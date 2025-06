„Litcargus“ plečia darbuotojų gretas: kviečia tapti aviacijos sektoriaus dalimi

REKLAMA

Jau daugiau nei 30 metų antžeminio orlaivių aptarnavimo bendrovė „Litcargus“ Vilniaus ir Kauno oro uostuose aptarnauja aviakampanijas: rūpinasi atvykstančiais ir išvyksiančiais keleiviais, bagažo pervežimu, vykdo pašto, krovinių aptarnavimo paslaugas bei užtikrina, kad pastarieji atitiktų aukščiausius tarptautinius reikalavimus.

„Didžiųjų šalies oro uostų užimtumas kasmet auga, o jų pikas pasiekiamas vasaros sezonu. Augantys skrydžių skaičiai bei naujos skrydžių kryptys, nauji partneriai – savaime įpareigoja augti ir mus, tad esame pasiruošę atverti aviacijos pasaulį dešimtims naujų kolegų“ – sako „Litcargus“ generalinis direktorius Linas Vaškys.

Jo vadovaujama bendrovė pernai aptarnavo per 4,5 mln. keleivių ir 34 tūkst. skrydžių Vilniaus ir Kauno oro uostuose. Sostinėje skrydžių skaičius išaugo 12,7 proc. – beveik 23 tūkst. daugiau nei ankstesniais metais, o Kaune – viršijo 11 tūkst., skrydžių, tuo tarpu aptarnautų keleivių skaičius išaugo 10 proc. – iki 1,5 mln., lyginant su 2023 metais. Be to, 2024 metais Vilniaus oro uoste Litcargus aptarnavo visų laikų rekordinį keleivių skaičių, kuris pirmą kartą viršijo 3 mln. „Litcargus“ vadovo teigimu, aviacijos sektorius yra itin platus – jame dirba ne tik pilotai ar stiuardai. Be tam tikrų orlaivių antžeminio aptarnavimo specialistų, kurių keleiviai dažnai net nepastebi, orlaiviai negalėtų sklandžiai nei pakilti, nei nusileisti.

„Rampos ar atvykstančių ir išvykstančių keleivių aptarnavimo agentai – itin didelę įtaką sklandžiai oro uosto veiklai darantys darbuotojai. Be jų nepavyktų ne tik spėti į skrydį, bet ir pilotams lėktuvu sklandžiai išvykti ar atvykti į peroną“, – sako jis.

Kaip pabrėžia L. Vaškys, ne mažiau svarbūs yra ir kiti antžeminio orlaivių aptarnavimo specialistai: „Be krovinių, bagažo, orlaivių interjero bei patalpų tvarkytojų ir vairuotojų, oro uosto veikla taip pat būtų sunkiai įsivaizduojama ir net neįmanoma“.

Anot „Litcargus“ personalo direktorės Astos Jurėnaitės, aviacijoje laukiami ir tie, kurie nėra baigę aukštojo išsilavinimo ar neturi pakankamai žinių, bet nori jų įgyti. Svarbiausia - žingeidumas ir atvirumas iššūkiams, nes darbas orlaivių apsuptyje itin dinamiškas.

„Kiekvienas naujas komandos narys nuosekliai apmokomas būtinomis žiniomis apie antžeminį orlaivių aptarnavimą ir aviaciją,“ – teigia ji.

Šiuo metu siūlomos pozicijos

1. Rampos agentas (Vilniaus oro uostas)

Darbo pobūdis:

Atvykstančių orlaivių pasitikimas parkavimo aikštelėje;

Išvykstančių orlaivių atbulinis išstūmimas iš parkavimo aikštelės;

Orlaivių antžeminio aptarnavimo komandos darbų koordinavimas;

Pagalbinės antžeminės įrangos eksploatavimas, įskaitant orlaivių laiptus, orlaivių antžeminius maitinimo blokus, orlaivių ledo šalinimo įrenginius ir kita;

Bendravimas su orlaivių įgulos nariais įvairiais klausimais ar esant papildomiems aptarnavimo poreikiams;

Su orlaivio aptarnavimu susijusios informacijos tikrinimas bei suvedimas į sistemą.

Reikalavimai darbuotojui:

Komandinio darbo ir komunikacijos įgūdžiai;

Puikūs laiko valdymo įgūdžiai, greita orientacija, atidumas detalėms;

Puikios anglų kalbos žinios (ne žemesnis nei B2 lygis);

B kat. vairuotojo pažymėjimas;

Nepriekaištinga reputacija pagal LR Aviacijos įstatymo reikalavimus.

Įmonė siūlo:

Lankstų bei pamaininį darbo grafiką, padėsiantį derinti kelias veiklas vienu metu;

Nemokamą automobilio parkavimo vietą;

Taksi paslaugas atvykimui/išvykimui į/iš darbo naktinėmis valandomis (22-06 val.);

Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą, visame pasaulyje;

Kvalifikacijos kėlimo bei karjeros galimybes įmonės viduje;

Rūpindamiesi darbuotojų psichologine gerove, suteikiame nemokamas nuotolines psichologo konsultacijas;

Įvairias įmonės organizuojamas šventes (darbuotojams ir jų vaikams), komandos formavimo renginius, socialines bei sporto iniciatyvas.

Atlyginimas: 8,95-15,15 €/val. neatskaičius mokesčių.

Darbo užmokestis priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos.

2. Išvykstančių keleivių aptarnavimo agentas (Vilniaus oro uostas)

Darbo pobūdis:

Keleivių registracija į skrydį - lėktuvo bilietų, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (ar kitų reikalingų skrydžiui dokumentų) patikra bei bagažo svėrimas ir registracija;

Keleivių laipinimas į orlaivį ir pakartotinė dokumentų bei rankinio bagažo patikra;

Keleivių informavimas apie bet kokius skrydžių informacijos pasikeitimus;

Visapusė pagalba keleiviams atsakant į visus rūpimus ir su skrydžio informacija susisijusius klausimus;

Keleivių aptarnavimą atlikti laikantis aviakompanijos taisyklių ir procedūrų.

Reikalavimai darbuotojui:

Darbo patirtis klientų aptarnavimo srityje (privalumas);

Puikios anglų kalbos žinios;

Komandinio darbo ir komunikacijos įgūdžiai;

Puikūs laiko valdymo įgūdžiai, greita orientacija, atidumas detalėms;

Nepriekaištinga reputacija pagal LR Aviacijos įstatymo reikalavimus.Įmonė siūlo:

Lankstų bei pamaininį darbo grafiką, padėsiantį derinti kelias veiklas vienu metu;

Nemokamą automobilio parkavimo vietą;

Taksi paslaugas atvykimui/išvykimui į/iš darbo naktinėmis valandomis (22-06 val.);

Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą, visame pasaulyje;

Kvalifikacijos kėlimo bei karjeros galimybes įmonės viduje;

Rūpindamiesi darbuotojų psichologine gerove, suteikiame nemokamas nuotolines psichologo konsultacijas;

Įvairias įmonės organizuojamas šventes (darbuotojams ir jų vaikams), komandos formavimo renginius, socialines bei sporto iniciatyvas.

Atlyginimas: 8,72 – 15,15 €/val. neatskaičius mokesčių.

Darbo užmokestis priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos.

3. Atvykstančių keleivių aptarnavimo agentas (Vilniaus oro uostas)

Darbo pobūdis:

Atvykusių keleivių vėluojančio bagažo paieškos administravimas, su tuo susijusių dokumentų pildymas;

Informacijos suteikimas keleiviui apie atgautą bagažą bei jo pristatymo administravimas;

Spec. poreikius turinčių keleivių aptarnavimas;

Spec. technikos vairavimas perone;

Visapusė pagalba keleiviams atsakant į visus rūpimus ir su skrydžio informacija susisijusius klausimus.

Reikalavimai darbuotojui:

Darbo patirtis klientų aptarnavimo srityje (privalumas);

B kategorijos vairuotojo pažymėjimas (privalumas);

Puikios anglų kalbos žinios;

Komandinio darbo ir komunikacijos įgūdžiai;

Puikūs laiko valdymo įgūdžiai, greita orientacija, atidumas detalėms;

Nepriekaištinga reputacija pagal LR Aviacijos įstatymo reikalavimus.

Įmonė siūlo:

Lankstų bei pamaininį darbo grafiką, padėsiantį derinti kelias veiklas vienu metu;

Nemokamą automobilio parkavimo vietą;

Taksi paslaugas atvykimui/išvykimui į/iš darbo naktinėmis valandomis (22-06 val.);

Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą, visame pasaulyje;

Kvalifikacijos kėlimo bei karjeros galimybes įmonės viduje;

Rūpindamiesi darbuotojų psichologine gerove, suteikiame nemokamas nuotolines psichologo konsultacijas;

Įvairias įmonės organizuojamas šventes (darbuotojams ir jų vaikams), komandos formavimo renginius, socialines bei sporto iniciatyvas.

Atlyginimas: 8,72 - 12,50 €/val. neatskaičius mokesčių.

Darbo užmokestis priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos.

4. Krovinių ir bagažo tvarkytojas (Vilniaus oro uostas)

Darbo pobūdis:

Darbas terminale prie bagažų skenavimo sistemos;

Bagažų rūšiavimas individualiam skrydžiui, pakrovimas į vėžimėlius bei išvežimas prie orlaivio;

Bagažų iškrovimas iš orlaivio, pakrovimas į vežimėlius ir išvežimas į terminalą;

Krovinių bei pašto siuntų pakrovimas bei iškrovimas į/iš orlaivių;

Spec. technikos vairavimas perone, atliekant kitas pavestas užduotis.

Reikalavimai darbuotojui:

B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;

Atsakingumas, sąžiningumas, operatyvumas atliekant užduotis;

Puiki orientacija įvairiausiose situacijose;

Gebėjimas dirbti tiek individualiai, tiek komandoje;

Nepriekaištinga reputacija pagal LR Aviacijos įstatymo reikalavimus.

Įmonė siūlo:

Lankstų bei pamaininį darbo grafiką, padėsiantį derinti kelias veiklas vienu metu;

Nemokamą automobilio parkavimo vietą;

Taksi paslaugas atvykimui/išvykimui į/iš darbo naktinėmis valandomis (22-06 val.);

Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą, visame pasaulyje;

Kvalifikacijos kėlimo bei karjeros galimybes įmonės viduje;

Rūpindamiesi darbuotojų psichologine gerove, suteikiame nemokamas nuotolines psichologo konsultacijas;

Įvairias įmonės organizuojamas šventes (darbuotojams ir jų vaikams), komandos formavimo renginius, socialines bei sporto iniciatyvas.

Atlyginimas: 8,00-11,10 €/val. neatskaičius mokesčių.

Atlygis priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos.

5. Krovinių ir bagažo tvarkytojas (Kauno oro uostas)

Darbo pobūdis:

Darbas terminale prie bagažų skenavimo sistemos;

Bagažų rūšiavimas individualiam skrydžiui, pakrovimas į vėžimėlius bei išvežimas prie orlaivio;

Bagažų iškrovimas iš orlaivio, pakrovimas į vežimėlius ir išvežimas į terminalą;

Krovinių bei pašto siuntų pakrovimas bei iškrovimas į/iš orlaivių;

Spec. technikos vairavimas perone, atliekant kitas pavestas užduotis.

Reikalavimai darbuotojui:

B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;

Atsakingumas, sąžiningumas, operatyvumas atliekant užduotis;

Puiki orientacija įvairiausiose situacijose;

Gebėjimas dirbti tiek individualiai, tiek komandoje;

Nepriekaištinga reputacija pagal LR Aviacijos įstatymo reikalavimus.

Įmonė siūlo:

Lankstų bei pamaininį darbo grafiką, padėsiantį derinti kelias veiklas vienu metu;

Nemokamą automobilio parkavimo vietą;

Taksi paslaugas atvykimui/išvykimui į/iš darbo naktinėmis valandomis (22-06 val.);

Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą, visame pasaulyje;

Kvalifikacijos kėlimo bei karjeros galimybes įmonės viduje;

Rūpindamiesi darbuotojų psichologine gerove, suteikiame nemokamas nuotolines psichologo konsultacijas;

Įvairias įmonės organizuojamas šventes (darbuotojams ir jų vaikams), komandos formavimo renginius, socialines bei sporto iniciatyvas.

Atlyginimas: 7,65-9,70 €/val. neatskaičius mokesčių.

Atlygis priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos.

6. Orlaivių interjero ir patalpų tvarkytojas (Vilnius oro uostas)

Darbo pobūdis:

Orlaivių interjero tvarkymas;

Biuro ir buitinių patalpų valymas;

Darbui skirtų priemonių priežiūra.

Reikalavimai darbuotojui:

Puikiai gebate orientuotis įvairiose situacijose;

Galite dirbti slenkančiu, pamaininiu darbo grafiku;

Atsakomybė ir sąžiningumas yra jūsų pagrindinės vertybės;

Gebate dirbti tiek komandoje, tiek individualiai.

Įmonė siūlo:

Lankstų darbo grafiką, padėsiantį derinti kelias veiklas vienu metu;

Nemokamą automobilio parkavimo vietą;

Taksi paslaugas atvykimui/išvykimui į/iš darbo naktinėmis valandomis (22-06 val.);

Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą, visame pasaulyje;

Karjeros galimybes įmonės viduje;

Įvairias įmonės organizuojamas šventes (darbuotojams ir jų vaikams), komandos formavimo renginius, socialines bei sporto iniciatyvas.

Atlyginimas: 6,83 – 8,80 €/val. neatskaičius mokesčių.

Atlygis priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos.

7. Keleivių aptarnavimo agentė(-as) (Kauno oro uostas)

Darbo pobūdis:

Keleivių registracija į skrydį - lėktuvo bilietų, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (ar kitų reikalingų skrydžiui dokumentų) patikra bei bagažo svėrimas ir registracija;

Keleivių laipinimas į orlaivį ir pakartotinė dokumentų bei rankinio bagažo patikra;

Spec. poreikių turinčių keleivių aptarnavimas;

Keleivių informavimas apie bet kokius skrydžių informacijos pasikeitimus;

Visapusė pagalba keleiviams atsakant į visus rūpimus ir su skrydžio informacija susisijusius klausimus;

Atvykusių keleivių vėluojančio bagažo paieškos administravimas, su tuo susijusių dokumentų pildymas;

Keleivių aptarnavimą atlikti laikantis aviakompanijos taisyklių ir procedūrų.

Reikalavimai darbuotojui:

Darbo patirtis klientų aptarnavimo srityje (privalumas);

Puikios anglų kalbos žinios;

Komandinio darbo ir komunikacijos įgūdžiai;

Puikūs laiko valdymo įgūdžiai, greita orientacija, atidumas detalėms;

Nepriekaištinga reputacija pagal LR Aviacijos įstatymo reikalavimus.

Įmonė siūlo:

Lankstų bei pamaininį darbo grafiką, padėsiantį derinti kelias veiklas vienu metu;

Nemokamą automobilio parkavimo vietą;

Taksi paslaugas atvykimui/išvykimui į/iš darbo naktinėmis valandomis (22-06 val.);

Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą, visame pasaulyje;

Kvalifikacijos kėlimo bei karjeros galimybes įmonės viduje;

Rūpindamiesi darbuotojų psichologine gerove, suteikiame nemokamas nuotolines psichologo konsultacijas;

Įvairias įmonės organizuojamas šventes (darbuotojams ir jų vaikams), komandos formavimo renginius, socialines bei sporto iniciatyvas.

Atlyginimas: 7,98-11,70 €/val. neatskaičius mokesčių.

Darbo užmokesčio dydis priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos.

8. Krovinių tvarkytojas (-a) (Vilniaus oro uostas)

Darbo pobūdis:

Krovinių priėmimas ir išdavimas klientams Litcargus krovinių terminale;

Gautų krovinių ir pašto rūšiavimas, tikrinimas (skanavimas), matavimas bei svėrimas;

Krovinių ir pašto pakrovimas į vežimėlius ir iš jų, išvežimas į oro uosto peroną;

Aukštuminio krautuvo ir kitos spec. technikos valdymas.

Reikalavimai:

B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;

Atsakingumas, sąžiningumas, operatyvumas atliekant užduotis;

Gebėjimas dirbti tiek individualiai, tiek komandoje;

Nepriekaištinga reputacija pagal LR Aviacijos įstatymo reikalavimus.

Įmonė siūlo:

Galimybę įgyti elektrokrautuvo vairuotojo teises (įmonėmis lėšomis);

Lankstų bei pamaininį darbo grafiką, padėsiantį derinti kelias veiklas vienu metu;

Nemokamą automobilio parkavimo vietą;

Taksi paslaugas atvykimui/išvykimui į/iš darbo naktinėmis valandomis (22-06 val.);

Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą, visame pasaulyje;

Kvalifikacijos kėlimo bei karjeros galimybes įmonės viduje;

Rūpindamiesi darbuotojų psichologine gerove, suteikiame nemokamas nuotolines psichologo konsultacijas;

Įvairias įmonės organizuojamas šventes (darbuotojams ir jų vaikams), komandos formavimo renginius, socialines bei sporto iniciatyvas.

Atlyginimas: 9,35-14,80 €/val. neatskaičius mokesčių

Darbo užmokesčio dydis priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos.

9. Dispečerė (-is) (Vilniaus oro uostas)

Darbo pobūdis:

Operatyvus informacijos paskirstymas tarp įmonės padalinių;

Įmonės vidaus resursų valdymas, aptarnaujant orlaivius;

Koordinuoti veiksmus, derinant juos su oro uosto padaliniais;

Sudaryti aptarnaujamų skrydžių dienos planus ir fiksuoti tų skrydžių duomenis;

Fiksuoti, suvesti ir apdoroti statistinius duomenis;

Dirbti su užsakomaisiais skrydžiais - reikiamų paslaugų užsakymas bei koordinavimas.

Reikalavimai darbuotojui:

Puikios anglų kalbos žinios (ne žemesnis nei B2 lygis);

Komandinio darbo bei komunikaciniai įgūdžiai;

Puikūs laiko valdymo įgūdžiai, greita orientacija, atidumas detalėms;

Nepriekaištinga reputacija pagal LR Aviacijos įstatymo reikalavimus.

Įmonė siūlo:

Lankstų bei pamaininį darbo grafiką, padėsiantį derinti kelias veiklas vienu metu;

Nemokamą automobilio parkavimo vietą;

Taksi paslaugas atvykimui/išvykimui į/iš darbo naktinėmis valandomis (22-06 val.);

Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą, visame pasaulyje;

Kvalifikacijos kėlimo bei karjeros galimybes įmonės viduje;

Įvairias įmonės organizuojamas šventes (darbuotojams ir jų vaikams), komandos formavimo renginius, socialines bei sporto iniciatyvas.

Atlyginimas: 9,60-14,20 €/val. neatskaičius mokesčių

Darbo užmokestis priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos.

Straipsnį parengė: „Litcargus“.