LRT planų nevykdo, bet vadovus pamalonina: jų algos augo keliskart greičiau nei eilinių darbuotojų

Pernai iš valstybės biudžeto viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) gavo virš 52 mln. eurų. Dar 1,9 mln. eurų viešoji įstaiga gavo „už paslaugas“ arba tiesiog pardavinėdama reklamą, kurios pardavinėti negali, tad pati vadina „rėmimu“.

Tai rodo Registrų centrui pateikta transliuotojo praėjusių metų veiklos ataskaita.

Vadovų algos augo sparčiau nei kitų darbuotojų

Per 2021 m. LRT turėjo vidutiniškai 590 darbuotojų, o jų darbo užmokesčiui išleido 16,7 mln. eurų. Vidutinis įstaigos darbuotojų darbo užmokestis buvo 2371 euras per mėnesį neatskaičius mokesčių. Palyginti su 2020 m., pernai jų alga padidėjo 12,5 proc., arba 264 eurais.

Kaip nurodoma Registrų centrui pateiktoje veiklos ataskaitoje, nacionalinio transliuotojo generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė per praėjusius metus iš LRT gavo 83,5 tūkst. eurų atlyginimo. Tai būtų beveik 7 tūkst. eurų per mėnesį neatskaičius mokesčių. Beje, premjerės Ingridos Šimonytės alga yra gerokai kuklesnė – 5,6 tūkst. eurų per mėnesį.

Palyginti su ankstesniais metais, M. Garbačiauskaitės-Budrienės alga pernai išaugo daugiau kaip 26 proc., arba 17,3 tūkst. eurų. Taigi, jos darbo užmokestis augo dvigubai greičiau nei vidutinio LRT darbuotojo.

Direktorės pavaduotojas Gytis Oganauskas pernai gavęs 8 tūkst. eurų premijų su priedais per visus metus bendrai uždirbto tiek, kiek jo vadovė – 83,5 tūkst. eurų (jeigu visai tiksliai, 27,76 euro daugiau už ją).

Palyginti su 2022 m., pavaduotojo gauta suma padidėjo per 40 proc. arba 24,2 tūkst. eurų. – per 2 tūkst. eurų kas mėnesį. Vadinasi, jo alga augo triskart greičiau nei vidutinio įstaigos darbuotojo.

2021 m. 6-ių departamentų vadovams LRT sumokėjo 507 tūkst. eurų – vidutiniškai 84,5 tūkst. eurų kiekvienam. Ankstesniais metais buvo 7 vadovai, kurie gavo 548,5 tūkst. eurų. Vidutinė vieno vadovo alga su premijomis, priedais ir kitomis išmokomis padidėjo po 6,2 tūkst. eurų. per metus arba po 516 eurų per mėnesį.

Kitaip nei anksčiau, LRT nebeskelbia pavienių vadovų algų.

Direktorė, jos pavaduotojas ir 6 aukščiausi vadovai 2021 m. iš viso gavo 674 tūkst. eurų pajamų. Tai yra labai panaši suma kaip ir ankstesniais metais. Tiesa, 2020-aisiais viešoji įstaiga turėjo vienu vadovu daugiau. Taigi, panašu, kad sumažėjus vadovų skaičiui, jam skirtus pinigus išsidalijo likę vadovai.

Nevykdomus planus sumažina

Kiekvienų metų veiklos ataskaitoje LRT nurodo ir planuojamus veiklos rezultatus, kuriuos turėtų pasiekti vienais ar kitais metais.

Štai 2020 m. nacionalinis transliuotojas planavo, kad jos televizijos auditorijos dalis (anlg. share – dalis visų TV žiūrovų) pasieks 13,5 proc. Tačiau pasiektas rezultatas kuklesnis – 13,4 proc. Dešimtoji procento dalis gali atrodyti mažas skaičius, tačiau realiai tai yra tūkstančiai žiūrovų.

Nors kasmet gauna vis daugiau mokesčių mokėtojų pinigų, palyginti su ankstesniais planais, šiemet ir kitąmet planuojamą pasiekti auditorijos dalį LRT susimažino atitinkamai nuo 14 proc. ir 15 proc. iki 13 proc. tiek 2022 m., tiek 2023 m.

Nepaisant gerokai išaugusio finansavimo, planų nepavyksta įgyvendinti ir LRT radijui. Planuota, kad jo auditorijos dalis pernai turėjo išaugti iki 13,5 proc. Tačiau pasiektas rezultatas yra daug kuklesnis – 11,2 proc. LRT taip pat sumažino šiemet ir kitąmet planuojamą auditorijos rezultatą nuo 13,5 proc. iki 12 proc.

Nepaisant prastesnių televizijos ir radijo veiklos rezultatų, LRT vadovai pernai gavo per 50 tūkst. eurų piniginių premijų ir priedų.

Vadovų algas padidino, nes jos buvo per mažos?

LRT atstovė ryšiams su visuomene Miglė Savickaitė informavo, kad 2020 metų pabaigoje įstaigos taryba nusprendė padidinti algas vadovams, nes generalinės direktorės atlyginimas esą seniai nebeatitinka rinkos tendencijų.

„Iki pokyčio generalinio direktoriaus atlyginimas siekė 61,7 proc. rinkos medianos, o pavaduotojo – tik 56,4 proc. rinkos medianos. LRT taryba nutarė nuo 2021 m. sausio 1 d. nustatyti 6950 eurų (brutto) darbo užmokestį LRT generaliniam direktoriui, pavaduotojui – 90 proc. šio dydžio. Netto, arba į rankas, tai sudaro atitinkamai 4204 ir 3784 eurus“, – komentavo transliuotojo atstovė.

Jos teigimu, įstaigos kitų grandžių darbuotojų atlyginimai didele dalimi siekia ar net viršija rinkos medianą.

„Paskutinis LRT darbuotojų atlygio peržiūrėjimas vyko 2021 m. pabaigoje, per 2021 m. atlyginimai pakoreguoti daugiau nei 200 darbuotojų: visiems darbuotojams, kuriems buvo keliami atlyginimai, vidutiniškai jie padidėjo apie 15 proc.

Bendras vadovų atlygio pokytis nesiekia 4 proc. Per 2021 m. daugiausiai algos buvo peržiūrėtos specialistams ir kūrybiniams darbuotojams“, – komentavo M. Savickaitė.

Ji neatskleidė, kodėl kitaip nei ankstesniais metais, jos atstovaujama viešoji įstaiga neviešina, kokias algas gavo pavieniai LRT departamentų ir tarnybų vadovų.

„LRT vadovaujasi patvirtinta atlygio politika, pagal kurią priedai yra integrali atlygio dalis. Pernai premijos darbuotojams buvo mokamos pagal politikoje numatytus principus neišskiriant vadovų“, – patikino įstaigos atstovė.

Sprendžiant iš jos atsiųsto komentaro, LRT nesureikšmina to fakto, kad gaudama daugiau pinigų pasiekia prastesnius rezultatus.

„Kanalų auditorijų lentelėse pateikiami faktiniai duomenys ir preliminarios prognozės, kurios kasmet koreguojasi atsižvengiant į tendencijas ir realius veiksnius, galinčius daryti įtaką auditorijos pokyčiams.

Ir nors auditorijos pasiekimas nėra vienintelis ir svarbiausias veiklos sėkmės rodiklis, pastaraisiais metais augo beveik visų kanalų auditorija. Taip pat LRT ir toliau aktyviai dalinosi turiniu ten, kur patogu vartotojams, – socialiniuose tinkluose, tinklalaidžių platformose, portale ir jame esančiose mediatekoje ir radiotekoje. Kitaip tariant, auditorija augo ir ten, kur reitingus matuojančios agentūros auditorijos neapskaičiuoja“, – komentavo M. Savickaitė.