūros, kad parduotuvių lentynose pirkėjai rastų tokius produktus, kurie atitinka reikalavimus aukščiausiai kokybei ir šviežumui“, – pažymi G. Kitovė.

Dauguma šių veiksmų nėra pastebimi parduotuvių lankytojams, jie tik mato galutinį rezultatą – kokybiškus, šviežutėlius vaisius, daržoves, uogas. Tam „Iki“ yra sukurti ir atidžiai prižiūrimi tiek transportavimo, tiek patikros bei tinkamo laikymo procesai.

„Ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kaimyninių Latvijos, Lenkijos švieži vaisiai ir daržovės „Iki“ pasiekia per vieną dieną. Tai labai svarbu siekiant išlaikyti šios produkcijos šviežumą. Be to, nė viena partija į lentynas parduotuvėse nepatenka nepraėjusi griežtos kontrolės. Tam „Iki“ yra įdiegusi 3 lygių šviežumo patikrą, kuri prasideda dar laboratorijoje ir baigiasi pačioje parduotuvėje“, – sako G. Kitovė.

Tikrinama pesticidai ir net vaisių spalva. Visų pirma patikra atliekama su tiekėjais. Kiekvieną kartą tiriama apie 400 skirtingų pesticidų rūšių ir tikrinama, ar neviršijamos normos. Nuolatinė kokybės kontrolė ir tyrimai atliekami akredituotose laboratorijose, kuriose gaunami rezultatai vėliau yra kruopščiai analizuojami. Tuomet iš tiekėjų rankų šviežios gėrybės keliauja ne į sandėlius ar į parduotuves, o į mini-laboratoriją ant ratų, kuri įkurta priėmimo skyriuje.

„Investicijos į tokią technologiją tikrai pasiteisino, nes tai mums padeda užtikrinti, kad kiekvienas vaisius ar daržovė, kurią tiekėjai pristato į „Iki“, atitiktų patvirtintus konkrečius kokybės rodiklius. Laboratorijoje atliekame pačius įvairiausius tyrimus: žiūrime, ar gaunami produktai yra švarūs, pakankamai sunokę, nesugedę, neturi augimo, odos, spalvos defektų, didelių sumušimų, kenkėjų pažeidimų ar kitų defektų. Netgi žiūrime, ar spalva atitinka nustatytus kriterijus. Be to, vaisiuose papildomai tiriamas sulčių ir cukrų kiekis. Kiekvienai partijai atliekamas ir juslinių savybių patikrinimas. Tad šviežumu ir kokybe rūpinamės 360 laipsnių kampu“, – pasakoja G. Kitovė.

Skirtingų temperatūrų lygių sandėliai. „Iki“ prioritetas – pirkėjams pasiūlyti kuo šviežesnes gėrybes, todėl vaisiai ir daržovės sandėliuose neužsiguli. Tačiau net ir tokiu atveju labai svarbu juose užtikrinti idealias sąlygas, kurios skirtingoms rūšims skiriasi.

Todėl „Iki“ turi net trijų temperatūrų lygių sandėlius. Uogoms, salotoms reikalinga temperatūra iki 6 laipsnių, vaisiams – 6–10 °C, o, pavyzdžiui, bananams – virš 10-ies. Kiekviena šviežių vaisių ir daržovių rūšis keliauja ten, kur ją laikyti yra optimaliausia. Be to, sandėliuose palaikoma ir reikalinga drėgmė, atliekama laikymo bei tiekimo kontrolė.

Šviežių vaisių ir daržovių priežiūra tęsiasi parduotuvėse. Pirminius patikros etapus įveikę ir į „Iki“ parduotuves patekę vaisiai bei daržovės toliau būna prižiūrimi. Darbuotojai reguliariai patikrina, ar sodo ir daržo gėrybės parduotuvėje tebeatitinka reikalavimus aukščiausiai kokybei ir šviežumui. Juos kelis kartus per dieną apžiūri, perrenka, papildo šviežiais. Pirkėjams tai patvirtina šalia šių lentynų stovintis laikrodukas – jame darbuotojas pažymi, kada buvo atlikta paskutinė peržiūra.