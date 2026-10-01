LRT eteryje – nesklandumai: kas įvyko?

Kaip pranešė transliuotojas, sutriko LRT naudojama naujienų planavimo sistema.
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FOTOGALERIJA. LRT
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Techniniai nesklandumai
Pasak LRT, dėl techninių nesklandumų nuo pat ryto buvo sutrikusi įprasta televizijos transliacija, o laida „Labas rytas, Lietuva“ prasidėjo vėliau ir vyko kitaip nei įprastai.
„LRT specialistai šiuo metu daro viską, kad gedimas būtų kuo greičiau pašalintas ir transliacija grįžtų į įprastą režimą. Šiuo metu aiškinamasi, kas sukėlė sutrikimą. Atsiprašome žiūrovų už nepatogumus“, – rašoma pranešime.
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