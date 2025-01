„Linas Agro“ finansinių metų rezultatai: kas lėmė pajamų mažėjimą?

Žemės ūkio ir maisto pramonės grupei „Akola group“ priklausančios įmonės konsoliduotos praėjusių finansinių metų pajamos per metus sumažėjo 37,13 proc. ir siekė 740 mln. eurų, o 3,4 karto sumažėjęs grynasis įmonės pelnas sudarė 5,25 mln. eurų. Bendrovės teigimu, pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) sumažėjo 2,3 karto sudarė 9,9 mln. eurų.

„Bendrai per praėjusius finansinius metus iš ūkininkų ir visoje rinkoje supirkome 34 proc. mažiau grūdų ir 12 proc. daugiau rapsų, pastarųjų kurių kokybė ir aliejingumas buvo itin geri“, – teigė AB „Linas Agro“ generalinis direktorius Jonas Bakšys.

Jo teigimu, didžiąją supirktų ir parduodamų grūdų dalį sudarė prastesnės kokybės – antros klasės kviečiai, o ekstra kokybės kviečių nupirkta itin nedaug.

„Grūdų sandorių kainos buvo 20 proc. mažesnės nei ankstesniais metais, ir nors kviečių kainos visą ataskaitinį laikotarpį svyravo be aiškios krypties, jos laikėsi žemesnių kainų intervale. Tai lėmė, kad vidutinės sutarčių kainos per visus metus buvo maždaug ketvirtadaliu mažesnės, dėl to mažėjo pajamos ir pelnas“, – pridūrė jis.

Be to, anot įmonės direktoriaus, daug iššūkių praėjusiais metais kėlė ir situacija trąšų rinkoje.

„Trąšų pardavėjams teko konkuruoti su į Lietuvą iš priešiškų šalių įvežamomis pigesnėmis trąšomis, dėl ko trąšų kainos rinkoje buvo daug žemesnės nei pernai. Be to, rinkoje teko prekiauti ankstesnių metų pirkimo trąšomis, kurios mažino maržą. Vis dėlto, nors apyvarta iš šios grupės prekių prekybos, palyginti su 2022–2023 m. finansiniais metais, krito 1,49 karto, bendrasis trąšų prekybos pelnas yra beveik 14 kartų didesnis nei mažiau sėkmingais ankstesniais metais“, – sakė „Linas Agro“ vadovas.

Kita vertus, anot J. Bakšio, praėję finansiniai metai buvo itin sėkmingi sėklų verslui.

„Išskirtinai džiaugiamės pelninga sėklų srities veikla visose Baltijos šalyse. Sertifikuotų sėklų gamybos fabrikas Dotnuvoje pagamino beveik 32 tūkst. tonų sėklų – 15 proc. daugiau nei praėjusiais metais. Šiuo metu Latvijoje, Iecavos mieste statomas antras fabrikas, kuris duris atvers 2025 m. viduryje, sertifikuotomis sėklomis aprūpins Latvijos bei Estijos ūkininkus“, – sakė bendrovės direktorius.

Bendrovės finansiniai metai prasideda liepą ir baigiasi kitų metų birželio pabaigoje.