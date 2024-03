„LTG Cargo“ pradėjo vežti „Orlen Lietuvos“ krovinius Latvijoje ir Estijoje

Nuo kovo „LTG Cargo“ užtikrina krovinių pervežimo paslaugas visu – 311 kilometrų – Lietuvoje gaminamų naftos produktų gabenimo maršrutu nuo Bugenių Lietuvoje iki Valgos Estijoje, pranešė „LTG Cargo“.

„LTG Cargo“ šias paslaugas pradėjo teikti laimėjusi „Orlen Lietuvos“ skelbtą tarptautinį konkursą.

„Iki šiol krovinius bendrovei gabenome tik Lietuvoje. Užtikrindami naftos produktų transportavimą į Estiją ir toliau telksimės į kliento poreikių išpildymo bei paslaugų efektyvumo didinimą“, – pranešime sakė „LTG Cargo“ vadovė Eglė Šimė.

„Orlen Lietuvos“ vadovas Radoslawas Misztalewskis (Radoslavas Mištalevskis) teigė, jog pernai įmonė organizavo konkursą pervežimo paslaugų teikimui Latvijoje, Estijoje bei tranzitui per Latvijos teritoriją.

„Situacija šių paslaugų teikimo rinkoje yra pasikeitusi. Atsiranda privačių vežėjų, kurie yra pajėgūs teikti krovinių gabenimo geležinkeliu paslaugas Baltijos šalyse“, – pranešime sakė jis.

Pasak R. Misztalewskio, didėjanti konkurencija tarp vežėjų teigiamai veikia „Orlen Lietuvos“ logistikos kaštus, skatina pažangą plėtojant Baltijos šalių geležinkelio infrastruktūrą bei atveriant geležinkelio transporto logistikos rinką paslaugų tiekėjams iš kitų šalių.

„LTG Cargo“ krovinius per Baltijos šalis gali gabenti iki 5,3 tūkst. tonų svorio sąstatais su įprastais vagonais arba cisternomis. Kroviniai iš Lietuvos per Latviją į Estijos Valgos stotį vidutiniškai bus pervežami per mažiau nei 1 dieną.

Ateityje tikimąsi išvystyti daugiau kaip 1,2 tūkst. km apimantį krovinių gabenimo geležinkeliu koridorių nuo Suomijos iki Centrinės Europos.