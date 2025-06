„Litgrid“: elektros kaina per savaitę mažėjo 10 proc., pagerintas saulės gamybos rekordas

„Praėjusią savaitę pirmą kartą šiemet daugiausia elektros energijos Lietuvoje pagamino saulės elektrinės“, – pranešime sako „Litgrid“ Strategijos departamento vadovas Paulius Kozlovas.

Pasak jo, saulės elektrinių gamyba per savaitę pasiekė rekordines 65 GWh ir aplenkė vėjo bei šiluminių jėgainių generaciją. Be to, savaitės pabaigoje fiksuotas ir valandinis saulės elektrinių gamybos rekordas – 1346 megavatus (MW).

„Tai buvo daugiau nei visas Lietuvos vartojimas tą valandą“, – teigia P. Kozlovas.

Jo teigimu, perteklinė energija buvo eksportuojama, daugiausia – 42 proc. – į Švediją.

„Tai kiek neįprasta, nes Skandinavijoje kainos beveik visada būna žemesnės nei Baltijos šalyse. Tačiau penktadienį ir šeštadienį kaina Lietuvoje buvo žemesnė nei pietinėje Švedijos prekybos zonoje“, – teigia jis.

Gegužės 26–birželio 1 dienomis kaina „Nord Pool“ biržos Lietuvos kainų zonoje mažėjo 10 proc. nuo 63 eurų už megavatvalandę (MWh) iki 57 eurų. Latvijoje ir Estijoje elektros kaina buvo tokia pati.

„Litgrid“ teigimu, elektros suvartojimas Lietuvoje praėjusią savaitę mažėjo 1 proc., o vietos elektrinės šalyje užtikrino 89 proc. suvartojimo.