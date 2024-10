LTG: iki 2030 metų tikimasi sukurti bendrą Europos geležinkelių sistemą

Tam Vilniuje vykusiame susitikime dar kartą pritarė 60 Europos keleivių vežimo bendrovių vadovų, kuriuos vienija Europos geležinkelių bendrija („Community of European Railway and Infrastructure Companies“, CER) ir Tarptautinė geležinkelių sąjunga („International Union of Railways“, UIC), ketvirtadienį pranešė „Lietuvos geležinkelių“ grupė (LTG).

Susitikime, be to, pritarta, kad iki 2030 metų reikia užbaigti likusias transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) atkarpas, o viena jų – europinės vėžės linija „Rail Baltica“, integruosianti Baltijos šalis į Europos geležinkelių tinklą.

„Patogus ir greitas susisiekimas traukiniais su Europa atvers didesnes ekonomines ir kultūrines galimybes. Kasmet stebime keleivių augimą, tai mus skatina veikti dar ryžtingiau ir greičiau“, – pranešime sakė LTG grupės generalinis direktorius Egidijus Lazauskas.

ES Taryba birželio 13 dieną patvirtino naują TEN-T reglamentą. Tinklas jungia didžiuosius Europos Sąjungos miestus, jūrų bei oro uostus, geležinkelių terminalus ir kitus transporto mazgus.

Susisiekimo ministerija anksčiau teigė, kad visą „Rail Baltica“ projektą numatyta užbaigti 2030 metais, o sujungti Lietuvos ir Lenkijos vėžes tikimasi jau 2028 metais.

„Rail Baltica“ sujungs Taliną, Pernu, Rygą, Panevėžį, Kauną, Vilnių ir Varšuvą, Lietuvoje šis ruožas tęsis 392 kilometrus.